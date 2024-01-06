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Росіяни продовжують грабувати населення тимчасово окупованих територій, - Федоров
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Росіяни продовжують грабувати тимчасово окуповані території, називаючи це "націоналізацією".
Про це у своєму телеграм-каналі заявив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами росіяни спочатку влаштували віджим власності - різні банди окупантів хапали все, що бачили, та просто грабували підприємства.
"Тепер намагаються "легалізувати" переділ майна для цього створили комісію з росіян, які просто ставлять співробітників перед фактом про нових власників", - додав мер.
Крім того, росіяни продовжують вишукувати квартири, щоб заселити туди окупантів та колаборантів – влаштовують рейди, вивчають хто де живе, та змушують людей обов’язково оформляти квартири за російським законодавством.
Топ коментарі
+7 Алекс Скела
показати весь коментар07.01.2024 01:26
+6 Wemeral
показати весь коментар07.01.2024 02:25
+4 Володимир Дорошенко
показати весь коментар07.01.2024 08:20
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Будь ласка, зачекайте...
У дикунів розбій та грабіж завше вважалися доблестю.
Від тебе нацизмом тхне, як з кацапської параші!
- Дзержинський - єврей!
- Так він же польський шляхтич? Як він міг буть євреєм? (євреям в Жечі Паспалітай заборонялося буть землевласниками Цей привілей належав лише "уродзоним")
- А жиди батькові Фелікса підсунули "Сарочку"! А вона народила і виховала сина, як захотілося Хабаду!
- А з яких це пір "уродзона шляхтянка" Гелена стала "Сарочкою"?
- От такі у Леніна-Бланка були прибічники!
І що саме смішне - вони самі цього не помічають! Рік тому мені подібний "персонаж" доводив, що "теорія первородства арійців" була створена німецькими ЄВРЕЯМИ!
"********" на світі багато І "писарчуків ********" - теж Багато хто захоплюється писаниною протопопа Аввакума Аякже - "мученик за віру"! А насправді - такий же "мракобіс" (Може ще гірший від Никона) Бо Никон (як-ніяк) - на той час був "прогресистом"! Бо боровся за централізацію держави та зміцнення центральної влади І розумів як це робить А протопоп - як наші "псевдонаціоналісти" : верещать які вони "суперпатріоти" а ведуть по-суті - до анархії Бо не знають ЯК ВТІЛИТЬ ТЕ ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ!
Так що давай - викладай своє бачення та розуміння тобою названого документа А потім (якщо буде потреба) - "пополемізуємо"
Хе-хе, русіш культуріш?
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"Молот відьом" написаний десь в 14-му столітті, а цей текст - в 21-му.
До речі, за "Молот відьом" Ватикан хоч вибачився. Публічно.
Хе-хе... Ага, фейк...
Був колись в РФ професор міжнародного права СПБ університету - Ільїн Його не інакше, як "русским фашистом", не іменували правознавці колишнього СРСР А його книги друкувалися І по них в Росії студенти-правознавці вивчали міжнародне публічне право Я навіть його посібник собі колись купив - для цікавості Але я не поділяю його поглядів І "Майн кампф" у мене лежить Але немає ніяких підстав вважать мене "нацистом"
То звідки тобі відомо, що погляди авторів "Торат а мелех" поділяють ВСІ (чи більшість) євреїв? Та більшість про цю книгу навіть не чули! Ти почитай Біблію! Там такого про часи "пророків" написано! Фактично "Торат а мелех" - це "інструкція божевільного" який по-своєму тлумачить Тору (до речі - Тора і Біблія (у основі своїй) - одне й те саме!) В "Майн кампф" теж немає нічого страшного - просто представник нації, що програла війну, висловлює свій жаль та вказує на шляхи вирішення цієї проблеми Там нема нічого ні про світову війну, ні про газові камери з крематоріями, ні про "остаточне вирішення єврейського питання" Це вирішували такі самі "тлумачі" цієї книги - як і ці "раввини" - в "ТОрат а мелех"
Правильно казав мій товариш (викладач університету) : "Невігласи нестачу знань та вузькість світогляду заміняють агресивністю та нахабством!"
Не звинувачують тебе у злочині.
Не знаєш, звідки
прийшли
ті, котрі нас зурочили?
Як знаєш, то скажи. Не бійся.
Захистимо тебе від них.
Ти не лишишся на одинці
з лихими. То чого притих?
Ти, поки що, проходиш свідком.
В крадіжці ти не був поміченим.
То ти сіромо, знаєш звідки
прийшли чужі лицем і звичаєм?
Як знаєш, то скажи.
Тремтиш?
Захистимо тебе.
Скажи ж бо, сірий,
скажи:
по правді бути між
добром і злом, то міра міри?
Ти, поки що, проходиш свідком.
Не знаєш правди? Що ж, мовчи.
А ні, одвіть, сіромо, звідки
у тебе від воріт ключі?
Андрій Дзюба
Да він взагалі мабуть не розуміє,що у світі робиться.У мене прозріння почалось,коли морочили нам голову пландемією...
"Вже доведено що найганебніша істота на планеті це кацап. Носити кацапське прізвище ганьба. Одружуватися або виходити заміж за кацапа великий ризик з появи в родині алкодегенератів та психопатів. Здавалося б що з цієї очевидної причини в Україні мав би розвиватися рух зі зміни кацапських прізвищ на українські та українізація (натуралізація) іноземних прізвищ. З величезною недовірою і зневагою ставлюсь до будь якого державного службовця на будь якій посаді з кацапським або жидівським прізвищем. Ладен таких на всякий випадок "відсторонювати без суду слідства". На всякий випадок. Принаймні до закінчення війни. Під керівництвом інородців Україна остаточно припинить своє існування, а українці назавжди зникнуть з історії. Українець який голосує за інородця займається самознищенням і доведенням нації до самогубства".
А тепер візьми і порівняй оці твої тези з тезами "Майн кампф"
"...у Ницше эта исходная, основная идея по всему своему складу, в корне своем - идея эстетическая, и уже по одному тому его видение мира и его мышление должны прийти в непримиримое противоречие со всяким социализмом. В конце концов могут быть только два мировосприятия, только две внутренние позиции: эстетическая и нравственная.
И если социализм - мировоззрение, строящееся на строжайших нравственных основах, то Ницше - эстет, самый законченный, самый безнадежный эстет, какого знала история культуры, и его основное исходное положение, содержащее в себе зерно его дионисийского пессимизма,- положение о том, что жизнь достойна оправдания лишь как явление эстетическое, - необычайно точно характеризует его самого, его жизнь и его творчество философа и поэта, которые именно только как явления эстетического порядка и могут быть поняты и оправданы, могут стать предметом благоговейного почитания, ибо несомненно, что его жизнь, вся, включая финальное мифологизирование собственного «Я» и даже безумие - это подлинное творение искусства, и не только по средствам выражения, совершенно изумительным, но и по самой своей глубинной сути; это зрелище потрясающей лирико-трагедийной силы, неотразимое в своей притягательности.
Весьма примечательно, но, впрочем, и понятно, почему эстетизм стал первой формой духовного бунта Европы против всех моральных установлений буржуазного века. Я не случайно поставил имена Ницше и Уайльда рядом, - оба они бунтари, и оба бунтуют во имя прекрасного, хотя немец, пионер движения, шел в своем бунтарстве намного дальше, и оно было сопряжено для него с неизмеримо более глубоким страданием, с неизмеримо более тяжкими жертвами и героическим самопреодолением.
У критиков-социалистов, главным образом русских, мне неоднократно приходилось читать, что отдельные эстетические взгляды и суждения Ницше отличаются подчас удивительной тонкостью, но что в вопросах морально-политических он - варвар.
Такое разграничение представляется мне наивным, ибо ницшевское прославление варварства - это всего лишь буйное похмелье его вакхического эстетизма, свидетельствующее, между прочим, о том, что существует какая-то близость, какая-то несомненная связь между эстетизмом и варварством, над которой нам всем не мешало бы поразмыслить". (Томас Манн)
В конце XIX века эта зловещая связь была еще незаметна, ее никто не ощущал, и она никому не внушала страха; известно, что Георг Брандес, еврей и писатель либерального направления, усматривал в «аристократическом радикализме» немецкого философа некий новый нюанс и даже пропагандировал философию Ницше в специальных лекциях, - неоспоримое свидетельство беспечной самоуверенности клонящегося к закату буржуазного века и одновременно - верный знак того, что маститый датский критик относился к ницшевскому варварству не слишком серьезно, не считал его «взаправдашним», воспринимал его «cum grano salis», - и, конечно, был прав.
Эстетизм Ницше - это неистовое отрицание всего духовного во имя прекрасной, могучей, бесстыдной жизни, иначе говоря, самоотрицание человека, слишком глубоко ранимого жизнью - вносит в его философские излияния что-то «невзаправдашнее», безответственное, ненадежное, что-то наигранно-страстное, какую-то ноту глубочайшей иронии, что неизбежно сбивает с толку неискушенного читателя.
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"росіяни вважають, що їхня доля - творити насильство"
"Уявіть собі напівдикий народ, котрий вишикували в полки, не давши ні освіти, ні виховання, і ви зрозумієте моральний та суспільний стан російського народу"
"Цей суспільний устрій породжує таку потужну лихоманку заздрощів, настільки непереборне свербіння честолюбства, що російський народ повинен втратити здатність до всього, крім завоювання світу"
"відколи я в Росії, майбутнє Європи бачиться мені в чорному кольорі"
"Або цивілізований світ не пізніше, ніж через п'ять десятків років, знову підкориться варварам, або в Росії відбудеться революція набагато страшніша, ніж та, наслідки якої досі відчуває європейський Захід"
"Росіяни дорого б дали, щоб обзавестися минулим у кілька століть!"
"Розум цього народу-наслідувача живиться чужими відкриттями"
"Первісної дикості позбутися можна, від манії ж здаватися тим, чим ти не є, вилікуватися неможливо"
"У нас робота дає людині жити; у Росії вона її вбиває"
"Про всіх росіян, хоч би яке становище вони займали, можна сказати, що вони впиваються своїм рабством"
"думка тут не лише злочин, а й нещастя"
"Однак, що б не говорили ці покірні піддані, що б вони не робили, захоплення їх залишається вимушеним: це любов стада до пастуха, який годує його, щоб зарізати"
"Побачивши російських царедворців при виконанні обов'язків, мене вразила надзвичайна покірність, з якою вони виконують свою роль; вони - свого роду сановні раби /.../ у поведінці всього почту цесаревича, як і панів, видно звички челяді".
"Природа та історія ніяк не торкнулися російської цивілізації; ніщо в ній не вийшло з ґрунту або з народу - прогресу не було, одного дня все ввезли з-за кордону"
"Російська імперія - це табірна дисципліна замість державного устрою, це стан облоги, зведений в ранг нормального стану суспільства"
" незважаючи на отримувану ними поверхневу освіту /.../ росіяни не можуть вважатися людьми цивілізованими. Це татари у військовому строю. Їх цивілізація - одна видимість; насправді ж вони безнадійно відстали від нас і, коли прийде час, жорстоко помстяться нам за нашу перевагу"
"Из-за разминирования юга Украины и игнорирования, властями Украины, предупреждений партнеров Россияне продолжают грабить население временно оккупированных территорий"