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Сьогодні в Україну прибуде глава МЗС Японії Камікава

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

камікава

Сьогодні, 7 січня, в Україну з візитом прибуде міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава. Заплановано її зустріч в Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС Японії.

Як зазначається, під час візиту міністр Камікава ще раз наголосить українській стороні, що послідовна політика Японії щодо підтримки України залишається незмінною навіть в умовах нинішньої складної міжнародної ситуації. 

"Міністр Камікава також поінформує українську сторону про деталі відповідної допомоги та плани нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у рамках візиту Камікава візьме участь у церемонії передачі великогабаритного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці нашої країни до зими.

Також читайте: Японія передасть Україні технологію з виробництва біопалива для підтримки післявоєнного відновлення, - ЗМІ

Під час візиту Камікава проведе консультації з партнерами з української сторони щодо розширення співпраці.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Вимога зустрітись з саме з Міністром закордонних справ України, а не з рашистською консервою дЄрьмаком, могла виходити саме від японської сторони. Згадайте, коли звільняли яйценосного міністра-казнокрада Рєзнікафа, він мав бути переведений дЄрьмаком на пост послиці у Великобританії в якості "покарання". Британці категорично не сприйняли це потенційне призначення, і казнокрад так і став послицею.
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07.01.2024 09:41
+1
а що, дЄрмак захворів?
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07.01.2024 09:04
+1
Япония вышла из теги... Премьер-министр Японии подписал документ собой важности о выделении 6 ярдов долларов помощи Голобородьке...на деревья,дороги и Ленке Кравец для телеканала Дом...Ленка купит себе новый Фольксваген...🤪😁
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07.01.2024 09:17
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а що, дЄрмак захворів?
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07.01.2024 09:04 Відповісти
Вимога зустрітись з саме з Міністром закордонних справ України, а не з рашистською консервою дЄрьмаком, могла виходити саме від японської сторони. Згадайте, коли звільняли яйценосного міністра-казнокрада Рєзнікафа, він мав бути переведений дЄрьмаком на пост послиці у Великобританії в якості "покарання". Британці категорично не сприйняли це потенційне призначення, і казнокрад так і став послицею.
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07.01.2024 09:41 Відповісти
і казнокрад так і став послицею. ДЕ?
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07.01.2024 10:50 Відповісти
Воно кацапське різдво святкує. Нажерлося і від бодуна не відійшло.
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07.01.2024 09:57 Відповісти
Теперь у неё будет диагноз: "кулеба головного мозга".
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07.01.2024 09:12 Відповісти
а ти тішишся, що ненайгірший у цій коМанді зебілят, не має впливу та повноважень?
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07.01.2024 10:52 Відповісти
Япония вышла из теги... Премьер-министр Японии подписал документ собой важности о выделении 6 ярдов долларов помощи Голобородьке...на деревья,дороги и Ленке Кравец для телеканала Дом...Ленка купит себе новый Фольксваген...🤪😁
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07.01.2024 09:17 Відповісти
Спасибо Японии за всё, только зачем встречаться с Кулебой?
Японцы очень чтут протокол, но лучше бы с ней встретился мощный лидер.
Результат конечно будет такой же как и от встречи Кулебы или Кошевого , но японцы бы оценили как знак уважения .
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07.01.2024 10:14 Відповісти
Здається, Японія дозволила передачу озброєння, яке виготовляє, третім країнам.
А Ніппон виготовляє, в тому числі, і ракети до "Патріот", які будуть зовсім не зайвими для України. Може про це теж поговорять тишком-нишком...
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07.01.2024 11:09 Відповісти
Маючи в союзниках провідні індустріальні країни потерпати від лаптє-іранських обстрілів може тільки саботажне управління. Замовити в Японії деталі для дронів чи ракет - зроблять швидко і якісно.
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07.01.2024 11:10 Відповісти
Нужно на ЖД вокзале повесить транспорант на все- языках на которых говорит антипутинская коалиция:"Не *******,лучше дайте оружия"
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07.01.2024 11:29 Відповісти
Враг моего врага - естественый друг! Между паРашкой и Японией до сих пор не заключен мир (только перемирие). Из этого сотрудничества Украине нужно извлечь максимальную технологическую помощь в виде поставок современных станков и оборудования, электроники и ротоботехники в сфере военного-технического переоснащения предприятий ВПК Украины.
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07.01.2024 12:40 Відповісти
 
 