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Під час обстрілу окупантами Тягинки на Херсонщині постраждав чоловік
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти 6 січня обстріляли Тягинку в Херсонській області.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У Тягинці під ворожий обстріл потрапив 56-річний чоловік.
Його госпіталізували у стані середньої важкості. У постраждалого мінно-вибухова травма, закритий перелом руки зі зміщенням, множинні садна", - йдеться в повідомленні.
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Dust
показати весь коментар06.01.2024 16:25 Відповісти Мені подобається 0
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