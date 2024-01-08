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В Хмельницкой области фиксируют большинство крылатых ракет врага
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Крылатые ракеты находятся в воздушном пространстве Тернопольщины и Хмельнитчины.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Большинство крылатых ракет – в воздушном пространстве Хмельнитчины", – говорится в сообщении.
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