РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15615 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
15 457 16
крылатые ракеты (725) ракеты (2734) Хмельнитчина (794)

В Хмельницкой области фиксируют большинство крылатых ракет врага

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,крилаті,крилата

Крылатые ракеты находятся в воздушном пространстве Тернопольщины и Хмельнитчины.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство крылатых ракет – в воздушном пространстве Хмельнитчины", – говорится в сообщении.

Читайте также: Враг запустил "Кинжал" в направлении Кривого Рога и Киевщины. На Чернигов летит баллистика
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
А де відосікі від гаранта? Не прокинувся ще?
показать весь комментарий
08.01.2024 07:54
+3
хай трохи ще поспить
показать весь комментарий
08.01.2024 07:57
+3
А хто нам заважає? Є ж потужні далекобійні супер-дрони від Притули. За ціною ледь не балістичних ракет...
показать весь комментарий
08.01.2024 08:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони там хоч не у АЕС цілять???
показать весь комментарий
08.01.2024 07:41 Ответить
Ну і де ж Ф-16?
показать весь комментарий
08.01.2024 07:41 Ответить
В кінці 2024го року.
показать весь комментарий
08.01.2024 07:43 Ответить
Там само...
показать весь комментарий
08.01.2024 07:44 Ответить
Якщо знають...куди летять.. буде перехоплення..,чи пропускають до підльоту
показать весь комментарий
08.01.2024 07:45 Ответить
В Хмельницькому чутно вибухи.
показать весь комментарий
08.01.2024 07:46 Ответить
їх тактика не змінилась ..в Чечні першим що вони зробили це розбомбили аєродроми і авіацію щоб панувати в небі
показать весь комментарий
08.01.2024 07:48 Ответить
А хто нам заважає? Є ж потужні далекобійні супер-дрони від Притули. За ціною ледь не балістичних ракет...
показать весь комментарий
08.01.2024 08:10 Ответить
А де відосікі від гаранта? Не прокинувся ще?
показать весь комментарий
08.01.2024 07:54 Ответить
хай трохи ще поспить
показать весь комментарий
08.01.2024 07:57 Ответить
100 % мопедов сбито
показать весь комментарий
08.01.2024 07:58 Ответить
❗️Хмельниччина працює ППО, - ОВА
показать весь комментарий
08.01.2024 07:55 Ответить
❎ ВІДБІЙ
показать весь комментарий
08.01.2024 08:25 Ответить
Самое главное в этой новости: "фіксують більшість крилатих ракет ворога".
показать весь комментарий
08.01.2024 09:39 Ответить
 
 