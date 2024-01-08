РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15395 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
10 928 27
ракеты (2734) Харьков (6522) Харьковщина (4130)

На Харьковщине гремят взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

Харьковщину атакуют вражеские ракеты.

Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Мельник "Марсель",  информирует Цензор.НЕТ.

"Пуски вражеских ракет в направлении Харьковщины – не игнорируйте воздушную тревогу", – говорится в сообщении.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Также читайте: Около 10 ракет летят на запад Украины

Удары по Харькову и области подтвердил глава ОВА Олег Синегубов. Серия взрывов прогремела в Харьковской области, а также в Харькове.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
08.01.2024 07:53
+20
Які ракети?Ті шо під асфальтом чи ті,які стали виробляти в останні два роки?Ті,що надають нам,заборонено пуляти по рашкі
показать весь комментарий
08.01.2024 07:55
+12
За ракетний терор несе вiдповiдальнiсть не тiльки путiн, а i Зеленський, Уряд, правляча зелена партiя ( з 29 жовтня - не лигитимна, як i взагагалi Верх. Рада) , тому, що саме вони провалили захист населення, не перевели економiку на вiйськвi потреби, пiдозрюютьсь в розкраданнi допомоги....

Тому вся ця п*здота повинна бути негайно вiдсторонена вiл керiвництва Державою i заарештована, як кремлiвськi посiпаки!!!👈
показать весь комментарий
08.01.2024 08:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вони розвалюють місто щоб там просто неможливо було жити
показать весь комментарий
08.01.2024 07:45 Ответить
Сьогодні мабуть друга массована атака.
показать весь комментарий
08.01.2024 07:47 Ответить
В противагу ,могли б і наші запустити по рашці ракєти..нехай їх радари заплутуються
показать весь комментарий
08.01.2024 07:51 Ответить
Які ракети?Ті шо під асфальтом чи ті,які стали виробляти в останні два роки?Ті,що надають нам,заборонено пуляти по рашкі
показать весь комментарий
08.01.2024 07:55 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2024 07:53 Ответить
за це українці мають "дякувати" насамперед "найвеличнішому зе-янелоху, героюбоневтіку", 4-х разовому ухилянту від служби в ЗСУ 2014-19 рр. та його зе-банді злодіїв, мародерів і тупо агентів кацапського фсб !!!



показать весь комментарий
08.01.2024 08:05 Ответить
А також отим 73% телепузиків які під впливом ТБ перетворилися на ЗЄБУЇНІВ!!!
показать весь комментарий
08.01.2024 08:54 Ответить
До боневтіка було цілих П"ЯТЬ!!!! років війни. Причому, без постійних обстрілів всієї території країни. Хто заважав набудувати підземних заводів, запустити серійне виробництво, навиробляти тисячі ракет, снарядів, сотні танків та літаків?...
показать весь комментарий
08.01.2024 09:14 Ответить
Порошенко прийняв країну в стані окупаці донбасу. В держаній казні після яника було кілька сотень тисяч гривень, армії як такої не було. За які ''шиши'' було будувати підземні заводи?!
Пізніше за ''пороха'' були розроблені файні ракети і початий процес виробництва. Потрібне було лише фінансування , але прийшов до влади ''я ваш вирок'' і припинив фінансування виробництва ракет! До нього у вас запитань нема? Чому?!
показать весь комментарий
08.01.2024 09:41 Ответить
Краще скажи чому твій Зе клоун позгортав виробництво ракет - великої дальності, крилатих і РСЗВ.
Чому на керівні посади СБУ почали саджати агентів фсб.
показать весь комментарий
08.01.2024 13:05 Ответить
Клоун твій, а не мій. Я абсолютно впевнений, що переважна більшість місцевої публіки, які зараз так ревно топлять за Пороха і проклинають 73% українського народу, самі ж до тих 73% і належать. Досить лише підняти архів Цензора 14-18 років і почитати коментарі. Зрозумівши, що вони накоїли в 19-му, миттю перефарбувались. Як кажуть, голосніше за всіх кричить "тримай злодія!" сам злодій...
показать весь комментарий
08.01.2024 13:18 Ответить
Не перевзувайся в повітрі, і з під проксі вийди пацріот 😁
Читай хоч до всрачки - клоун клоуном був завжди і нічого окрім шбиниці за скоєне не заслуговує.
показать весь комментарий
08.01.2024 14:36 Ответить
Ліньки передивлятись архів Цензора, але, схоже, ти з тих, хто в ті роки подібне про Пороха шкрябав.
показать весь комментарий
08.01.2024 15:03 Ответить
Як що я таке про Пороха писав то ти лайно з унітаза ісиш кожен вечір 😁
Смачного як то кажуть.
показать весь комментарий
08.01.2024 21:47 Ответить
от тільки точних ******** ракет у хазболонів ніхто не бачив
показать весь комментарий
08.01.2024 08:09 Ответить
За ракетний терор несе вiдповiдальнiсть не тiльки путiн, а i Зеленський, Уряд, правляча зелена партiя ( з 29 жовтня - не лигитимна, як i взагагалi Верх. Рада) , тому, що саме вони провалили захист населення, не перевели економiку на вiйськвi потреби, пiдозрюютьсь в розкраданнi допомоги....

Тому вся ця п*здота повинна бути негайно вiдсторонена вiл керiвництва Державою i заарештована, як кремлiвськi посiпаки!!!👈
показать весь комментарий
08.01.2024 08:19 Ответить
Є маленька проблемка.Наріду знову проїхались по вухам і вбили в голови НЕ НА ЧАСІ!!!Повторили свій успіх 2019р і продовжують розвалювати Україну
показать весь комментарий
08.01.2024 08:29 Ответить
Підготовка наступу на Харків?
показать весь комментарий
08.01.2024 08:31 Ответить
Підготовка до капітуляції України. Єрмак з патрушевим лише уточняють деталі.
показать весь комментарий
08.01.2024 09:48 Ответить
Схоже на правду, кацапи дочекалися морозів щоб обстрілювати Україну з ракет яких в расєє "нєт" як казав Земарафон, кремлівська Зе влада і надалі закриває військові підприємства і заважає випускати міни.
показать весь комментарий
08.01.2024 13:07 Ответить
якщо на посаду президента воюючої країни мудрий нарід наобирав клоуна, то не слід дивуватися, що в нас зараз замість послів - тренерки з міньєту, замість ракетобудівельників - фармацевти, а країною взагалі керує секретар ... демонтаж держави триває під "бурнниє і прадалжитєльниє апладісмєнти" кварталопітеков.
показать весь комментарий
08.01.2024 09:54 Ответить
Чи ни єдиний вихід -
показать весь комментарий
08.01.2024 13:08 Ответить
 
 