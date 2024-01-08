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В Днепре прогремели взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кинджал

Утром 8 января в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ранее мониторинговые каналы сообщали о пролете ракеты "Кинжал" в сторону Днепра.

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Впоследствии местные Tenegram-каналы сообщили о повторных взрывах.
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Господи, мільйони людей просять про допомогу!
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08.01.2024 06:51 Ответить
Сатана, яка закутлся у російський прапор, руйнує міста і села, вбиває тисячі мирних, серед яких жінки і діти. Воно ще сильне, бо п'є багато крові,але в цьому році воно ослабне, а у 2025 році здохне. Його залишки будуть витися біля ніг українців, західних країн і просити пощади, причитаючи, що то не вони... Ніякої пощади, сатана має бути знищена назавжди, щоб не залишилася проблема внукам і правнукам, країни, чиї землі той ворог ранеіше вкрав, повернуть назад, поневолені і вільні народи відійдуть і створять свої республіки, а пусту землю займуть китайці.
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08.01.2024 09:12 Ответить
 
 