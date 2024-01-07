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армія (3487) Євросоюз (7020) Таяні (43)

Глава МЗС Італії Таяні заявив, що ЄС повинен мати власну армію

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

таяні

Європейський союз повинен сформувати власну об’єднану армію, яка б відігравала роль у підтримці миру, а також запобігала б конфліктам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  "Європейську правду".

Таяні сказав, що тісніша європейська співпраця у сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії "Вперед, Італіє".

"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія. І це фундаментальна передумова для того, щоб мати ефективну європейську зовнішню політику", – сказав італійський міністр.

Таяні також заявив, що ЄС повинен впорядкувати своє керівництво і мати єдиного президента замість нинішньої структури.

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"У світі з такими потужними гравцями, як США, Китай, Індія, Росія - з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону - італійські, німецькі, французькі чи словенські громадяни можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським союзом", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
якщо орбан не накладе повні штани вето
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07.01.2024 14:35
+16
Ага...армію...з такими як Орбан? Яка нахєр армія..Ви з тим ,що маєте ,не можете впоратись.. Ось війна на контененті ,а ви Євро***ді з елементарними санкціями не взмозі нічого зробити...Армія ***...кривий, глухий і безрукий.
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07.01.2024 14:25
+16
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07.01.2024 14:33
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ну, десь років через п'ятнадцять. Але це не точно.
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07.01.2024 14:24 Відповісти
якщо орбан не накладе повні штани вето
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07.01.2024 14:35 Відповісти
ця армія вже існує - і захищає ЕС в Україні
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07.01.2024 14:45 Відповісти
ЛГБТ вам в руки с их флагом те педики гомики и лесби вас как раз защитят и еще раз вдогонку.. также.. придурки с Добрым утром *************** Эуропа ...
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07.01.2024 15:00 Відповісти
Ти хоч прочитало текст під чим висралось?
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07.01.2024 16:44 Відповісти
він не читака,вн писака))
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07.01.2024 17:16 Відповісти
просто він - ідіот ((
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07.01.2024 19:21 Відповісти
Ага...армію...з такими як Орбан? Яка нахєр армія..Ви з тим ,що маєте ,не можете впоратись.. Ось війна на контененті ,а ви Євро***ді з елементарними санкціями не взмозі нічого зробити...Армія ***...кривий, глухий і безрукий.
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07.01.2024 14:25 Відповісти
додік і є повний додік-втікач-сцикло завали хлебало вже там
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07.01.2024 15:03 Відповісти
марно триндиш тут - здриснув - сиди тихо... розберемось без *пенсіонерів* ментовських в 45 років, втікших від призову... стули пельку
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07.01.2024 15:12 Відповісти
Для того, щоб висловлювати найвищі ступені глибокої занепокоєності армія не потрібна.
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07.01.2024 14:29 Відповісти
у вас в НАТО немає ні танків ,ні ракет . яка там армія ЄС ? хіба що 10 000 парадний легіон .
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07.01.2024 14:31 Відповісти
Вона вже є, на східних кордонах, тільки не скупіться на озброєння і фінансування!
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07.01.2024 14:31 Відповісти
А хто в ній буде служити?
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07.01.2024 14:31 Відповісти
Інваліди ІІІ групи, люди віком 45 - 55 років
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07.01.2024 15:22 Відповісти
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07.01.2024 14:33 Відповісти
Це ж приведе до ескалації!
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07.01.2024 14:34 Відповісти
І ***** верховний головнокомандувач, круто.
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07.01.2024 14:35 Відповісти
А шо ж ви там у ЄС без ЗСУ робити будете ...? Форму на подіумі в дефіле демонструвати ...
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07.01.2024 14:40 Відповісти
Друга Українська Армія чипляла на Бундестазі Прапор Перемоги,то німці і досі пробачите не можуть , цього українцям, в них русня це брати і історичні і етнічні...США , вони ненавидять аж слина летить , знаю бо живу тут, нам українцям ще треба примусити ЄС ,до чесних відносин з нами , вони мріють шоб України не стало
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07.01.2024 15:06 Відповісти
чого вони США ненавидять??
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07.01.2024 23:17 Відповісти
Розказують шо наче США Нідерзакцен бомбили, шоб не допустити русню , а вони хотіли радянську армію ...це маразм страшенний і досі ...при чому багаті німці і тоді були і їх родини досі живуть в старовиних замках ,які США зберегли не давши розбомбити кремлю ...
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07.01.2024 23:55 Відповісти
вперше чую що германия хотіла радянську армію))
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08.01.2024 00:06 Відповісти
мріяти шоб України не стало - це геноцид
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07.01.2024 23:18 Відповісти
От недарма Британія вийшла з цього єсесу. Борис був правий.
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07.01.2024 14:41 Відповісти
Поки НАТО роздуплиться, кацапи будуть в Барселоні…
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07.01.2024 14:44 Відповісти
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07.01.2024 14:45 Відповісти
Це ти з далеку так бачиш?
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07.01.2024 19:39 Відповісти
Здається, Таяні говорив, що Україні й росії пора домовлятись про припинення вогню. Дай, Боже, здоров'я й енергії Мелоні!
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07.01.2024 14:47 Відповісти
Орбана головним командуючим назначте обовязково.
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07.01.2024 14:49 Відповісти
А цого й так вже призначають.
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07.01.2024 14:59 Відповісти
упорядочить свое руководство и иметь единого президента вместо нынешней структуры Источник: https://censor.net/ru/n3466141

Ага... лучше сразу Царя! Сотворим из Евросоюза ещё одну тюрьму народов!!! Отличный план!
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07.01.2024 14:53 Відповісти
Порятунок потопаючого - турбота потопаючого. Розумні європейські політики давно зрозуміли, що підтримка США проти Мордору - це додаткова, але не основна гарантія безпеки. Подивіться - поляки не покладаються на членство в НАТО, а максимально озброюються і подвоюють чисельність армії. Так що подальша тісна євроінтеграція, спільний уряд з більшими наднаціональними повноваженнями, спільна армія та розвідка - це єдиний спосіб для Європи займати належне їй місце в ********* світі. Ніякі орбани навіть при бажанні не зможуть цьому завадити. І ще. Політичні кроки Орбана визначаються не русофільством, а виключно інтересами Угорщини та шкурними інтересами Орбана і його партії. Вітер зміниться - і Орбан запросто стане русоненависником
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07.01.2024 14:54 Відповісти
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07.01.2024 14:55 Відповісти
ЄС давно має таку армію, яка боронить кордони Європи вже століттями і оце останні десять років.. це - Військо України..
сонній Європі це завжди нічого не вартувало, хіба що останні пару років - десь вартість філіжаночки кави у кав'ярні з кожного еуропєйця, а це для них - вже занадто дорого
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07.01.2024 15:46 Відповісти
А Орбана камандірам кавалєрії!
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07.01.2024 15:52 Відповісти
Мадяри будуть воювати в "заградотрядах".
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07.01.2024 16:41 Відповісти
 
 