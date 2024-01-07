Сьогодні в Україну прибуде глава МЗС Японії Камікава

Сьогодні, 7 січня, в Україну з візитом прибуде міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава. Заплановано її зустріч в Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС Японії.

Як зазначається, під час візиту міністр Камікава ще раз наголосить українській стороні, що послідовна політика Японії щодо підтримки України залишається незмінною навіть в умовах нинішньої складної міжнародної ситуації.

"Міністр Камікава також поінформує українську сторону про деталі відповідної допомоги та плани нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у рамках візиту Камікава візьме участь у церемонії передачі великогабаритного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці нашої країни до зими.

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Під час візиту Камікава проведе консультації з партнерами з української сторони щодо розширення співпраці.