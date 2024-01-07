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У Херсоні від самого ранку лунають вибухи, загинув чоловік (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Зранку 7 січня війська РФ обстрілюють Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

"В Херсоні від самого ранку лунають вибухи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють центр Херсону

Згодом у ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік.

"Оновлена інформація! Серце пораненого херсонця зупинилося у лікарні. Медики намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися смертельними. Співчуваємо родині загиблого", - пізніше зазначили в ОВА.

Автор: Ірина Дашківська
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Чому касапам у подальшому капець ? Бога забули за своєю війною. У них сьогодні Різдво, а вони його ... не святкують. А значить не поважають. Всеєдиного Бога. Тільки свого "божка" визнають.
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07.01.2024 09:47 Відповісти
тому що бог їх сатана...
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07.01.2024 09:54 Відповісти
***** та гундяй вітають упц мп з різдвом!!!!
і не дивлячись на це варварство, прихожани мп свято вірять що їх попи нідо чого
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07.01.2024 10:05 Відповісти
Володька, шо там по Херсону? А то ты все или про снег в Одессе или про то.как всем и сразу завтра будет хорошо (акцент на слове "завтра").
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07.01.2024 10:15 Відповісти
 
 