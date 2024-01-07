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Сегодня в Украину прибудет глава МИД Японии Камикава

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

камікава

Сегодня, 7 января, в Украину с визитом прибудет министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Запланирована ее встреча в Киеве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД Японии.

Как отмечается, во время визита министр Камикава еще раз подчеркнет украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины остается неизменной даже в условиях нынешней сложной международной ситуации.

"Министр Камикава также проинформирует украинскую сторону о деталях соответствующей помощи и планах нашего государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита Камикава примет участие в церемонии передачи крупногабаритного энергетического оборудования для помощи в подготовке нашей страны к зиме.

В ходе визита Камикава проведет консультации с партнерами с украинской стороны по расширению сотрудничества.

Читайте также: Япония передаст Украине технологию производства биотоплива для поддержки послевоенного восстановления, - СМИ
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Топ комментарии
+6
Вимога зустрітись з саме з Міністром закордонних справ України, а не з рашистською консервою дЄрьмаком, могла виходити саме від японської сторони. Згадайте, коли звільняли яйценосного міністра-казнокрада Рєзнікафа, він мав бути переведений дЄрьмаком на пост послиці у Великобританії в якості "покарання". Британці категорично не сприйняли це потенційне призначення, і казнокрад так і став послицею.
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07.01.2024 09:41
+1
а що, дЄрмак захворів?
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07.01.2024 09:04
+1
Япония вышла из теги... Премьер-министр Японии подписал документ собой важности о выделении 6 ярдов долларов помощи Голобородьке...на деревья,дороги и Ленке Кравец для телеканала Дом...Ленка купит себе новый Фольксваген...🤪😁
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07.01.2024 09:17
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а що, дЄрмак захворів?
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07.01.2024 09:04 Ответить
Вимога зустрітись з саме з Міністром закордонних справ України, а не з рашистською консервою дЄрьмаком, могла виходити саме від японської сторони. Згадайте, коли звільняли яйценосного міністра-казнокрада Рєзнікафа, він мав бути переведений дЄрьмаком на пост послиці у Великобританії в якості "покарання". Британці категорично не сприйняли це потенційне призначення, і казнокрад так і став послицею.
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07.01.2024 09:41 Ответить
і казнокрад так і став послицею. ДЕ?
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07.01.2024 10:50 Ответить
Воно кацапське різдво святкує. Нажерлося і від бодуна не відійшло.
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07.01.2024 09:57 Ответить
Теперь у неё будет диагноз: "кулеба головного мозга".
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07.01.2024 09:12 Ответить
а ти тішишся, що ненайгірший у цій коМанді зебілят, не має впливу та повноважень?
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07.01.2024 10:52 Ответить
Япония вышла из теги... Премьер-министр Японии подписал документ собой важности о выделении 6 ярдов долларов помощи Голобородьке...на деревья,дороги и Ленке Кравец для телеканала Дом...Ленка купит себе новый Фольксваген...🤪😁
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07.01.2024 09:17 Ответить
Спасибо Японии за всё, только зачем встречаться с Кулебой?
Японцы очень чтут протокол, но лучше бы с ней встретился мощный лидер.
Результат конечно будет такой же как и от встречи Кулебы или Кошевого , но японцы бы оценили как знак уважения .
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07.01.2024 10:14 Ответить
Здається, Японія дозволила передачу озброєння, яке виготовляє, третім країнам.
А Ніппон виготовляє, в тому числі, і ракети до "Патріот", які будуть зовсім не зайвими для України. Може про це теж поговорять тишком-нишком...
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07.01.2024 11:09 Ответить
Маючи в союзниках провідні індустріальні країни потерпати від лаптє-іранських обстрілів може тільки саботажне управління. Замовити в Японії деталі для дронів чи ракет - зроблять швидко і якісно.
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07.01.2024 11:10 Ответить
Нужно на ЖД вокзале повесить транспорант на все- языках на которых говорит антипутинская коалиция:"Не *******,лучше дайте оружия"
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07.01.2024 11:29 Ответить
Враг моего врага - естественый друг! Между паРашкой и Японией до сих пор не заключен мир (только перемирие). Из этого сотрудничества Украине нужно извлечь максимальную технологическую помощь в виде поставок современных станков и оборудования, электроники и ротоботехники в сфере военного-технического переоснащения предприятий ВПК Украины.
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07.01.2024 12:40 Ответить
 
 