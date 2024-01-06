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Данія доставить F-16 для України на пів року пізніше, - Berlingske

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

f-16,бельгія

Передача Данією винищувачів F-16 Україні затягнеться на місяці.

Про це повідомляє видання Berlingske, передає Цензор.НЕТ.

Данія мала поставити перші шість літаків до нового року, але замість цього вони будуть доставлені в другому кварталі 2024, про це виданню повідомили в міністерстві оборони.

У публікації йдеться, що графік поставок завжди залежав від виконання низки умов, серед яких – успішна підготовка українських пілотів, а також наявність достатньої логістики та інфраструктури для обслуговування F-16 в Україні, заявили в міністерстві, не надавши більш детальної інформації.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у серпні оголосила, що країна передасть для ЗСУ 19 літаків F-16.
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Топ коментарі
+26
Значить щось негаразд у нашій зовнішній політиці...Значить відповідальні гравці грають на міжнародному піяніно не ту мелодію і не тим способом...
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06.01.2024 16:54
+24
Дружно как. Совпадение? США в отказ пошли с патриотами, следом Дания с F 16....
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06.01.2024 16:48
+16
Ну нехочуть зелені будувати інфраструктури для F16. Не то через малі відкати, не то через оманські договорняки..
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06.01.2024 17:02
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Так роби а не балакай.
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06.01.2024 18:16 Відповісти
Жуляни. за півроку можна було таких бункерів для літаків нарити... Але "за что дорогі строіть"
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06.01.2024 17:43 Відповісти
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06.01.2024 18:02 Відповісти
Перемовини будуть до літа. Бо ця тварюка не їздила би і не просила б гарантій безпеки. Путін свого достиг. Коридор в Крим є , через 5-6 років знову війна і кордони будуть по Дніпру Наголосували папрікрлу.
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06.01.2024 17:39 Відповісти
Про що перемовини?

Які умови має прийняти Зєля на тих перемовинах?
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06.01.2024 17:51 Відповісти
читай ранкові газети
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06.01.2024 18:01 Відповісти
Читаю. FAZ підійде?

То про що мають бути перемовини?
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06.01.2024 19:36 Відповісти
Хто сказав що їх буде проводити Зепідр? Його повноваження закінчуються весною.
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06.01.2024 19:04 Відповісти
Не здогадуєтеся? Капітуляцію.
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06.01.2024 21:32 Відповісти
без пакета помощи от США или его аналога, все эти ф16 до одного места, так что реально спешить тут не нужно
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06.01.2024 17:40 Відповісти
і то правда - нехай кацапи українські війська ******** без перешкод, поспішати не треба.
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06.01.2024 17:54 Відповісти
без американцев ф16 эти не смогут толком выполнять никаких боевых заданий и скорее всего мы их потеряем
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06.01.2024 18:24 Відповісти
Штати зробили тільки пів оберта, щоб повернутись до України(чи до зеблазня) сракою , а ціпна реакція вже пішла..
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06.01.2024 17:46 Відповісти
А хоча б та бетонна смуга побудована? Поляки винні? Угорці? Словаки? Румуни?
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06.01.2024 17:57 Відповісти
Румуни якраз будують аж гай шумить.
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06.01.2024 18:33 Відповісти
Покойник перед смертью потел? -Потел. - Это хорошо.
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06.01.2024 17:52 Відповісти
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06.01.2024 18:01 Відповісти
Для України головне єлдак і татаров, а не військова допомога, гроші і літаки. На фронті гинуть українці, а не діти Херпіду і його антимайданної команди. Так 73%? Чи Херпіду думав, що США жартували, коли просили прибрати їх від влади? Думав пройде, поговорять і забудуть? Чи вони дурні давати свої нові зразки, щоб на другий день ТТХ зброї були в руках ворога? Їм же відповідально потрібно захищати свої країни, а Херпіду з агентами і резидентами кремля все зіл'ють і дадуть координати на вантаж, як тільки привезуть.
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06.01.2024 18:04 Відповісти
Значить надовго вистачить
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06.01.2024 18:20 Відповісти
З самого початку коли тільки починалась ця авіаційна епопея з F-16 , США заявили що Україна отримає винищувачі в кращому випадку на початку 2025 року (або після війни ред.) згадайте,
й сьогодні раптом передача F-16 з Данії затримається ще на пів року 😡...
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06.01.2024 18:22 Відповісти
ще літом, коли тільки починався контр-наступ на Заході вже гундосили що це єдина спроба, другої не дадуть і взимку почнуть викручувати руки. все росписано було задовго. і тільки я наївний думав у 22-му році, що під вибори в США будуть тягнути. А все треба було зрозуміти після надання 4-х Атакамс.
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06.01.2024 19:48 Відповісти
Все будет к 24 февраля. Чет полюбили они помощь к датам обещать
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06.01.2024 18:51 Відповісти
Гріпени потрібно було брати. Всі ці проміжні "власники" нічого не вирішують.
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06.01.2024 19:42 Відповісти
Грипени без дозволу штатів не дадуть, там як мінімум двигуни американські і ще мінімум радари
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06.01.2024 20:52 Відповісти
Печерский Холм:
Украинское общество шокировали новости о том, что США могут перестать снабжать Украину ракетами для комплекса "Пэтриот", и что откладывается передача Украине самолетов F-16. Очевидно, обе новости, это привет от НАТО. Т е, от США. А что случилось?
А то, что Белому Дому осточертела манера Офиса ЕрЗе молча игнорировать их требования. Именно это и происходит. США и Совет Европы требуют прекратить порочную практику, имя которой - "единый телемарафон".
Еще год назад Офису ЕрЗе прозрачно дали понять, что такой формат информполитики в Украине для Запада неприемлем. Скажем прямо, власть установила цензуру, причем в первую очередь не против телевидения рф, а против оппозиции Зеленскому. Такого себе не позволял даже Черчилль во время Второй Мировой войны, когда на глазах Англии пала Франция, а Гитлер не скрывал что готовит для Английского королевства подобную участь.
Офису Ермака отмеряли время на решение проблемы единого телемарафона - до Нового 2024 года. Офис Ермака был вынужден сам забрасывать новости, мол, все готовится - подождите.
Однако в реальности не происходит ничего. Почему?
Да потому, что возрождение формата телевидения "один канал - одно мнение", будет означать триумфальное возвращение в телеэфир каналов "Прямой", "Пятый" и "Еспрессо". И не только.
На низком старте стоят и ждут отмашки заранее подготовленные несколько медиа-проектов Рината Ахметова. А это будет обозначать возвращение в эфир Дмитрия Разумкова. Не ждали? А придется вспомнить.
Впрочем, телеканалов из орбиты Петра Порошенко в Офисе Ермака сейчас боятся намного больше. Особенно боятся, что регулярным гостем этих каналов станет генерал Залужный.
Офис Ермака сопротивляется. Офис Ермака то пытается Запад "кормить завтраками" (обещать что "вот завтра), то начинает доказывать, что не время.
Западу это уже осточертело. Если Ермак с Зеленским не воспринимают всерьез их - пусть ждут когда десяток российских ракет упадут на центр Киева, потому что "Пэтриот" останется стоять пустым. И тогда объяснений потребуют даже не киевляне. Объяснений потребует чиновничья вертикаль и сами депутаты "Слуги народа". И крупный бизнес.
Понимает ли это Зеленский? Мы уверены что он НЕ понимает. Этот человек всерьез верил в первые дни войны, что достаточно Путину показать трупы - и тот остановится (мы подтверждаем). Он не политик. Он, он лицедей из телешоу. Он не способен мыслить стратегически.
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06.01.2024 19:43 Відповісти
ахахах просто....(істеричний сміх)
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06.01.2024 22:10 Відповісти
Иран и корейце понадежнее союзничков...
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07.01.2024 00:17 Відповісти
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