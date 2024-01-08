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В Днепре прогремели взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 8 января в Днепре прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Ранее мониторинговые каналы сообщали о пролете ракеты "Кинжал" в сторону Днепра.
Впоследствии местные Tenegram-каналы сообщили о повторных взрывах.
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Елена Мазуренко 26a67fdc
показать весь комментарий08.01.2024 06:51 Ответить Мне нравится 7
Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий08.01.2024 09:12 Ответить Мне нравится 0
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