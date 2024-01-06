Дания доставит F-16 для Украины на полгода позже, - Berlingske

Передача Данией истребителей F-16 затянется на месяцы.

Об этом сообщает издание Berlingske, передает Цензор.НЕТ.

Дания должна была поставить первые шесть самолетов к новому году, но вместо этого они будут доставлены во втором квартале 2024 года, об этом сообщили в министерстве обороны.

В публикации говорится, что график поставок всегда зависел от выполнения ряда условий, среди которых успешная подготовка украинских пилотов, а также наличие достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16 в Украине, заявили в министерстве, не предоставив более подробной информации.

Напомним, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в августе объявила, что страна передаст для ВСУ 19 самолетов F-16.

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