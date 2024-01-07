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Вибух у Дніпрі: У Дніпровському районі знищено ракету
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оборонці неба знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"російські терористи не вгамовуються. Скерували ракету на Дніпровський район. Та її знищили бійці з ПвК "Схід"! Дякуємо!", - зазначив він.
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Olena Teslenko
показати весь коментар07.01.2024 11:48 Відповісти Мені подобається 6
Meneldil
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igor shmatko
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Meneldil
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