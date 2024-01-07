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армия (8415) Евросоюз (15875) Таяни (36)

Глава МИД Италии Таяни заявил, что ЕС должен иметь собственную армию

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

таяні

Европейский союз должен сформировать собственную объединенную армию, которая могла бы играть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Таяни сказал, что более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны является приоритетом для возглавляемой им партии "Вперед, Италия".

"Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужна европейская армия. И это фундаментальная предпосылка для того, чтобы иметь эффективную европейскую внешнюю политику", – сказал итальянский министр.

Таяни также заявил, что ЕС должен упорядочить свое руководство и иметь единого президента вместо нынешней структуры.

"В мире с такими мощными игроками, как США, Китай, Индия, Россия – с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона – итальянские, немецкие, французские или словенские граждане могут быть защищены только тем, что уже существует, а именно Европейским союзом ", – добавил он.

Читайте также: Европа должна убедить Россию, что она не сможет победить, - Financial Times
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Топ комментарии
+20
якщо орбан не накладе повні штани вето
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07.01.2024 14:35
+16
Ага...армію...з такими як Орбан? Яка нахєр армія..Ви з тим ,що маєте ,не можете впоратись.. Ось війна на контененті ,а ви Євро***ді з елементарними санкціями не взмозі нічого зробити...Армія ***...кривий, глухий і безрукий.
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07.01.2024 14:25
+16
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07.01.2024 14:33
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ну, десь років через п'ятнадцять. Але це не точно.
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07.01.2024 14:24 Ответить
якщо орбан не накладе повні штани вето
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07.01.2024 14:35 Ответить
ця армія вже існує - і захищає ЕС в Україні
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07.01.2024 14:45 Ответить
ЛГБТ вам в руки с их флагом те педики гомики и лесби вас как раз защитят и еще раз вдогонку.. также.. придурки с Добрым утром *************** Эуропа ...
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07.01.2024 15:00 Ответить
Ти хоч прочитало текст під чим висралось?
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07.01.2024 16:44 Ответить
він не читака,вн писака))
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07.01.2024 17:16 Ответить
просто він - ідіот ((
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07.01.2024 19:21 Ответить
Ага...армію...з такими як Орбан? Яка нахєр армія..Ви з тим ,що маєте ,не можете впоратись.. Ось війна на контененті ,а ви Євро***ді з елементарними санкціями не взмозі нічого зробити...Армія ***...кривий, глухий і безрукий.
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07.01.2024 14:25 Ответить
додік і є повний додік-втікач-сцикло завали хлебало вже там
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07.01.2024 15:03 Ответить
марно триндиш тут - здриснув - сиди тихо... розберемось без *пенсіонерів* ментовських в 45 років, втікших від призову... стули пельку
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07.01.2024 15:12 Ответить
Для того, щоб висловлювати найвищі ступені глибокої занепокоєності армія не потрібна.
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07.01.2024 14:29 Ответить
у вас в НАТО немає ні танків ,ні ракет . яка там армія ЄС ? хіба що 10 000 парадний легіон .
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07.01.2024 14:31 Ответить
Вона вже є, на східних кордонах, тільки не скупіться на озброєння і фінансування!
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07.01.2024 14:31 Ответить
А хто в ній буде служити?
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07.01.2024 14:31 Ответить
Інваліди ІІІ групи, люди віком 45 - 55 років
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07.01.2024 15:22 Ответить
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07.01.2024 14:33 Ответить
Це ж приведе до ескалації!
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07.01.2024 14:34 Ответить
І ***** верховний головнокомандувач, круто.
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07.01.2024 14:35 Ответить
А шо ж ви там у ЄС без ЗСУ робити будете ...? Форму на подіумі в дефіле демонструвати ...
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07.01.2024 14:40 Ответить
Друга Українська Армія чипляла на Бундестазі Прапор Перемоги,то німці і досі пробачите не можуть , цього українцям, в них русня це брати і історичні і етнічні...США , вони ненавидять аж слина летить , знаю бо живу тут, нам українцям ще треба примусити ЄС ,до чесних відносин з нами , вони мріють шоб України не стало
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07.01.2024 15:06 Ответить
чого вони США ненавидять??
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07.01.2024 23:17 Ответить
Розказують шо наче США Нідерзакцен бомбили, шоб не допустити русню , а вони хотіли радянську армію ...це маразм страшенний і досі ...при чому багаті німці і тоді були і їх родини досі живуть в старовиних замках ,які США зберегли не давши розбомбити кремлю ...
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07.01.2024 23:55 Ответить
вперше чую що германия хотіла радянську армію))
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08.01.2024 00:06 Ответить
мріяти шоб України не стало - це геноцид
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07.01.2024 23:18 Ответить
От недарма Британія вийшла з цього єсесу. Борис був правий.
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07.01.2024 14:41 Ответить
Поки НАТО роздуплиться, кацапи будуть в Барселоні…
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07.01.2024 14:44 Ответить
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07.01.2024 14:45 Ответить
Це ти з далеку так бачиш?
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07.01.2024 19:39 Ответить
Здається, Таяні говорив, що Україні й росії пора домовлятись про припинення вогню. Дай, Боже, здоров'я й енергії Мелоні!
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07.01.2024 14:47 Ответить
Орбана головним командуючим назначте обовязково.
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07.01.2024 14:49 Ответить
А цого й так вже призначають.
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07.01.2024 14:59 Ответить
упорядочить свое руководство и иметь единого президента вместо нынешней структуры Источник: https://censor.net/ru/n3466141

Ага... лучше сразу Царя! Сотворим из Евросоюза ещё одну тюрьму народов!!! Отличный план!
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07.01.2024 14:53 Ответить
Порятунок потопаючого - турбота потопаючого. Розумні європейські політики давно зрозуміли, що підтримка США проти Мордору - це додаткова, але не основна гарантія безпеки. Подивіться - поляки не покладаються на членство в НАТО, а максимально озброюються і подвоюють чисельність армії. Так що подальша тісна євроінтеграція, спільний уряд з більшими наднаціональними повноваженнями, спільна армія та розвідка - це єдиний спосіб для Європи займати належне їй місце в ********* світі. Ніякі орбани навіть при бажанні не зможуть цьому завадити. І ще. Політичні кроки Орбана визначаються не русофільством, а виключно інтересами Угорщини та шкурними інтересами Орбана і його партії. Вітер зміниться - і Орбан запросто стане русоненависником
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07.01.2024 14:54 Ответить
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07.01.2024 14:55 Ответить
ЄС давно має таку армію, яка боронить кордони Європи вже століттями і оце останні десять років.. це - Військо України..
сонній Європі це завжди нічого не вартувало, хіба що останні пару років - десь вартість філіжаночки кави у кав'ярні з кожного еуропєйця, а це для них - вже занадто дорого
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07.01.2024 15:46 Ответить
А Орбана камандірам кавалєрії!
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07.01.2024 15:52 Ответить
Мадяри будуть воювати в "заградотрядах".
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07.01.2024 16:41 Ответить
 
 