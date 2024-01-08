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Новости Война в Украине
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армия РФ (15376) самолет (3330) Херсонщина (3514) ISW (443)

Рашисты опасаются использовать авиацию на Херсонском направлении после сбивания Украиной самолета РФ Су-34 на Мариупольском направлении в декабре, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су34

Украинские защитники продолжают удерживать позиции на левобережье Херсонской области, однако позиционные бои продолжаются вблизи Крінок на восточном берегу Днепра. Оккупанты атакуют украинские позиции небольшими пехотными группами до 10 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, по состоянию на 7 января украинские силы продолжали удерживать позиции на левом берегу Херсонской области, линия фронта не изменилась.

В РФ заявили, что успешное сбивание российского самолета украинскими военными в декабре 2023 года препятствует использованию РФ авиации на Херсонском направлении.

Также армия РФ по-прежнему сталкивается с проблемами в оперативном потоке информации, связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и взаимодействия подразделений в Крынках и других районах на восточном берегу, отмечают аналитики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штурмовые действия оккупантов на левобережье Херсонщины не дали им ожидаемых результатов, штурмы могут быть "приморожены" на время, - ОК "Південь"

В частности, по словам российского милблогера, ВСУ активно проходят наземные линии связи РФ (НЛЗ) на Херсонском направлении.

В отчете добавляется, что действующие в районе Крынок украинские военнослужащие заявили, что российские войска регулярно атакуют украинские позиции небольшими пехотными группами до 10 бойцов, и указали на проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные на левобережье, такие как неспособность вовремя эвакуировать погибших или использование россиянами беспилотников.

Напомним, вечером 24 декабря Воздушные силы ВСУ подтвердили сбивание российского самолета на Мариупольском направлении, а также сообщают, что была боевая работа по Су-30 над Черным морем.

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Топ комментарии
+2
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08.01.2024 09:56
+2
Складаеться таке враження, що ви iгноруете пiдтримати наших бiйцiв ППО, а навпаки , насаджуете зневiру...
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08.01.2024 10:34
+1
Типо, неужели Вам составляет большого труда вычавити iз себе, мовляв, СЛАВА ППО ЗСУ !!!
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08.01.2024 10:06
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Слава богу, хоть цаполеты не дошкуляють на левом берегу херсонщины.
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08.01.2024 09:48 Ответить
Навіщо така бравада. Судячи з регулярних обстрілів України, а також як живуть Херсон і Харків, то новину можна сприймати як просто пусте в порожнє
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08.01.2024 09:52 Ответить
В данном случае речь идет об лучшем худшем, а Вы зачем свои тары-бары-растабары трындеть (стесняюсь спросить)?
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08.01.2024 10:03 Ответить
Типо, неужели Вам составляет большого труда вычавити iз себе, мовляв, СЛАВА ППО ЗСУ !!!
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08.01.2024 10:06 Ответить
Ти роби хось корисне. Лозунги кричати всі вміють без особливих складностей.
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08.01.2024 11:23 Ответить
Ви аналітиків хоч раз спробували відслідковувати? Я подивилася хто робить аналізи. Так ось від них реально тари бари. Бо якщо Україна під атаками, то це не значить,що півдню стало краще,що хтось чогось боїться. Реально думати нікому не заважає. Була тут інформація, що попри усе літаки атакують. Реальність, усе що потрібно на війні
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08.01.2024 10:22 Ответить
У Вашому лiричному вiдхиленнi, стаття мала б мати назву, про ложь-трындеж и красную армию. Та ми маемо зовсiм iншу тему. ППО з великим процентом вiрогiдностi вiдiгнало вiд лiвобережжя цапорилi гравiцапи... Немае Вам виправдання. СЛАВА ППО ЗСУ !!!
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08.01.2024 10:28 Ответить
Гуменюк,сьогодні, ворог використовує некеровані з тактичної авіації і іменно по Кринках. Я не розумію,що таке тактична авіація,але що орки літають,то правда. Досить марафонить. А ППО України таки Слава
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08.01.2024 10:32 Ответить
Слава Богу, порозумiлися, марафон- то iнша тема , щоб його пранцi з`iли.
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08.01.2024 10:37 Ответить
P.S. До Гуменюк у мене немае претензiй. Це Вам - не Г.Маляр.
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08.01.2024 10:42 Ответить
Складаеться таке враження, що ви iгноруете пiдтримати наших бiйцiв ППО, а навпаки , насаджуете зневiру...
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08.01.2024 10:34 Ответить
обстріли тут ні до чого, ви просто читати не вмієте
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08.01.2024 10:05 Ответить
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08.01.2024 09:56 Ответить
Благая весть... Партизаны работают не покладая рук.
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08.01.2024 10:00 Ответить
 
 