В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы, работает ПВО

Во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Днепра об ударном БПЛА в районе города.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграм предупредил о работе ПВО и призвал горожан находиться в укрытиях.

"Еще может быть громко! Наши работают!", – написал он

В Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога.

По данным издания ЛигаБизнесИнформ, за 10 минут в Днепре и в окрестностях раздалось около восьми взрывов.

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