Глава МИД Италии Таяни заявил, что ЕС должен иметь собственную армию

Европейский союз должен сформировать собственную объединенную армию, которая могла бы играть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Таяни сказал, что более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны является приоритетом для возглавляемой им партии "Вперед, Италия".

"Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужна европейская армия. И это фундаментальная предпосылка для того, чтобы иметь эффективную европейскую внешнюю политику", – сказал итальянский министр.

Таяни также заявил, что ЕС должен упорядочить свое руководство и иметь единого президента вместо нынешней структуры.

"В мире с такими мощными игроками, как США, Китай, Индия, Россия – с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона – итальянские, немецкие, французские или словенские граждане могут быть защищены только тем, что уже существует, а именно Европейским союзом ", – добавил он.

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