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Взрыв в Днепре: В Днепровском районе уничтожена ракета

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Защитники неба уничтожили вражескую ракету над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористы не унимаются. Направили ракету на Днепровский район. Но ее уничтожили бойцы из ВК "Восток"! Спасибо!" - отметил он.

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Молодці!
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07.01.2024 11:48 Ответить
Тю. Наді мною вчора шахеди літали, хоч би хтось збив.
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07.01.2024 11:56 Ответить
Не хотіли щоб уламки на тебе посипались!
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07.01.2024 12:36 Ответить
це правильно! Хай краще влучають точно в ціль!
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07.01.2024 12:40 Ответить
 
 