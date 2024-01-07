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Взрыв в Днепре: В Днепровском районе уничтожена ракета
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники неба уничтожили вражескую ракету над Днепропетровщиной.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Российские террористы не унимаются. Направили ракету на Днепровский район. Но ее уничтожили бойцы из ВК "Восток"! Спасибо!" - отметил он.
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Olena Teslenko
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igor shmatko
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