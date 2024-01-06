Данія доставить F-16 для України на пів року пізніше, - Berlingske

Передача Данією винищувачів F-16 Україні затягнеться на місяці.

Про це повідомляє видання Berlingske, передає Цензор.НЕТ.

Данія мала поставити перші шість літаків до нового року, але замість цього вони будуть доставлені в другому кварталі 2024, про це виданню повідомили в міністерстві оборони.

У публікації йдеться, що графік поставок завжди залежав від виконання низки умов, серед яких – успішна підготовка українських пілотів, а також наявність достатньої логістики та інфраструктури для обслуговування F-16 в Україні, заявили в міністерстві, не надавши більш детальної інформації.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у серпні оголосила, що країна передасть для ЗСУ 19 літаків F-16.