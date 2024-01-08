Рашисты опасаются использовать авиацию на Херсонском направлении после сбивания Украиной самолета РФ Су-34 на Мариупольском направлении в декабре, - ISW

Украинские защитники продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонской области, однако позиционные бои продолжаются вблизи Крінок на восточном берегу Днепра. Оккупанты атакуют украинские позиции небольшими пехотными группами до 10 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, по состоянию на 7 января украинские силы продолжали удерживать позиции на левом берегу Херсонской области, линия фронта не изменилась.

В РФ заявили, что успешное сбивание российского самолета украинскими военными в декабре 2023 года препятствует использованию РФ авиации на Херсонском направлении.

Также армия РФ по-прежнему сталкивается с проблемами в оперативном потоке информации, связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и взаимодействия подразделений в Крынках и других районах на восточном берегу, отмечают аналитики.

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В частности, по словам российского милблогера, ВСУ активно проходят наземные линии связи РФ (НЛЗ) на Херсонском направлении.

В отчете добавляется, что действующие в районе Крынок украинские военнослужащие заявили, что российские войска регулярно атакуют украинские позиции небольшими пехотными группами до 10 бойцов, и указали на проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные на левобережье, такие как неспособность вовремя эвакуировать погибших или использование россиянами беспилотников.

Напомним, вечером 24 декабря Воздушные силы ВСУ подтвердили сбивание российского самолета на Мариупольском направлении, а также сообщают, что была боевая работа по Су-30 над Черным морем.

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