Армія РФ вдень обстріляла Харківщину: пошкоджено житлові будинки та підприємство

Росіяни обстріляли в Харківській області місто Вовчанськ і кілька сіл Харківського, Чугуївського і Куп’янського районів. Інформація про постраждалих не надходила.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

"У період з 11:20 до 13:30 ворог обстріляв околиці населених пунктів Липці та Глибоке, а також Веселе і Слобожанське Харківського району. Пошкоджено приватний будинок, магазин. Інформація про постраждалих не надходила", - ідеться в повідомленні.

Також близько 10:00 та 13:00 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено житлові будинки, гараж з автомобілем та підприємство. За попередніми даними, без постраждалих.

"О 14:30 окупанти завдали удару по с. Нечволодівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Дані про потерпілих не надходили", - повідомили в ХОВА.

Також дивіться: Наслідки російських обстрілів Куп’янська: поранено жінку, пошкоджено житлову й освітню інфраструктуру. ФОТОрепортаж