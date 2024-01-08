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Ночная атака дронами на Одесщину: падение обломков привело к пожару
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью российские террористы атаковали Одесщину ударными беспилотниками. 7 дронов в небе над регионом уничтожили силы ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Одесском районе упали обломки одного из сбитых беспилотников.
"Вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Леопольд 3ff84c20
показать весь комментарий08.01.2024 08:56 Ответить Мне нравится 0
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