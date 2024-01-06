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Новости За рубежом
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НАТО (8938) Швеция (885) Эрдоган (821) Блинкен (749) Фидан (11)

Блинкен призвал Турцию одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блінкен,ентоні

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность ратификации Турцией заявки о членстве Швеции в НАТО в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает France24.

Эти встречи прошли на первом этапе турне Блинкена на Ближний Восток, посвященного войне в секторе Газа.

Государственный департамент США заявил, что Блинкен и Эрдоган обсудили как "завершение вступления Швеции в НАТО, так и укрепление торговли и инвестиций между Соединенными Штатами и Турцией".

Ключевой комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО в конце декабря после месяцев задержек, но она ожидает голосования в полном составе турецкого парламента.

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Министр иностранных дел Фидан заявил, что Турция ожидает результата запроса Анкары об обновлении своего парка истребителей F-16 американского производства и подчеркнул, что ратификация членства Швеции в НАТО в конечном итоге зависит от турецкого парламента. Эрдоган также увязал ратификацию заявки Швеции с поставкой самолетов F-16.

Ранее Эрдоган использовал право вето Турции в НАТО, чтобы заставить Швецию занять более жесткую позицию по поводу прокурдских групп в Стокгольме, которых Анкара считает "террористами".
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Топ комментарии
+2
Пытался прокрутить назад и вспомнить когда США последний раз действовали решительно и цельно,не оставляя вопросов и разночтений....скоро будет как 20 лет
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06.01.2024 21:24
+2
Як тільки прокопають канал з Болгарії до Греції так Турцію і виженуть.
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07.01.2024 00:23
+1
В українській мові є слово "турок" і його значення.
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06.01.2024 21:28
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Вступ України до НАТО хіба вписано в турецьку чи шведську Конституції? До чого ваше запитання?
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06.01.2024 21:19 Ответить
Це тролляка кацапсяча. Він мені такі ж запитання задавав на обговоренні іншої статті.
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06.01.2024 21:39 Ответить
Пытался прокрутить назад и вспомнить когда США последний раз действовали решительно и цельно,не оставляя вопросов и разночтений....скоро будет как 20 лет
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06.01.2024 21:24 Ответить
Ой, ну таке, давайте, ой, давайте. Придурки
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06.01.2024 21:25 Ответить
В українській мові є слово "турок" і його значення.
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06.01.2024 21:28 Ответить
прорашистському пердохану до лампочки американські заклики.Як скаже куйло,так і буде.
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06.01.2024 21:34 Ответить
Выгнать Турцию и принять Швецию. Надоели. Потомки захватчиков Константинополя. История помнит что они вытворяли в Европе. Откуда они вообще приперлись.
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06.01.2024 21:42 Ответить
Як тільки прокопають канал з Болгарії до Греції так Турцію і виженуть.
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07.01.2024 00:23 Ответить
 
 