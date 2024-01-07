Вибух у Дніпрі: У Дніпровському районі знищено ракету

Оборонці неба знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"російські терористи не вгамовуються. Скерували ракету на Дніпровський район. Та її знищили бійці з ПвК "Схід"! Дякуємо!", - зазначив він.

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