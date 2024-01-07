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Вночі ворожі "Шахеди" знову атакували Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

У ніч на 7 січня ворог вчергове атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, фіксувався рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку. Була загроза для Хмельниччини. Також повідомлялося, що ворожі БпЛА рухаються з Київської області у напрямку Вінниччини.

"Шахеди" спостерігаються у Вінницькій області в напрямку Житомирщини", - також інформували ПС.

Також читайте: Вночі 7 січня Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики та ударних дронів у ряді областей

Наразі оголошено відбій загрози. Про результати роботи ППО не повідомляється.

Автор: Ірина Дашківська
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А ведь эти шахеды вполне можно сбивать другими шахедами, поменьше но пошустрее
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07.01.2024 07:32 Відповісти
Але поширення набула схема "проїбав і забув".
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07.01.2024 07:45 Відповісти
******* грошi i втiк
С израиловки выдачи нет!
Это ещё Стенька Разин знал
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07.01.2024 08:11 Відповісти
можно. Такие уже есть. С реактивными двигателями, может запускать один человек.
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07.01.2024 10:41 Відповісти
 
 