Блинкен призвал Турцию одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность ратификации Турцией заявки о членстве Швеции в НАТО в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает France24.

Эти встречи прошли на первом этапе турне Блинкена на Ближний Восток, посвященного войне в секторе Газа.

Государственный департамент США заявил, что Блинкен и Эрдоган обсудили как "завершение вступления Швеции в НАТО, так и укрепление торговли и инвестиций между Соединенными Штатами и Турцией".

Ключевой комитет турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО в конце декабря после месяцев задержек, но она ожидает голосования в полном составе турецкого парламента.

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Министр иностранных дел Фидан заявил, что Турция ожидает результата запроса Анкары об обновлении своего парка истребителей F-16 американского производства и подчеркнул, что ратификация членства Швеции в НАТО в конечном итоге зависит от турецкого парламента. Эрдоган также увязал ратификацию заявки Швеции с поставкой самолетов F-16.

Ранее Эрдоган использовал право вето Турции в НАТО, чтобы заставить Швецию занять более жесткую позицию по поводу прокурдских групп в Стокгольме, которых Анкара считает "террористами".