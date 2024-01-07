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Ночью вражеские "Шахеды" снова атаковали Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 7 января враг в очередной раз атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, фиксировалось движение ударных БпЛА по территории Винницкой области в западном направлении. Была угроза для Хмельнитчины. Также сообщалось, что вражеские БПЛА двигаются из Киевской области в направлении Винницкой области.
"Шахеды" наблюдаются в Винницкой области в направлении Житомирской области", - также информировали ВС.
В настоящее время объявлен отбой угрозы. О результатах работы ПВО не сообщается.
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