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Окупанти обстрілюють центр Херсону
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Російські окупанти обстрілюють центральну частину Херсона, у місті лунають вибухи.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Центральна частина міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ.
Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав він.
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