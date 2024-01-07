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Европа должна готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией, - МИД Швеции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

швеція,леопард,leopard

РФ в обозримом будущем останется серьезной угрозой для безопасности Швеции и Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - заявил он.

Министр также подчеркнул, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится и приветствует решение ЕС принять Украину в члены.

"Украинские солдаты также сражаются за нашу свободу и ценности", - сказал Биллстрем.

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Топ комментарии
+8
Ага, говоріть довше і більше. Думаєте, Україна триматиме навалу 10 років??
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07.01.2024 18:44
+6
Швеція з населенням 10м дуже багато чого дала Україні.
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07.01.2024 18:49
+6
Потрібно просто знищити монстра. Скільки можна гратися?
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07.01.2024 18:54
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ВІКІНГИ у військовій справі добре розбираються.
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07.01.2024 18:42 Ответить
Вікінги то є Данія і Норвегія.
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07.01.2024 18:54 Ответить
Vikings were seafaring people originally from Scandinavia (present-day Denmark, Norway, and Sweden),[2][3][4][5]
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07.01.2024 19:00 Ответить
Було колись. З часів Карла ХІІ -- нічого особливого.

Як, наприклад, Франція з часів Наполеона стала світовим посміховиськом у воєнному плані.
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07.01.2024 19:02 Ответить
Після вступу Швеція стане шостим за величиною членом НАТО. Ця країна з населенням трохи більше 10 мільйонів налічує близько 25 000 професійних солдатів і 35 000 резервістів, а також потужну військову промисловість, яка розробляє складні бойові літаки, танки і системи протиповітряної оборони.
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07.01.2024 19:12 Ответить
Німці завжди були найліпшими солдатами.

На що зараз перетворилася Німеччина? Я припускаю, що зі Швецією діється те саме.

А розробки (військово-технічні) і однієї й иншої країни цікаві. Але головна у війні -- піхота.
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07.01.2024 19:28 Ответить
Ага, говоріть довше і більше. Думаєте, Україна триматиме навалу 10 років??
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07.01.2024 18:44 Ответить
Я думаю що всілякі там європейці давно прокинулись!
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07.01.2024 18:49 Ответить
Швеція з населенням 10м дуже багато чого дала Україні.
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07.01.2024 18:49 Ответить
На жаль, сама Швеція не здатна змінити хід війни й позбутися кацапських загроз. Але Захід може
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07.01.2024 18:53 Ответить
Потрібно просто знищити монстра. Скільки можна гратися?
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07.01.2024 18:54 Ответить
А чому не навпаки ? Чому Швеція та Норвегія не загрожують московії, якщо ті НЕ ЗАСПОКОЯТЬСЯ ? Всіх касапів накуй, додому. На дєрєвню дедушкє. Посилити на кордоні присутність військ. ***** треба ... відновити лєнінградський військовий округ. Або ... повернути території ... добровільно.
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07.01.2024 19:01 Ответить
Це якщо не ставити за мету перемогу України і, як наслідок, швидкий розвал цього курника з вивіскою "*********".
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07.01.2024 19:07 Ответить
Ждьом шведiв пiд Полтавой!
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07.01.2024 19:12 Ответить
Ага, але щоб не було конфронтації з кацапами в майбутньому їх треба знищити в теперішньому!
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07.01.2024 19:26 Ответить
Для того щоб не всиратися по ночам ще багато років, Європа має зробити все, щоб українці мали змогу знищити росію як державу у ********* її вигляді. Тоді не потрібно буде готуватись десять років, щоб відбити майбутню російську навалу. Допоможіть ділами, а не словами нам, і ми зробимо з росії московську область.
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07.01.2024 19:28 Ответить
 
 