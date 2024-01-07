Взрыв в Днепре: В Днепровском районе уничтожена ракета

Защитники неба уничтожили вражескую ракету над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористы не унимаются. Направили ракету на Днепровский район. Но ее уничтожили бойцы из ВК "Восток"! Спасибо!" - отметил он.

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