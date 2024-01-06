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В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы, работает ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Днепра об ударном БПЛА в районе города.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграм предупредил о работе ПВО и призвал горожан находиться в укрытиях.

"Еще может быть громко! Наши работают!", – написал он

В Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога.

По данным издания ЛигаБизнесИнформ, за 10 минут в Днепре и в окрестностях раздалось около восьми взрывов.

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Тварюки огризаються та гатять по Дніпру.
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06.01.2024 21:24 Ответить
У кацапа навіть свято, яке ніби святкує їхня сатаністська секта, яка називає себе церквою, не перешкода для вбивства українців. Горіти вам потвори в пеклі. Пройде і цей жах, ваші внуки і правнуки будуть ізгоями в світі. Думаю українці виховають свої майбутні покоління і ніколи не пробачать ці злочини.
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06.01.2024 21:47 Ответить
Налёт мопедов
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06.01.2024 22:02 Ответить
Найгірше, що вже за 15 хвилин на ************ каналах виклали відео з Дніпра. Дай дебілу ХХХ скляний... телефон...
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06.01.2024 22:14 Ответить
Може то коректировщик відчитався перед своїми кураторами та рредоставив відеодоказ!
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06.01.2024 22:25 Ответить
"Не так страшні ...". Далі Ви самі знаєте.
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06.01.2024 22:31 Ответить
 
 