Армия РФ днем обстреляла Харьковщину: повреждены жилые дома и предприятие

Россияне обстреляли в Харьковской области город Волчанск и несколько сел Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Информация о пострадавших не поступала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная военная администрация.

"В период с 11:20 до 13:30 враг обстрелял окрестности населенных пунктов Липцы и Глубокое, а также Веселое и Слобожанское Харьковского района. Поврежден частный дом, магазин. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Также около 10:00 и 13:00 враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены жилые дома, гараж с автомобилем и предприятие. По предварительным данным, без пострадавших.

"В 14:30 оккупанты нанесли удар по с. Нечволодовка Купянского района. Поврежден частный дом. Данные о пострадавших не поступали", - сообщили в ХОВА.

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