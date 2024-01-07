Глава МЗС Італії Таяні заявив, що ЄС повинен мати власну армію
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Європейський союз повинен сформувати власну об’єднану армію, яка б відігравала роль у підтримці миру, а також запобігала б конфліктам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Таяні сказав, що тісніша європейська співпраця у сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії "Вперед, Італіє".
"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія. І це фундаментальна передумова для того, щоб мати ефективну європейську зовнішню політику", – сказав італійський міністр.
Таяні також заявив, що ЄС повинен впорядкувати своє керівництво і мати єдиного президента замість нинішньої структури.
"У світі з такими потужними гравцями, як США, Китай, Індія, Росія - з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону - італійські, німецькі, французькі чи словенські громадяни можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським союзом", - додав він.
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Ага... лучше сразу Царя! Сотворим из Евросоюза ещё одну тюрьму народов!!! Отличный план!
сонній Європі це завжди нічого не вартувало, хіба що останні пару років - десь вартість філіжаночки кави у кав'ярні з кожного еуропєйця, а це для них - вже занадто дорого