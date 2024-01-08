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Вражеские МиГ-31К совершили посадку, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вражеские самолеты МиГ-31К, поднятые в небо во время сегодняшней ракетной атаки на Украину, совершили посадку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Посадка истребителей МиГ-31К", – говорится в сообщении.
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