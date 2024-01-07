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Европа должна готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией, - МИД Швеции
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
РФ в обозримом будущем останется серьезной угрозой для безопасности Швеции и Европы.
Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - заявил он.
Министр также подчеркнул, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится и приветствует решение ЕС принять Украину в члены.
"Украинские солдаты также сражаются за нашу свободу и ценности", - сказал Биллстрем.
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Як, наприклад, Франція з часів Наполеона стала світовим посміховиськом у воєнному плані.
На що зараз перетворилася Німеччина? Я припускаю, що зі Швецією діється те саме.
А розробки (військово-технічні) і однієї й иншої країни цікаві. Але головна у війні -- піхота.