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Новини За кордоном
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НАТО (5131) Швеція (650) Ердоган (754) Блінкен (941) Фідан (13)

Блінкен закликав Туреччину схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

блінкен,ентоні

Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив важливість ратифікації Туреччиною заявки щодо членства Швеції у НАТО під час переговорів із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та міністром закордонних справ Хаканом Фіданом.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє France24.

Ці зустрічі відбулися на першому етапі турне Блінкена на Близький Схід, присвяченого війні у секторі Гази.

Державний департамент США заявив, що Блінкен та Ердоган обговорили як "завершення вступу Швеції до НАТО, так і зміцнення торгівлі та інвестицій між Сполученими Штатами та Туреччиною".

Ключовий комітет турецького парламенту схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО наприкінці грудня після місяців затримок, але вона очікує голосування у повному складі турецького парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентський комітет Туреччини підтримав вступ Швеції в НАТО

Міністр закордонних справ Фідан заявив, що Туреччина очікує на результат запиту Анкари щодо оновлення свого парку винищувачів F-16 американського виробництва та підкреслив, що ратифікація членства Швеції у НАТО в кінцевому підсумку залежить від турецького парламенту. Ердоган також пов'язав ратифікацію заявки Швеції з постачанням літаків F-16.

Раніше Ердоган використав право вето Туреччини в НАТО, щоб змусити Швецію зайняти більш жорстку позицію щодо прокурдських груп у Стокгольмі, яких Анкара вважає "терористами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина може ратифікувати вступ Швеції до НАТО вже до кінця цього року

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+2
Пытался прокрутить назад и вспомнить когда США последний раз действовали решительно и цельно,не оставляя вопросов и разночтений....скоро будет как 20 лет
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06.01.2024 21:24
+2
Як тільки прокопають канал з Болгарії до Греції так Турцію і виженуть.
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07.01.2024 00:23
+1
В українській мові є слово "турок" і його значення.
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06.01.2024 21:28
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Вступ України до НАТО хіба вписано в турецьку чи шведську Конституції? До чого ваше запитання?
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06.01.2024 21:19 Відповісти
Це тролляка кацапсяча. Він мені такі ж запитання задавав на обговоренні іншої статті.
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06.01.2024 21:39 Відповісти
Пытался прокрутить назад и вспомнить когда США последний раз действовали решительно и цельно,не оставляя вопросов и разночтений....скоро будет как 20 лет
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06.01.2024 21:24 Відповісти
Ой, ну таке, давайте, ой, давайте. Придурки
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06.01.2024 21:25 Відповісти
В українській мові є слово "турок" і його значення.
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06.01.2024 21:28 Відповісти
прорашистському пердохану до лампочки американські заклики.Як скаже куйло,так і буде.
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06.01.2024 21:34 Відповісти
Выгнать Турцию и принять Швецию. Надоели. Потомки захватчиков Константинополя. История помнит что они вытворяли в Европе. Откуда они вообще приперлись.
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06.01.2024 21:42 Відповісти
Як тільки прокопають канал з Болгарії до Греції так Турцію і виженуть.
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07.01.2024 00:23 Відповісти
 
 