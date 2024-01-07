Дефицита электроэнергии нет. Ситуация контролируемая, - Минэнерго
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По состоянию на 7 января дефицит электроэнергии не фиксируется, в результате обстрела были обесточены две шахты в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
"В энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается. Генерации украинских электростанций достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также после аварийного ремонта вышел в работу блок одного из ТЭС. Напоминаем, что очень важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (в выходные дни - с 10 до 12 и с 18 до 20 часов). Потребляем электроэнергию ответственно!", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируется. Графики отключений электроэнергии не используются.
Из-за боевых действий были обесточены две шахты в Донецкой области, в которых на момент отключения электроэнергии было 18 работников.
Вблизи нефтепровода в Днепропетровской области обнаружен взрывоопасный предмет и остатки ракеты. На месте работают соответствующие службы.
Из-за боевых действий повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области.
В результате обстрелов выключалась линия ПЛ 110 в Харьковской области. Обесточены бытовые потребители.
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Зараз пенсійний фонд підключеться, яки мені вже рік РІК ПО РІШЕННЮ СУДУ ще не виплатив заборгованість. Сума така як в одного чиновка в кабміні низчого рангу. Зеде, побуть зі мною.
Ще і Мінфінерго. Бабло збиваєте? Це я знаю, я, привик. Помощник Лом?
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