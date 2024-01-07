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Дефіциту електроенергії немає. Ситуація контрольована, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика

Станом на 7 січня дефіциту електроенергії не фіксується, внаслідок обстрілу було знеструмлено дві шахти в Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

"В енергосистемі дефіциту електроенергії не спостерігається. Генерації українських електростанцій достатньо для покриття потреб споживачів. Також після аварійного ремонту вийшов в роботу блок однієі з ТЕС. Нагадуємо, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (у вихідні дні - з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 20-ї години). Споживаймо електроенергію відповідально!", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Через бойові дії були знеструмлені дві шахти на Донеччині, в яких на момент відключення електроенергії було 18 працівників.

Також читайте: Споживання електроенергії зростає, - "Укренерго"

Поблизу нафтопроводу у Дніпропетровській області виявлено вибухонебезпечний предмет та залишки ракети. На місці працюють відповідні служби.

Через бойові дії пошкоджено обладнання на території ТЕС у Донецькій області.

У результаті обстрілів вимикалась лінія ПЛ 110 в Харківській області. Знеструмлені побутові споживачі.

Автор: Ірина Дашківська
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Молодці.
Зараз пенсійний фонд підключеться, яки мені вже рік РІК ПО РІШЕННЮ СУДУ ще не виплатив заборгованість. Сума така як в одного чиновка в кабміні низчого рангу. Зеде, побуть зі мною.
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07.01.2024 13:32 Відповісти
Чудо ахто наповняє пінсійний фонд?Невже тупе стадо с гаджетамі.А може промисловість з зоводами алігархів,дрібний бізнес налогами.Чи у дебілов гроші беруться на тумбочке.
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07.01.2024 14:07 Відповісти
Я, наповняв і підрахував, маю жити більше 100 років на пенсії. Ти про що???
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07.01.2024 14:09 Відповісти
Про то що зараз пенсійний фонд наповнюють налогоплательщікі ЄС,USA КАНАДИ.Так подай на них в суд.
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07.01.2024 14:56 Відповісти
А хто перевірить? СБУ, МВС? Вони розуміються по вашій лінії в паперах. Хто розуміє з перевіряючих, відпочиває не в Україні. Не пі...діть ліпше.
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07.01.2024 13:36 Відповісти
Золоте правило. довіряй державі, але провіряй. Це точно спиз...ли. Накуй на цензорі це писати?

Ще і Мінфінерго. Бабло збиваєте? Це я знаю, я, привик. Помощник Лом?
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07.01.2024 13:43 Відповісти
Ще забув спитати. Скільки в бюджет заклали, щоб написати в Цензорі один пость? Річний план виконаний.
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07.01.2024 13:45 Відповісти
Завтра в Україні починається сезон "планових відключень електроенергії. Про такий варіант і причини ми писали (по темі 30.10.2023 06.09.2023 30.07.2023 07.07.2023 03.06.2023)

https://twitter.com/tZEinform/status/1743947238827565522
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07.01.2024 13:49 Відповісти
У Міненерго, що, істерика ?
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07.01.2024 13:55 Відповісти
7 п'ятниць на тижні
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07.01.2024 14:00 Відповісти
"Ситуація контрольована" --- будемо бачили
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07.01.2024 14:53 Відповісти
значить є ...(
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07.01.2024 16:47 Відповісти
 
 