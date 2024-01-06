РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9550 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
10 339 130
Дания (443) поставки (171) F-16 (300)

Дания доставит F-16 для Украины на полгода позже, - Berlingske

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

f-16,бельгія

Передача Данией истребителей F-16 затянется на месяцы.

Об этом сообщает издание Berlingske, передает Цензор.НЕТ.

Дания должна была поставить первые шесть самолетов к новому году, но вместо этого они будут доставлены во втором квартале 2024 года, об этом сообщили в министерстве обороны.

В публикации говорится, что график поставок всегда зависел от выполнения ряда условий, среди которых успешная подготовка украинских пилотов, а также наличие достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16 в Украине, заявили в министерстве, не предоставив более подробной информации.

Напомним, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в августе объявила, что страна передаст для ВСУ 19 самолетов F-16.

Читайте также: Дания передаст Украине первые F-16 весной 2024 года, - глава Минобороны Поульсен
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Значить щось негаразд у нашій зовнішній політиці...Значить відповідальні гравці грають на міжнародному піяніно не ту мелодію і не тим способом...
показать весь комментарий
06.01.2024 16:54
+24
Дружно как. Совпадение? США в отказ пошли с патриотами, следом Дания с F 16....
показать весь комментарий
06.01.2024 16:48
+16
Ну нехочуть зелені будувати інфраструктури для F16. Не то через малі відкати, не то через оманські договорняки..
показать весь комментарий
06.01.2024 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так роби а не балакай.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:16 Ответить
Жуляни. за півроку можна було таких бункерів для літаків нарити... Але "за что дорогі строіть"
показать весь комментарий
06.01.2024 17:43 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2024 18:02 Ответить
Перемовини будуть до літа. Бо ця тварюка не їздила би і не просила б гарантій безпеки. Путін свого достиг. Коридор в Крим є , через 5-6 років знову війна і кордони будуть по Дніпру Наголосували папрікрлу.
показать весь комментарий
06.01.2024 17:39 Ответить
Про що перемовини?

Які умови має прийняти Зєля на тих перемовинах?
показать весь комментарий
06.01.2024 17:51 Ответить
читай ранкові газети
показать весь комментарий
06.01.2024 18:01 Ответить
Читаю. FAZ підійде?

То про що мають бути перемовини?
показать весь комментарий
06.01.2024 19:36 Ответить
Хто сказав що їх буде проводити Зепідр? Його повноваження закінчуються весною.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:04 Ответить
Не здогадуєтеся? Капітуляцію.
показать весь комментарий
06.01.2024 21:32 Ответить
без пакета помощи от США или его аналога, все эти ф16 до одного места, так что реально спешить тут не нужно
показать весь комментарий
06.01.2024 17:40 Ответить
і то правда - нехай кацапи українські війська ******** без перешкод, поспішати не треба.
показать весь комментарий
06.01.2024 17:54 Ответить
без американцев ф16 эти не смогут толком выполнять никаких боевых заданий и скорее всего мы их потеряем
показать весь комментарий
06.01.2024 18:24 Ответить
Штати зробили тільки пів оберта, щоб повернутись до України(чи до зеблазня) сракою , а ціпна реакція вже пішла..
показать весь комментарий
06.01.2024 17:46 Ответить
А хоча б та бетонна смуга побудована? Поляки винні? Угорці? Словаки? Румуни?
показать весь комментарий
06.01.2024 17:57 Ответить
Румуни якраз будують аж гай шумить.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:33 Ответить
Покойник перед смертью потел? -Потел. - Это хорошо.
показать весь комментарий
06.01.2024 17:52 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2024 18:01 Ответить
Для України головне єлдак і татаров, а не військова допомога, гроші і літаки. На фронті гинуть українці, а не діти Херпіду і його антимайданної команди. Так 73%? Чи Херпіду думав, що США жартували, коли просили прибрати їх від влади? Думав пройде, поговорять і забудуть? Чи вони дурні давати свої нові зразки, щоб на другий день ТТХ зброї були в руках ворога? Їм же відповідально потрібно захищати свої країни, а Херпіду з агентами і резидентами кремля все зіл'ють і дадуть координати на вантаж, як тільки привезуть.
показать весь комментарий
06.01.2024 18:04 Ответить
Значить надовго вистачить
показать весь комментарий
06.01.2024 18:20 Ответить
З самого початку коли тільки починалась ця авіаційна епопея з F-16 , США заявили що Україна отримає винищувачі в кращому випадку на початку 2025 року (або після війни ред.) згадайте,
й сьогодні раптом передача F-16 з Данії затримається ще на пів року 😡...
показать весь комментарий
06.01.2024 18:22 Ответить
ще літом, коли тільки починався контр-наступ на Заході вже гундосили що це єдина спроба, другої не дадуть і взимку почнуть викручувати руки. все росписано було задовго. і тільки я наївний думав у 22-му році, що під вибори в США будуть тягнути. А все треба було зрозуміти після надання 4-х Атакамс.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:48 Ответить
Все будет к 24 февраля. Чет полюбили они помощь к датам обещать
показать весь комментарий
06.01.2024 18:51 Ответить
Гріпени потрібно було брати. Всі ці проміжні "власники" нічого не вирішують.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:42 Ответить
Грипени без дозволу штатів не дадуть, там як мінімум двигуни американські і ще мінімум радари
показать весь комментарий
06.01.2024 20:52 Ответить
Печерский Холм:
Украинское общество шокировали новости о том, что США могут перестать снабжать Украину ракетами для комплекса "Пэтриот", и что откладывается передача Украине самолетов F-16. Очевидно, обе новости, это привет от НАТО. Т е, от США. А что случилось?
А то, что Белому Дому осточертела манера Офиса ЕрЗе молча игнорировать их требования. Именно это и происходит. США и Совет Европы требуют прекратить порочную практику, имя которой - "единый телемарафон".
Еще год назад Офису ЕрЗе прозрачно дали понять, что такой формат информполитики в Украине для Запада неприемлем. Скажем прямо, власть установила цензуру, причем в первую очередь не против телевидения рф, а против оппозиции Зеленскому. Такого себе не позволял даже Черчилль во время Второй Мировой войны, когда на глазах Англии пала Франция, а Гитлер не скрывал что готовит для Английского королевства подобную участь.
Офису Ермака отмеряли время на решение проблемы единого телемарафона - до Нового 2024 года. Офис Ермака был вынужден сам забрасывать новости, мол, все готовится - подождите.
Однако в реальности не происходит ничего. Почему?
Да потому, что возрождение формата телевидения "один канал - одно мнение", будет означать триумфальное возвращение в телеэфир каналов "Прямой", "Пятый" и "Еспрессо". И не только.
На низком старте стоят и ждут отмашки заранее подготовленные несколько медиа-проектов Рината Ахметова. А это будет обозначать возвращение в эфир Дмитрия Разумкова. Не ждали? А придется вспомнить.
Впрочем, телеканалов из орбиты Петра Порошенко в Офисе Ермака сейчас боятся намного больше. Особенно боятся, что регулярным гостем этих каналов станет генерал Залужный.
Офис Ермака сопротивляется. Офис Ермака то пытается Запад "кормить завтраками" (обещать что "вот завтра), то начинает доказывать, что не время.
Западу это уже осточертело. Если Ермак с Зеленским не воспринимают всерьез их - пусть ждут когда десяток российских ракет упадут на центр Киева, потому что "Пэтриот" останется стоять пустым. И тогда объяснений потребуют даже не киевляне. Объяснений потребует чиновничья вертикаль и сами депутаты "Слуги народа". И крупный бизнес.
Понимает ли это Зеленский? Мы уверены что он НЕ понимает. Этот человек всерьез верил в первые дни войны, что достаточно Путину показать трупы - и тот остановится (мы подтверждаем). Он не политик. Он, он лицедей из телешоу. Он не способен мыслить стратегически.
показать весь комментарий
06.01.2024 19:43 Ответить
ахахах просто....(істеричний сміх)
показать весь комментарий
06.01.2024 22:10 Ответить
Иран и корейце понадежнее союзничков...
показать весь комментарий
07.01.2024 00:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 