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У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працює ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Під час повітряної тривоги у Дніпрі було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили жителів Дніпра про ударний БпЛА в районі міста.

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Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграмі попередив про роботу ППО і закликав містян перебувати в укриттях.

"Ще може бути гучно! Наші працюють!", - написав він

У Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях оголошено повітряну тривогу.

За даними видання ЛігаБізнесІнформ, за 10 хвилин у Дніпрі та на околицях пролунало близько восьми вибухів.
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Тварюки огризаються та гатять по Дніпру.
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06.01.2024 21:24 Відповісти
У кацапа навіть свято, яке ніби святкує їхня сатаністська секта, яка називає себе церквою, не перешкода для вбивства українців. Горіти вам потвори в пеклі. Пройде і цей жах, ваші внуки і правнуки будуть ізгоями в світі. Думаю українці виховають свої майбутні покоління і ніколи не пробачать ці злочини.
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06.01.2024 21:47 Відповісти
Налёт мопедов
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06.01.2024 22:02 Відповісти
Найгірше, що вже за 15 хвилин на ************ каналах виклали відео з Дніпра. Дай дебілу ХХХ скляний... телефон...
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06.01.2024 22:14 Відповісти
Може то коректировщик відчитався перед своїми кураторами та рредоставив відеодоказ!
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06.01.2024 22:25 Відповісти
"Не так страшні ...". Далі Ви самі знаєте.
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06.01.2024 22:31 Відповісти
 
 