Окупанти обстрілюють центр Херсону

Російські окупанти обстрілюють центральну частину Херсона, у місті лунають вибухи.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Центральна частина міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ.



Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав він.

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