Россияне продолжают грабить население временно оккупированных территорий, - Федоров

Россияне продолжают грабить временно оккупированные территории, называя это "национализацией".

Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне сначала устроили отжим собственности - разные банды оккупантов хватали все, что видели, и просто грабили предприятия.

"Теперь пытаются "легализовать" передел имущества, для этого создали комиссию из россиян, которые просто ставят сотрудников перед фактом новых владельцев", - добавил мэр.

Кроме того, россияне продолжают выискивать квартиры, чтобы заселить туда оккупантов и коллаборантов – устраивают рейды, изучают, кто где живет, и заставляют людей обязательно оформлять квартиры по российскому законодательству.

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