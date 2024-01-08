На Харьковщине гремят взрывы

Харьковщину атакуют вражеские ракеты.

Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Мельник "Марсель", информирует Цензор.НЕТ.

"Пуски вражеских ракет в направлении Харьковщины – не игнорируйте воздушную тревогу", – говорится в сообщении.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

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Удары по Харькову и области подтвердил глава ОВА Олег Синегубов. Серия взрывов прогремела в Харьковской области, а также в Харькове.