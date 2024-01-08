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Около 10 ракет летят на запад Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

Ракеты летят через Винницу на запад Украины

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 10 ракет летят через Винницу на запад Украины", – говорится в сообщении.

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