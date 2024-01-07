Сегодня в Украину прибудет глава МИД Японии Камикава

Сегодня, 7 января, в Украину с визитом прибудет министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Запланирована ее встреча в Киеве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Японии.

Как отмечается, во время визита министр Камикава еще раз подчеркнет украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины остается неизменной даже в условиях нынешней сложной международной ситуации.

"Министр Камикава также проинформирует украинскую сторону о деталях соответствующей помощи и планах нашего государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита Камикава примет участие в церемонии передачи крупногабаритного энергетического оборудования для помощи в подготовке нашей страны к зиме.

В ходе визита Камикава проведет консультации с партнерами с украинской стороны по расширению сотрудничества.

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