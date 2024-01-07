Дефицита электроэнергии нет. Ситуация контролируемая, - Минэнерго

По состоянию на 7 января дефицит электроэнергии не фиксируется, в результате обстрела были обесточены две шахты в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

"В энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается. Генерации украинских электростанций достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также после аварийного ремонта вышел в работу блок одного из ТЭС. Напоминаем, что очень важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (в выходные дни - с 10 до 12 и с 18 до 20 часов). Потребляем электроэнергию ответственно!", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируется. Графики отключений электроэнергии не используются.

Из-за боевых действий были обесточены две шахты в Донецкой области, в которых на момент отключения электроэнергии было 18 работников.

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Вблизи нефтепровода в Днепропетровской области обнаружен взрывоопасный предмет и остатки ракеты. На месте работают соответствующие службы.

Из-за боевых действий повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области.

В результате обстрелов выключалась линия ПЛ 110 в Харьковской области. Обесточены бытовые потребители.