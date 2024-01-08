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Около 10 ракет летят на запад Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ракеты летят через Винницу на запад Украины
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 10 ракет летят через Винницу на запад Украины", – говорится в сообщении.
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Hulio
показать весь комментарий08.01.2024 07:04 Ответить Мне нравится 0
Рівняю нерівних
показать весь комментарий08.01.2024 07:30 Ответить Мне нравится 0
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