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Вражеские МиГ-31К совершили посадку, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міг

Вражеские самолеты МиГ-31К, поднятые в небо во время сегодняшней ракетной атаки на Украину, совершили посадку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Посадка истребителей МиГ-31К", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+7
Все бачать, все знають, де хто злетів і куди хто полетів. Але нічого вдіяти не можуть. Або ж не хочуть...
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08.01.2024 08:16
+2
Не хочуть
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08.01.2024 08:36
+1
Пілоти повинні здійснити "посадку на пєро"
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08.01.2024 08:17
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Та вже хвилин 40 тому.
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08.01.2024 08:14 Ответить
Все бачать, все знають, де хто злетів і куди хто полетів. Але нічого вдіяти не можуть. Або ж не хочуть...
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08.01.2024 08:16 Ответить
Не хочуть
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08.01.2024 08:36 Ответить
На Заході ракети маневрували аж на 180°
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08.01.2024 08:39 Ответить
Пілоти повинні здійснити "посадку на пєро"
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08.01.2024 08:17 Ответить
Як це не сумно, наступним стане Київ..
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08.01.2024 08:48 Ответить
*******.петриоты,насамсы ириски)
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08.01.2024 09:22 Ответить
Неужели нельзя уничтожить эти самолеты в местах базирования?
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08.01.2024 08:52 Ответить
можна, звичайно, але треба підібрати зброю..., в нас точно такої немає, а союзникам це не цікаво...
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08.01.2024 09:04 Ответить
То це така важлива новина? Якби отой літун гепнувся в землю то була би новина.
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08.01.2024 08:59 Ответить
Розумію ,що й без мене знають ,кому потрібно, але ж є нагода, сіли в енгельсі декілька ту-95 -це у мордора головні повітряні терористи, скоріш за все на регламент і причепити нову партію ракет ,а енгельс це ж не мурманськ......
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08.01.2024 09:29 Ответить
Чекаемо новин водохреща.
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08.01.2024 09:43 Ответить
Щоб усі ці падли здійснили посадку на 2х метрову глибину.
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08.01.2024 10:23 Ответить
 
 