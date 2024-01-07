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Вибух у Дніпрі: У Дніпровському районі знищено ракету

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Оборонці неба знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"російські терористи не вгамовуються. Скерували ракету на Дніпровський район. Та її знищили бійці з ПвК "Схід"! Дякуємо!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив ракету у бік Дніпра, телеграм-канали повідомили про вибух у місті

Автор: Ірина Дашківська
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Молодці!
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07.01.2024 11:48 Відповісти
Тю. Наді мною вчора шахеди літали, хоч би хтось збив.
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07.01.2024 11:56 Відповісти
Не хотіли щоб уламки на тебе посипались!
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07.01.2024 12:36 Відповісти
це правильно! Хай краще влучають точно в ціль!
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07.01.2024 12:40 Відповісти
 
 