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Європа повинна готуватися до довгострокової конфронтації з Росією, - МЗС Швеції
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
РФ в осяжному майбутньому залишиться серйозною загрозою для безпеки Швеції та Європи.
Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми повинні готуватися до довгострокової конфронтації, яка триватиме доти, доки Росія порушуватиме Статут ООН і європейський порядок безпеки", - заявив він.
Міністр також наголосив, що військова та політична підтримка України з боку Швеції збережеться, і вітає рішення ЄС прийняти Україну в члени.
"Українські солдати також б'ються за нашу свободу і цінності", - сказав Біллстрем.
Топ коментарі
+8 CryptoShorts
показати весь коментар07.01.2024 18:44
+6 Peter Pavlov 35870da5
показати весь коментар07.01.2024 18:49
+6 Олександр c0b5c191
показати весь коментар07.01.2024 18:54
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Як, наприклад, Франція з часів Наполеона стала світовим посміховиськом у воєнному плані.
На що зараз перетворилася Німеччина? Я припускаю, що зі Швецією діється те саме.
А розробки (військово-технічні) і однієї й иншої країни цікаві. Але головна у війні -- піхота.