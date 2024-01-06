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Дания доставит F-16 для Украины на полгода позже, - Berlingske
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Передача Данией истребителей F-16 затянется на месяцы.
Об этом сообщает издание Berlingske, передает Цензор.НЕТ.
Дания должна была поставить первые шесть самолетов к новому году, но вместо этого они будут доставлены во втором квартале 2024 года, об этом сообщили в министерстве обороны.
В публикации говорится, что график поставок всегда зависел от выполнения ряда условий, среди которых успешная подготовка украинских пилотов, а также наличие достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16 в Украине, заявили в министерстве, не предоставив более подробной информации.
Напомним, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в августе объявила, что страна передаст для ВСУ 19 самолетов F-16.
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Пожалуйста, подождите...
Які умови має прийняти Зєля на тих перемовинах?
То про що мають бути перемовини?
й сьогодні раптом передача F-16 з Данії затримається ще на пів року 😡...
Украинское общество шокировали новости о том, что США могут перестать снабжать Украину ракетами для комплекса "Пэтриот", и что откладывается передача Украине самолетов F-16. Очевидно, обе новости, это привет от НАТО. Т е, от США. А что случилось?
А то, что Белому Дому осточертела манера Офиса ЕрЗе молча игнорировать их требования. Именно это и происходит. США и Совет Европы требуют прекратить порочную практику, имя которой - "единый телемарафон".
Еще год назад Офису ЕрЗе прозрачно дали понять, что такой формат информполитики в Украине для Запада неприемлем. Скажем прямо, власть установила цензуру, причем в первую очередь не против телевидения рф, а против оппозиции Зеленскому. Такого себе не позволял даже Черчилль во время Второй Мировой войны, когда на глазах Англии пала Франция, а Гитлер не скрывал что готовит для Английского королевства подобную участь.
Офису Ермака отмеряли время на решение проблемы единого телемарафона - до Нового 2024 года. Офис Ермака был вынужден сам забрасывать новости, мол, все готовится - подождите.
Однако в реальности не происходит ничего. Почему?
Да потому, что возрождение формата телевидения "один канал - одно мнение", будет означать триумфальное возвращение в телеэфир каналов "Прямой", "Пятый" и "Еспрессо". И не только.
На низком старте стоят и ждут отмашки заранее подготовленные несколько медиа-проектов Рината Ахметова. А это будет обозначать возвращение в эфир Дмитрия Разумкова. Не ждали? А придется вспомнить.
Впрочем, телеканалов из орбиты Петра Порошенко в Офисе Ермака сейчас боятся намного больше. Особенно боятся, что регулярным гостем этих каналов станет генерал Залужный.
Офис Ермака сопротивляется. Офис Ермака то пытается Запад "кормить завтраками" (обещать что "вот завтра), то начинает доказывать, что не время.
Западу это уже осточертело. Если Ермак с Зеленским не воспринимают всерьез их - пусть ждут когда десяток российских ракет упадут на центр Киева, потому что "Пэтриот" останется стоять пустым. И тогда объяснений потребуют даже не киевляне. Объяснений потребует чиновничья вертикаль и сами депутаты "Слуги народа". И крупный бизнес.
Понимает ли это Зеленский? Мы уверены что он НЕ понимает. Этот человек всерьез верил в первые дни войны, что достаточно Путину показать трупы - и тот остановится (мы подтверждаем). Он не политик. Он, он лицедей из телешоу. Он не способен мыслить стратегически.