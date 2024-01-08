Утром 8 января в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ранее мониторинговые каналы сообщали о пролете ракеты "Кинжал" в сторону Днепра.

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Впоследствии местные Tenegram-каналы сообщили о повторных взрывах.