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Підтверджено ураження російського Су-34 на Маріупольському напрямку, над Чорним морем була робота по Су-30 - вивчаємо результати, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су-34

Ввечері 24 грудня Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття російського літака на Маріупольському напрямку, а також повідомляють, що була бойова робота по Су-30 над Чорним морем - досліджуються результати об’єктивного контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Повітряні Сили. із посиланням на командувача ПС ЗСУ Миколу Олещука.

У інформації зазначається: "Відбиваємо чергову атаку "шахедів". Залишайтесь в укритті!

На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі – вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні.

 Але... підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся. "Вечного полета, братья!""

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три російських Су-34 знищено силами ППО на Південному напрямку сьогодні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
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24.12.2023 22:43
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24.12.2023 22:49
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24.12.2023 22:59
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Це так.

Але пілот із тремором по всьому тілу погано виконує завдання.
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25.12.2023 00:34 Відповісти
Ну такие самолеты могут очень эффективно и оперативно использовать Хармы. Так же они могут корректируемые бомбы кидать, но это наверное вряд ли - потому что надо подниматься на 12 километров - а на такой высоте уже эффект кривизны земной поверхности для кацапских комплексов пво уже не так актуален. А в целом - да, скорее всего это будет пугало для всякой летающей мрази в нашем небе, надеюсь что и с штурмовыми вертолетами они тоже смогут бороться эффективно.
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25.12.2023 00:35 Відповісти
Боротьба з гвинтокрилами буде ефективною, коли в Україні буде розгорнуто 4-5 ескадрилій F-16 (48-60 літаків). Це дозволить організувати фактично цілодобове чергування в повітрі. От тоді будь-яке гімно, що підлетить з боку ********* ближче 50км до ЛБЗ - гарантовано отримає "подаруночок" у вигляді пари AIM-120. Але навіть 1.5 ескадрильї, які нібито готуються зараз для України - сильно зменшить активність засрашинської авіації на фронті.
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25.12.2023 10:02 Відповісти
да но они могут бомбить места дислокации этих самолетов...
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25.12.2023 00:09 Відповісти
Чим бомбити? Тим же, чим вони вже п'ятикратно розбомбили і знищили всю авіацію ЗСУ в вологих мріях какашенкова?

Не несіть маячні - Повітряними Силами ЗСУ командують люди, які 2 роки повномасшабної війни впевнено "тримають" небо України. І завдяки їх досвіду та кваліфікації - на українську залізницю, українські електростанції тощо - не скидають сотні тисяч тон звичайних бомб, як це було в другу світову війну і як, ймовіно, сподівались робити засрашинці. Але - ЗАСЬ.
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25.12.2023 00:18 Відповісти
ну а вот теперь напишите тоже самое под сегодняшней новостью, что у нас нет инфраструктуры
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25.12.2023 22:45 Відповісти
Они конечно будут, но кроме Кинжала у них нет ничего что могло бы застать врасплох самолет на земле, возможно что место постоянной дислокации будет тем же Петриотом прикрываться. А какой то Шахед или крылатая ракета - они к аэродрому в глубине территории летят от десятков минут - до часов, и принять меры по перебазированию или просто взлететь - вполне успеть можно. Тем более что для заправки и перезарядки вооружения - не нужно лететь на родной аэродром, достаточно заранее подготовить все нужное на другом аэродроме, либо просто посадить самолет на шоссе - и такие места уже давно подготовлены. Никакая разведка настолько быстро не сможет подготовить удар по такому самолету, там дела на полчаса перезаправки и перезарядки. А для какого то обслуживания или ремонта самолет вполне может полететь в одну из соседних дружественных стран.
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25.12.2023 00:40 Відповісти
ну Игнат сегодня другое запел...
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25.12.2023 22:56 Відповісти
То цигани літака вкрали!
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24.12.2023 23:36 Відповісти
Здається мені, що f16 у нас вже завелися..
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24.12.2023 23:38 Відповісти
Оперативний ЗСУ
Тут - не знаю, де брехня, де вологі мрії касапів, а де правда



Але якщо наявність F-16 це правда... В будь-якому випадку вони в Одеській області не базуватимуться
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25.12.2023 00:23 Відповісти
Їм до Одеси пару хвилин льоту з будь-якої точки країни
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25.12.2023 00:25 Відповісти
Кацапам нічого не залишається як продукувати подібну маячню.
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25.12.2023 00:47 Відповісти
100 відсотків.
Вони тепер ніх#я не знають, як їм авіацію перестроювати. Думаю ні для кого вже не секрет яким чином ці сучки всі лягли. І для підорів зараз це піздєц яка проблема під новий рік. А що буде з вертольотною авіацією! Вона ж теж рано чи пізно почне падати.
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25.12.2023 01:23 Відповісти
я помітив що коли московити отримують звіздюлєй то зразу знищують 100 абрамсів, 100 петрійотів от тепер і до 100 Ф16 добрались
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25.12.2023 11:18 Відповісти
Метсю, Габриель -- Мертвый петух
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24.12.2023 23:41 Відповісти
АналоГовнет долетался
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24.12.2023 23:41 Відповісти
Нєбо -- зємлЬОй! (побажання кацапам )
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24.12.2023 23:45 Відповісти
Сушку розковбасило об твердь небесну. Амінь.
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25.12.2023 00:06 Відповісти
Згадується твір киянина (хоч і українофоба) Булгакова "Собаче серце", коли кухарка впевнено стверджувала :

"Истину Вам говорю, ..... числа Земля налетит на небесную твердь !"

В даному випадку для Сушки це було 24 грудня
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25.12.2023 02:02 Відповісти
Рашистські Су-чки знов соснули Петріота
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25.12.2023 01:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iTJ4yea3q78
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25.12.2023 05:58 Відповісти
вєчного польота братья
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25.12.2023 06:15 Відповісти
о тепер я поняв смисл фрази - "вєчнава балота братья", дякую
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25.12.2023 11:16 Відповісти
https://youtu.be/ZPSN5ARy2_8?si=fH-WjHNyH02KDH1D...

Казахстан и Узбекистан увеличили поставки целлюлозного хлопка на мавзолейную помойку в 2 л лишним раза....без него производство пороха невозможно,а без пороха нет ни снарядов,ни прочих вещей...
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25.12.2023 07:44 Відповісти
де літка?
він зник з радарів
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25.12.2023 11:03 Відповісти
літак
від радості руки тремтять
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25.12.2023 11:04 Відповісти
Идет процесс калибровки прицелов F-16
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25.12.2023 12:41 Відповісти
"Вечного полета братья". Это прозвучало красиво и говорит не толшько о мастерстве наших военных и но и их интеллекте.
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26.12.2023 10:05 Відповісти
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