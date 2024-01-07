Європа повинна готуватися до довгострокової конфронтації з Росією, - МЗС Швеції

РФ в осяжному майбутньому залишиться серйозною загрозою для безпеки Швеції та Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме доти, доки Росія порушуватиме Статут ООН і європейський порядок безпеки", - заявив він.

Міністр також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться, і вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени.

"Українські солдати також б'ються за нашу свободу і цінності", - сказав Біллстрем.

Також читайте: Міноборони Швеції про закупівлю боєприпасів для України: Ситуація складна, необхідно збільшити виробничі потужності заводів