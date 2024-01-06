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Окупанти обстрілюють центр Херсону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Російські окупанти обстрілюють центральну частину Херсона, у місті лунають вибухи.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Центральна частина міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ.

Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав він.

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Автор: Наталя Джума
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