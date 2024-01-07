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В Херсоне с самого утра раздаются взрывы, погиб мужчина (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 7 января войска РФ обстреливают Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.
"В Херсоне с самого утра раздаются взрывы", - говорится в сообщении.
Официальной информации об обстреле города пока нет.
Позже в ОВА сообщили, что в результате обстрела центральной части города пострадал 62-летний мужчина.
"Обновлена информация! Сердце раненого херсонца остановилось в больнице. Медики пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались смертельными. Сочувствуем семье погибшего", - позже отметили в ОВА.
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і не дивлячись на це варварство, прихожани мп свято вірять що їх попи нідо чого