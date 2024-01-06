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Під час обстрілу окупантами Тягинки на Херсонщині постраждав чоловік

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тягинка

Російські окупанти 6 січня обстріляли Тягинку в Херсонській області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Тягинці під ворожий обстріл потрапив 56-річний чоловік.

Його госпіталізували у стані середньої важкості. У постраждалого мінно-вибухова травма, закритий перелом руки зі зміщенням, множинні садна", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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показати весь коментар
06.01.2024 16:25 Відповісти
 
 