Під час обстрілу окупантами Тягинки на Херсонщині постраждав чоловік

Російські окупанти 6 січня обстріляли Тягинку в Херсонській області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Тягинці під ворожий обстріл потрапив 56-річний чоловік.



Його госпіталізували у стані середньої важкості. У постраждалого мінно-вибухова травма, закритий перелом руки зі зміщенням, множинні садна", - йдеться в повідомленні.

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