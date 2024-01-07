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Новости Война в Украине
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оккупация (9506) Федоров Иван (388)

Россияне продолжают грабить население временно оккупированных территорий, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Россияне продолжают грабить временно оккупированные территории, называя это "национализацией".

Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне сначала устроили отжим собственности - разные банды оккупантов хватали все, что видели, и просто грабили предприятия.

"Теперь пытаются "легализовать" передел имущества, для этого создали комиссию из россиян, которые просто ставят сотрудников перед фактом новых владельцев", - добавил мэр.

Кроме того, россияне продолжают выискивать квартиры, чтобы заселить туда оккупантов и коллаборантов – устраивают рейды, изучают, кто где живет, и заставляют людей обязательно оформлять квартиры по российскому законодательству.

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Топ комментарии
+7
Росіяни продовжують грабувати тимчасово окуповані території, називаючи це "націоналізацією"

У дикунів розбій та грабіж завше вважалися доблестю.
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07.01.2024 01:26
+6
Мер Мелітополя Іван Федоров, ти напевне в Мелітополі переховуєшся? Ні, то ти не мер.
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07.01.2024 02:25
+4
Ось офіційний витяг з німецького шкільного підручника кінця 19 століття: "Росіяни" - це напів-азіатські криваві племена. Їх дух не є самостійним, почуття справедливості і реальності замінені сліпою вірою, їм не вистачає пристрасті до досліджень. Раболіпство, продажність і неохайність - це чисто азіатські риси характеру "Так фактично з того часу вони зовсім не змінилися такими ж ці москалі кривавими окупантами і продажними неохайними рабами як були так і залишилися. Тепер нам треба цього кривавого ворога загарбника повністю знищити щоб як можливо швидше звільнити від нього всю свою рідну але тимчасово окуповану ним суверенну Українську землю. Поки ж вони виродки не вспіли її запоганити, своєю кацапською пошестю- заразою.
=
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07.01.2024 08:20
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Они ничего не потеряли, то всьо вороги покрали
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07.01.2024 00:24 Ответить
А люди чомусь виїхали за кордон ...
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07.01.2024 00:42 Ответить
Росіяни продовжують грабувати тимчасово окуповані території, називаючи це "націоналізацією"

У дикунів розбій та грабіж завше вважалися доблестю.
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07.01.2024 01:26 Ответить
Мер Мелітополя Іван Федоров, ти напевне в Мелітополі переховуєшся? Ні, то ти не мер.
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07.01.2024 02:25 Ответить
Я, не додав. В партизанах, так?
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07.01.2024 03:39 Ответить
Та ти гірший за кацапа. В мене ну дуже москальське прізвище, у дружини дівоче - польске. І що. Сиділо би ти та не варнякало.
Від тебе нацизмом тхне, як з кацапської параші!
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07.01.2024 04:28 Ответить
А йому "жиди" постійно "в штани серуть" Я вже вчора з "Кольтом" з цього приводу полемізував Той самий "заскок" в голові Там теж пре "нацизмом, вирощеним на "чорній сотні" та "Протоколах сіонських мудреців" "Нобелівських лауреатів серед євреїв багато не тому що вони роблять серйозні успіхи в науці - а тому що вони в Комітеті все захопили!" (правда, на питання, чому у арійців не вдалося створення атомної бомби, а євреї німецькі які втекли в США, це зробили, - він мені відповіді не дав!)
- Дзержинський - єврей!
- Так він же польський шляхтич? Як він міг буть євреєм? (євреям в Жечі Паспалітай заборонялося буть землевласниками Цей привілей належав лише "уродзоним")
- А жиди батькові Фелікса підсунули "Сарочку"! А вона народила і виховала сина, як захотілося Хабаду!
- А з яких це пір "уродзона шляхтянка" Гелена стала "Сарочкою"?
- От такі у Леніна-Бланка були прибічники!
І що саме смішне - вони самі цього не помічають! Рік тому мені подібний "персонаж" доводив, що "теорія первородства арійців" була створена німецькими ЄВРЕЯМИ!
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07.01.2024 07:09 Ответить
Читай "Торат а мелех".
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07.01.2024 07:24 Ответить
Що мені це повинно дать?
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07.01.2024 07:39 Ответить
Зміну світогляду.
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07.01.2024 07:47 Ответить
Тобто? Конкретніше, будь ласка! Будь-який документ читається та сприймається різними людьми по -різному Більше того - з віком навіть одна й та сама людина сприймає його по-різному!
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07.01.2024 07:54 Ответить
Не загортай в папірці. Так і скажи: "Читати не буду!"
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07.01.2024 07:56 Ответить
Не "крути сракою"! Для когось і "Молот відьм" - "одкровення" та "свята книга" І "Протоколи сіонських мудреців" І "Майн кампф" І "Так говорив Заратустра" Ніцше І що далі?
"********" на світі багато І "писарчуків ********" - теж Багато хто захоплюється писаниною протопопа Аввакума Аякже - "мученик за віру"! А насправді - такий же "мракобіс" (Може ще гірший від Никона) Бо Никон (як-ніяк) - на той час був "прогресистом"! Бо боровся за централізацію держави та зміцнення центральної влади І розумів як це робить А протопоп - як наші "псевдонаціоналісти" : верещать які вони "суперпатріоти" а ведуть по-суті - до анархії Бо не знають ЯК ВТІЛИТЬ ТЕ ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ!
Так що давай - викладай своє бачення та розуміння тобою названого документа А потім (якщо буде потреба) - "пополемізуємо"
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07.01.2024 08:20 Ответить
Як чарівно звучить по відношенню до жінки "не крути сракою"...
Хе-хе, русіш культуріш?
------------------------
"Молот відьом" написаний десь в 14-му столітті, а цей текст - в 21-му.
До речі, за "Молот відьом" Ватикан хоч вибачився. Публічно.
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07.01.2024 08:59 Ответить
"Жіночко" Відповім словами старого українського прислів"я: "Яке їхало - таке й здибало!" Ти частенько теж "не добираєш висловів" стосовно своїх опонентів Так що отримуй те на що заслуговуєш! Біблія написана кілька тисяч років тому - а до цих пір шанується мінімум третиною людства Але якщо почитать її уважно з ******** гуманістичних позицій - то більш кровожерливої та ксенофобської книги важко знайти! А "Молот" я привів лише для прикладу А "дурь" писали у всі часи І продовжують писать і зараз Та й не виключено що тобою названий твір через деякий час виявиться "фейком" (як зараз багато дослідників вважає фальшивкою (що вийшла з недр царської охранки) "Протоколи сіонських мудреців" )
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07.01.2024 09:41 Ответить
Слухай, Яр, не грай вар'я́та. Та все ти зрозумів. Ти прекрасно знаєш, що таке релігійно-ідеологічні викладки і як вони формують світогляд пастви. А те, що ти мені відписав - це банальний танець вужа на пательні...
Хе-хе... Ага, фейк...
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07.01.2024 11:38 Ответить
Так - я "граю" Тільки не "вар"ята" А граю з тобою - як кіт з мишею Бо я, у свій час , крім юристпуденції, вивчав доволі серйозно релігієзнавство Тому й написав тобі: "********" на світі багато І "писарчуків ********" - теж Багато хто захоплюється писаниною протопопа Аввакума Аякже - "мученик за віру"! А насправді - такий же "мракобіс" (Може ще гірший від Никона) Бо Никон (як-ніяк) - на той час був "прогресистом"! Бо боровся за централізацію держави та зміцнення центральної влади І розумів як це робить А протопоп - як наші "псевдонаціоналісти" : верещать які вони "суперпатріоти" а ведуть по-суті - до анархії Бо не знають ЯК ВТІЛИТЬ ТЕ ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ!
Був колись в РФ професор міжнародного права СПБ університету - Ільїн Його не інакше, як "русским фашистом", не іменували правознавці колишнього СРСР А його книги друкувалися І по них в Росії студенти-правознавці вивчали міжнародне публічне право Я навіть його посібник собі колись купив - для цікавості Але я не поділяю його поглядів І "Майн кампф" у мене лежить Але немає ніяких підстав вважать мене "нацистом"
То звідки тобі відомо, що погляди авторів "Торат а мелех" поділяють ВСІ (чи більшість) євреїв? Та більшість про цю книгу навіть не чули! Ти почитай Біблію! Там такого про часи "пророків" написано! Фактично "Торат а мелех" - це "інструкція божевільного" який по-своєму тлумачить Тору (до речі - Тора і Біблія (у основі своїй) - одне й те саме!) В "Майн кампф" теж немає нічого страшного - просто представник нації, що програла війну, висловлює свій жаль та вказує на шляхи вирішення цієї проблеми Там нема нічого ні про світову війну, ні про газові камери з крематоріями, ні про "остаточне вирішення єврейського питання" Це вирішували такі самі "тлумачі" цієї книги - як і ці "раввини" - в "ТОрат а мелех"
Правильно казав мій товариш (викладач університету) : "Невігласи нестачу знань та вузькість світогляду заміняють агресивністю та нахабством!"
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07.01.2024 12:16 Ответить
Ти, поки що, проходиш свідком.
Не звинувачують тебе у злочині.
Не знаєш, звідки
прийшли
ті, котрі нас зурочили?

Як знаєш, то скажи. Не бійся.
Захистимо тебе від них.
Ти не лишишся на одинці
з лихими. То чого притих?

Ти, поки що, проходиш свідком.
В крадіжці ти не був поміченим.
То ти сіромо, знаєш звідки
прийшли чужі лицем і звичаєм?

Як знаєш, то скажи.
Тремтиш?
Захистимо тебе.

Скажи ж бо, сірий,
скажи:
по правді бути між
добром і злом, то міра міри?

Ти, поки що, проходиш свідком.
Не знаєш правди? Що ж, мовчи.
А ні, одвіть, сіромо, звідки
у тебе від воріт ключі?

Андрій Дзюба
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07.01.2024 20:20 Ответить
"Словоблуддя"... "Зурочить" можна лише того, хто дозволяє себе зурочить, або бажає цього сам... Прилуцького полковника Носа ніхто не зурочував, коли він показав таємний хід у Батуринську фортецю драгунам Меншикова. Просто ГРОШІ ...
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07.01.2024 21:00 Ответить
Зміну світогляду.
Да він взагалі мабуть не розуміє,що у світі робиться.У мене прозріння почалось,коли морочили нам голову пландемією...
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07.01.2024 17:23 Ответить
Толерантні "інтернаціоналісти" та "космополіти" розікрали та довели Україну до війни... і "розбіглися мов мишенята"...
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07.01.2024 08:07 Ответить
Конкретно! Чому "толерантні "інтернаціоналісти" та "космополіти" не "розкрадають" Європу та Північну Америку? І не "розбігаються" звідти? Може не у них справа?
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07.01.2024 08:24 Ответить
Може. Зокрема громадяни цивілізованих країн голосують виключно за представників своєї нації щоб вона була представлена і її інтереси захищались на національному рівні. Чиї інтереси представляють жид Зєлєнскій, кацап Єрмак, мегрел Арахамія і татарин Умєров? Українців? Як би не так!!! Всіх їх призначив Зєлєнський... якого манкуртизовані і денаціоналізовані українці обрали президентом... І отримали війну.
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07.01.2024 08:43 Ответить
А ким були Кісінджер, Клінтон, Обама Ким є Байден? Та навіть Вашингтон з Джеферсоном?
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07.01.2024 08:48 Ответить
А чом Трампа забули який зробив собі обрізання в 71 рік і прийняв іудаїзм? Чом не згадали про Саркозі? Про Кучму на Лазурному березі?
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07.01.2024 08:55 Ответить
Я задав питання про конкретних людей Чекаю відповіді!
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07.01.2024 08:57 Ответить
Ви запитайте хто він за національністю, та й все стане зрозуміло.
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07.01.2024 11:01 Ответить
А він знає Просто питать "незручно"
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07.01.2024 21:01 Ответить
Протягом Другої світової американці ізолювали японців в спеціальних таборах до перемоги над Японією. Вони нацисти? Вживання слова "нацист" в Україні стосовно українця може собі дозволити лише особа яка зовсім не знає вітчизняної історії. На жаль саме таких масово "готували" в совєцьких школах...
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07.01.2024 07:57 Ответить
А ти хочеш сказать що належність до української нації виключає автоматично наявність у людини нацистських поглядів? Нацизм - крайня шовіністична ідеологія Шовіністична ідеологія передбачає вонесення своєї нації над іншими В тому числі й шляхом їх штучного приниження чи утискання А тепер читаємо:
"Вже доведено що найганебніша істота на планеті це кацап. Носити кацапське прізвище ганьба. Одружуватися або виходити заміж за кацапа великий ризик з появи в родині алкодегенератів та психопатів. Здавалося б що з цієї очевидної причини в Україні мав би розвиватися рух зі зміни кацапських прізвищ на українські та українізація (натуралізація) іноземних прізвищ. З величезною недовірою і зневагою ставлюсь до будь якого державного службовця на будь якій посаді з кацапським або жидівським прізвищем. Ладен таких на всякий випадок "відсторонювати без суду слідства". На всякий випадок. Принаймні до закінчення війни. Під керівництвом інородців Україна остаточно припинить своє існування, а українці назавжди зникнуть з історії. Українець який голосує за інородця займається самознищенням і доведенням нації до самогубства".

А тепер візьми і порівняй оці твої тези з тезами "Майн кампф"
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07.01.2024 08:33 Ответить
Таке враження що Ви "Майн камф" взагалі не читали, але за совковою звичкою тупо транслюєте кацапський наратив. То почитайте.
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07.01.2024 08:47 Ответить
У мене "Майн кампф" стоїть на полиці Поряд з "Протоколами сіонських мудреців" та Ніцше А на сусідній полиці - "Інтегральний націоналізм" Донцова І підбірка статей Сепана Бандери
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07.01.2024 09:01 Ответить
І що? Ви ставите в один ряд "Майн Камф" Гітлера і "Так говорив Заратустра" Ніцше. Останнього ви точно не читали, а якщо і маєте книжку на полиці то не зрозуміли і сотої частки написаного останнім філософом людства... Сумно ... але симптоматично.
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07.01.2024 09:07 Ответить
Куди мені до тебе! "Чорносотенці" в Росії завжди вважали себе "светачами русскава народа"

"...у Ницше эта исходная, основная идея по всему своему складу, в корне своем - идея эстетическая, и уже по одному тому его видение мира и его мышление должны прийти в непримиримое противоречие со всяким социализмом. В конце концов могут быть только два мировосприя­тия, только две внутренние позиции: эстетическая и нравственная.

И если социализм - мировоззрение, строящееся на строжайших нравственных основах, то Ницше - эстет, самый законченный, самый безнадеж­ный эстет, какого знала история культуры, и его основное исходное положение, содержащее в себе зерно его дионисийского пессимизма,- положение о том, что жизнь достойна оправдания лишь как явле­ние эстетическое, - необычайно точно характеризует его самого, его жизнь и его творчество философа и поэта, которые именно только как явления эстетиче­ского порядка и могут быть поняты и оправданы, могут стать предметом благоговейного почитания, ибо несомненно, что его жизнь, вся, включая финальное мифологизирование собственного «Я» и даже безумие - это подлинное творение искусства, и не только по средствам выражения, совершенно изумительным, но и по самой своей глубинной сути; это зрелище потрясающей лирико-трагедийной силы, неотразимое в своей притягательности.

Весьма примечательно, но, впрочем, и понятно, почему эстетизм стал первой формой духовного бунта Европы против всех моральных установлений буржуазного века. Я не случайно поставил имена Ницше и Уайльда рядом, - оба они бунтари, и оба бунтуют во имя прекрасного, хотя немец, пионер движения, шел в своем бунтарстве намного дальше, и оно было сопряжено для него с неизмеримо более глубоким страданием, с неизмеримо более тяжкими жертвами и героическим самопреодолением.

У критиков-социали­стов, главным образом русских, мне неоднократно приходилось читать, что отдельные эстетические взгляды и суждения Ницше отличаются подчас удивительной тонкостью, но что в вопросах морально-политических он - варвар.

Такое разграничение пред­ставляется мне наивным, ибо ницшевское прославле­ние варварства - это всего лишь буйное похмелье его вакхического эстетизма, свидетельствующее, между прочим, о том, что существует какая-то близость, какая-то несомненная связь между эстетизмом и варварством, над которой нам всем не мешало бы пораз­мыслить". (Томас Манн)

В конце XIX века эта зловещая связь была еще незаметна, ее никто не ощущал, и она никому не внушала страха; известно, что Георг Брандес, еврей и писатель либерального направления, усматривал в «аристократическом радикализме» немецкого фило­софа некий новый нюанс и даже пропагандировал философию Ницше в специальных лекциях, - неоспоримое свидетельство беспечной самоуверенности клонящегося к закату буржуазного века и одновременно - верный знак того, что маститый датский критик относился к ницшевскому варварству не слишком серьезно, не считал его «взаправдашним», воспринимал его «cum grano salis», - и, конечно, был прав.

Эстетизм Ницше - это неистовое отрицание всего духовного во имя прекрасной, могучей, бесстыдной жизни, иначе говоря, самоотрицание человека, слиш­ком глубоко ранимого жизнью - вносит в его философские излияния что-то «невзаправдашнее», безот­ветственное, ненадежное, что-то наигранно-страстное, какую-то ноту глубочайшей иронии, что неизбежно сбивает с толку неискушенного читателя.
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07.01.2024 09:31 Ответить
Ага... До мене вам далеко, але до Томаса Мана (мав дружину жидівку і 6 дітей від яких ретельно приховували національність матері) і якого ви цитуєте дослівно, ну от зовсім поряд. А він брехав власним дітям половину свого життя...
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07.01.2024 16:02 Ответить
Ну тоді не забувай - Ніцше був "ідеологічною іконою нацизму" Ти ще труси зі свастикою не носиш? "Хорста Весселя" з дітьми не розучуєш? Тобі "жиди" з їх неприязню до "гоїв" (у якій самі ж "гої" здебільшого винні) "поперек горла стоять" Але ж ця "зверхність їх за своєю природою - та сама що й у нацистів У сіоністів - "боговибраний народ" А у нацистів - "вища раса" І ще хто зна - чи не опинився-б ти у 40-ві "по той бік дверей газової камери" (хоч ти і не єврей) Чи ти думаєш що ходив-би у наглядачах Собібору?
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07.01.2024 16:40 Ответить
В мене чоловік покійний був громадянином рф. Більш доброї людини я не знала. Й допомогав завжди, працював, донив людям, що постраждали від війни. Й матюкався постійно на мокш.
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07.01.2024 05:08 Ответить
"громадянин РФ" - це хто? Мокша, мордвин, бурят, чечен?...
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07.01.2024 08:39 Ответить
Ось офіційний витяг з німецького шкільного підручника кінця 19 століття: "Росіяни" - це напів-азіатські криваві племена. Їх дух не є самостійним, почуття справедливості і реальності замінені сліпою вірою, їм не вистачає пристрасті до досліджень. Раболіпство, продажність і неохайність - це чисто азіатські риси характеру "Так фактично з того часу вони зовсім не змінилися такими ж ці москалі кривавими окупантами і продажними неохайними рабами як були так і залишилися. Тепер нам треба цього кривавого ворога загарбника повністю знищити щоб як можливо швидше звільнити від нього всю свою рідну але тимчасово окуповану ним суверенну Українську землю. Поки ж вони виродки не вспіли її запоганити, своєю кацапською пошестю- заразою.
=
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07.01.2024 08:20 Ответить
Найдревніший кацапський етнос - це мордва. Про нього писав ще Геродот 2500 років тому, називаючи їх андрофагами (людожерами).
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07.01.2024 11:42 Ответить
Цитати з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839):

"росіяни вважають, що їхня доля - творити насильство"

"Уявіть собі напівдикий народ, котрий вишикували в полки, не давши ні освіти, ні виховання, і ви зрозумієте моральний та суспільний стан російського народу"

"Цей суспільний устрій породжує таку потужну лихоманку заздрощів, настільки непереборне свербіння честолюбства, що російський народ повинен втратити здатність до всього, крім завоювання світу"

"відколи я в Росії, майбутнє Європи бачиться мені в чорному кольорі"

"Або цивілізований світ не пізніше, ніж через п'ять десятків років, знову підкориться варварам, або в Росії відбудеться революція набагато страшніша, ніж та, наслідки якої досі відчуває європейський Захід"

"Росіяни дорого б дали, щоб обзавестися минулим у кілька століть!"

"Розум цього народу-наслідувача живиться чужими відкриттями"

"Первісної дикості позбутися можна, від манії ж здаватися тим, чим ти не є, вилікуватися неможливо"

"У нас робота дає людині жити; у Росії вона її вбиває"

"Про всіх росіян, хоч би яке становище вони займали, можна сказати, що вони впиваються своїм рабством"

"думка тут не лише злочин, а й нещастя"

"Однак, що б не говорили ці покірні піддані, що б вони не робили, захоплення їх залишається вимушеним: це любов стада до пастуха, який годує його, щоб зарізати"

"Побачивши російських царедворців при виконанні обов'язків, мене вразила надзвичайна покірність, з якою вони виконують свою роль; вони - свого роду сановні раби /.../ у поведінці всього почту цесаревича, як і панів, видно звички челяді".

"Природа та історія ніяк не торкнулися російської цивілізації; ніщо в ній не вийшло з ґрунту або з народу - прогресу не було, одного дня все ввезли з-за кордону"

"Російська імперія - це табірна дисципліна замість державного устрою, це стан облоги, зведений в ранг нормального стану суспільства"

" незважаючи на отримувану ними поверхневу освіту /.../ росіяни не можуть вважатися людьми цивілізованими. Це татари у військовому строю. Їх цивілізація - одна видимість; насправді ж вони безнадійно відстали від нас і, коли прийде час, жорстоко помстяться нам за нашу перевагу"
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07.01.2024 11:57 Ответить
Фраза мавзолейного шизофашиста была кажись в 2015 году...а мы Цап-царап...Или Шариков в Собачьем сердце ...взять и поделить... кусок Грузии, кусок Сирии, кусок Украины,кусок Северной Кореи... кусок Израиля... все это из одной конторы на Лубянке... чЛенин всегда живой...👹👺хоть и в ящике валяется...
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07.01.2024 09:43 Ответить
Звичайно кацап це потвора, терорист і вбивця та неперевершений брехун. Ми це знаємо і всі це знають. Але тут питання до нашого Херпіду, - навіщо розмінував Чончар і Чаплинку? Навіщо запустив ворога на південь? Якби стояли міни, як наглядно видно по тим мінам, якіпоставили проти нас кацпи, то хіба вони змогли зайняти таку велику територію?
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07.01.2024 09:43 Ответить
Маршал жуков летом 1945 года вывозил из Германии ж/вагонами....а в тюрьму посадили певицу Лидию Русланова ... на ее даче нашли много чего интересного из Берлинской коллекции маршала мясника...🤪что сделал товаристч Сралин?выгнал маршала на Урал,а потом в Одессу..бороться с бандами
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07.01.2024 09:54 Ответить
Сам Сралин до 1917 года арестовывался жандармами сЦаря Николашки 8 раз... грабил банки Империи лихо и нагло убивая направо и налево...Банки в Баку и Тифлисе Коба взял без особого труда...кажись в 1908 году...😁помощником у него тогда был легендарный Камо...типа Тер-Петросян...
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07.01.2024 09:59 Ответить
Поавильно заголовок звучит так

"Из-за разминирования юга Украины и игнорирования, властями Украины, предупреждений партнеров Россияне продолжают грабить население временно оккупированных территорий"
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07.01.2024 10:07 Ответить
 
 