Около 10 ракет летят на запад Украины

Ракеты летят через Винницу на запад Украины

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 10 ракет летят через Винницу на запад Украины", – говорится в сообщении.

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