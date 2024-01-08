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На Харьковщине гремят взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Харьковщину атакуют вражеские ракеты.
Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Мельник "Марсель", информирует Цензор.НЕТ.
"Пуски вражеских ракет в направлении Харьковщины – не игнорируйте воздушную тревогу", – говорится в сообщении.
Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
Удары по Харькову и области подтвердил глава ОВА Олег Синегубов. Серия взрывов прогремела в Харьковской области, а также в Харькове.
Топ комментарии
+21 Перехватчик
показать весь комментарий08.01.2024 07:53
+20 Шмяк 4c67f4eb
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+12 stanis nasvaiko
показать весь комментарий08.01.2024 08:19
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Пізніше за ''пороха'' були розроблені файні ракети і початий процес виробництва. Потрібне було лише фінансування , але прийшов до влади ''я ваш вирок'' і припинив фінансування виробництва ракет! До нього у вас запитань нема? Чому?!
Чому на керівні посади СБУ почали саджати агентів фсб.
Читай хоч до всрачки - клоун клоуном був завжди і нічого окрім шбиниці за скоєне не заслуговує.
Смачного як то кажуть.
Тому вся ця п*здота повинна бути негайно вiдсторонена вiл керiвництва Державою i заарештована, як кремлiвськi посiпаки!!!👈