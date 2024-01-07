Европа должна готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией, - МИД Швеции

РФ в обозримом будущем останется серьезной угрозой для безопасности Швеции и Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - заявил он.

Министр также подчеркнул, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится и приветствует решение ЕС принять Украину в члены.

"Украинские солдаты также сражаются за нашу свободу и ценности", - сказал Биллстрем.

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