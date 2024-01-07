Глава МИД Италии Таяни заявил, что ЕС должен иметь собственную армию
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Европейский союз должен сформировать собственную объединенную армию, которая могла бы играть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Таяни сказал, что более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны является приоритетом для возглавляемой им партии "Вперед, Италия".
"Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужна европейская армия. И это фундаментальная предпосылка для того, чтобы иметь эффективную европейскую внешнюю политику", – сказал итальянский министр.
Таяни также заявил, что ЕС должен упорядочить свое руководство и иметь единого президента вместо нынешней структуры.
"В мире с такими мощными игроками, как США, Китай, Индия, Россия – с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона – итальянские, немецкие, французские или словенские граждане могут быть защищены только тем, что уже существует, а именно Европейским союзом ", – добавил он.
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Ага... лучше сразу Царя! Сотворим из Евросоюза ещё одну тюрьму народов!!! Отличный план!
сонній Європі це завжди нічого не вартувало, хіба що останні пару років - десь вартість філіжаночки кави у кав'ярні з кожного еуропєйця, а це для них - вже занадто дорого