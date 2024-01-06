Блінкен закликав Туреччину схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив важливість ратифікації Туреччиною заявки щодо членства Швеції у НАТО під час переговорів із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та міністром закордонних справ Хаканом Фіданом.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє France24.

Ці зустрічі відбулися на першому етапі турне Блінкена на Близький Схід, присвяченого війні у секторі Гази.

Державний департамент США заявив, що Блінкен та Ердоган обговорили як "завершення вступу Швеції до НАТО, так і зміцнення торгівлі та інвестицій між Сполученими Штатами та Туреччиною".

Ключовий комітет турецького парламенту схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО наприкінці грудня після місяців затримок, але вона очікує голосування у повному складі турецького парламенту.

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Міністр закордонних справ Фідан заявив, що Туреччина очікує на результат запиту Анкари щодо оновлення свого парку винищувачів F-16 американського виробництва та підкреслив, що ратифікація членства Швеції у НАТО в кінцевому підсумку залежить від турецького парламенту. Ердоган також пов'язав ратифікацію заявки Швеції з постачанням літаків F-16.

Раніше Ердоган використав право вето Туреччини в НАТО, щоб змусити Швецію зайняти більш жорстку позицію щодо прокурдських груп у Стокгольмі, яких Анкара вважає "терористами".

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