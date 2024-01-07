РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9240 посетителей онлайн
Новости Экономика
919 12
энергетика (2034) Тарифы на электроэнергию (1904) Минэнерго (217)

Дефицита электроэнергии нет. Ситуация контролируемая, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Экономика

енергетика

По состоянию на 7 января дефицит электроэнергии не фиксируется, в результате обстрела были обесточены две шахты в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

"В энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается. Генерации украинских электростанций достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также после аварийного ремонта вышел в работу блок одного из ТЭС. Напоминаем, что очень важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (в выходные дни - с 10 до 12 и с 18 до 20 часов). Потребляем электроэнергию ответственно!", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируется. Графики отключений электроэнергии не используются.

Из-за боевых действий были обесточены две шахты в Донецкой области, в которых на момент отключения электроэнергии было 18 работников.

Читайте также: Энергетики возобновили электроснабжение для потребителей, что были обесточены после вражеской атаки в Кропивницком, - Минэнерго

Вблизи нефтепровода в Днепропетровской области обнаружен взрывоопасный предмет и остатки ракеты. На месте работают соответствующие службы.

Из-за боевых действий повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области.

В результате обстрелов выключалась линия ПЛ 110 в Харьковской области. Обесточены бытовые потребители.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці.
Зараз пенсійний фонд підключеться, яки мені вже рік РІК ПО РІШЕННЮ СУДУ ще не виплатив заборгованість. Сума така як в одного чиновка в кабміні низчого рангу. Зеде, побуть зі мною.
показать весь комментарий
07.01.2024 13:32 Ответить
Чудо ахто наповняє пінсійний фонд?Невже тупе стадо с гаджетамі.А може промисловість з зоводами алігархів,дрібний бізнес налогами.Чи у дебілов гроші беруться на тумбочке.
показать весь комментарий
07.01.2024 14:07 Ответить
Я, наповняв і підрахував, маю жити більше 100 років на пенсії. Ти про що???
показать весь комментарий
07.01.2024 14:09 Ответить
Про то що зараз пенсійний фонд наповнюють налогоплательщікі ЄС,USA КАНАДИ.Так подай на них в суд.
показать весь комментарий
07.01.2024 14:56 Ответить
А хто перевірить? СБУ, МВС? Вони розуміються по вашій лінії в паперах. Хто розуміє з перевіряючих, відпочиває не в Україні. Не пі...діть ліпше.
показать весь комментарий
07.01.2024 13:36 Ответить
Золоте правило. довіряй державі, але провіряй. Це точно спиз...ли. Накуй на цензорі це писати?

Ще і Мінфінерго. Бабло збиваєте? Це я знаю, я, привик. Помощник Лом?
показать весь комментарий
07.01.2024 13:43 Ответить
Ще забув спитати. Скільки в бюджет заклали, щоб написати в Цензорі один пость? Річний план виконаний.
показать весь комментарий
07.01.2024 13:45 Ответить
Завтра в Україні починається сезон "планових відключень електроенергії. Про такий варіант і причини ми писали (по темі 30.10.2023 06.09.2023 30.07.2023 07.07.2023 03.06.2023)

https://twitter.com/tZEinform/status/1743947238827565522
показать весь комментарий
07.01.2024 13:49 Ответить
У Міненерго, що, істерика ?
показать весь комментарий
07.01.2024 13:55 Ответить
7 п'ятниць на тижні
показать весь комментарий
07.01.2024 14:00 Ответить
"Ситуація контрольована" --- будемо бачили
показать весь комментарий
07.01.2024 14:53 Ответить
значить є ...(
показать весь комментарий
07.01.2024 16:47 Ответить
 
 