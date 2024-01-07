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В Херсоне с самого утра раздаются взрывы, погиб мужчина (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Утром 7 января войска РФ обстреливают Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

"В Херсоне с самого утра раздаются взрывы", - говорится в сообщении.

Официальной информации об обстреле города пока нет.

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Позже в ОВА сообщили, что в результате обстрела центральной части города пострадал 62-летний мужчина.

"Обновлена информация! Сердце раненого херсонца остановилось в больнице. Медики пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались смертельными. Сочувствуем семье погибшего", - позже отметили в ОВА.
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Чому касапам у подальшому капець ? Бога забули за своєю війною. У них сьогодні Різдво, а вони його ... не святкують. А значить не поважають. Всеєдиного Бога. Тільки свого "божка" визнають.
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07.01.2024 09:47 Ответить
тому що бог їх сатана...
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07.01.2024 09:54 Ответить
***** та гундяй вітають упц мп з різдвом!!!!
і не дивлячись на це варварство, прихожани мп свято вірять що їх попи нідо чого
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07.01.2024 10:05 Ответить
Володька, шо там по Херсону? А то ты все или про снег в Одессе или про то.как всем и сразу завтра будет хорошо (акцент на слове "завтра").
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07.01.2024 10:15 Ответить
 
 