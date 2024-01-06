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В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы, работает ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Днепра об ударном БПЛА в районе города.
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграм предупредил о работе ПВО и призвал горожан находиться в укрытиях.
"Еще может быть громко! Наши работают!", – написал он
В Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога.
По данным издания ЛигаБизнесИнформ, за 10 минут в Днепре и в окрестностях раздалось около восьми взрывов.
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