Ночью вражеские "Шахеды" снова атаковали Украину

В ночь на 7 января враг в очередной раз атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, фиксировалось движение ударных БпЛА по территории Винницкой области в западном направлении. Была угроза для Хмельнитчины. Также сообщалось, что вражеские БПЛА двигаются из Киевской области в направлении Винницкой области.

"Шахеды" наблюдаются в Винницкой области в направлении Житомирской области", - также информировали ВС.

В настоящее время объявлен отбой угрозы. О результатах работы ПВО не сообщается.

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