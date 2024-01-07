Дефіциту електроенергії немає. Ситуація контрольована, - Міненерго
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Станом на 7 січня дефіциту електроенергії не фіксується, внаслідок обстрілу було знеструмлено дві шахти в Донецькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
"В енергосистемі дефіциту електроенергії не спостерігається. Генерації українських електростанцій достатньо для покриття потреб споживачів. Також після аварійного ремонту вийшов в роботу блок однієі з ТЕС. Нагадуємо, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (у вихідні дні - з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 20-ї години). Споживаймо електроенергію відповідально!", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються.
Через бойові дії були знеструмлені дві шахти на Донеччині, в яких на момент відключення електроенергії було 18 працівників.
Поблизу нафтопроводу у Дніпропетровській області виявлено вибухонебезпечний предмет та залишки ракети. На місці працюють відповідні служби.
Через бойові дії пошкоджено обладнання на території ТЕС у Донецькій області.
У результаті обстрілів вимикалась лінія ПЛ 110 в Харківській області. Знеструмлені побутові споживачі.
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Зараз пенсійний фонд підключеться, яки мені вже рік РІК ПО РІШЕННЮ СУДУ ще не виплатив заборгованість. Сума така як в одного чиновка в кабміні низчого рангу. Зеде, побуть зі мною.
Ще і Мінфінерго. Бабло збиваєте? Це я знаю, я, привик. Помощник Лом?
https://twitter.com/tZEinform/status/1743947238827565522