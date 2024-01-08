Вражеские МиГ-31К совершили посадку, - Воздушные силы

Вражеские самолеты МиГ-31К, поднятые в небо во время сегодняшней ракетной атаки на Украину, совершили посадку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Посадка истребителей МиГ-31К", – говорится в сообщении.

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