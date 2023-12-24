Підтверджено ураження російського Су-34 на Маріупольському напрямку, над Чорним морем була робота по Су-30 - вивчаємо результати, - Повітряні сили
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Ввечері 24 грудня Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття російського літака на Маріупольському напрямку, а також повідомляють, що була бойова робота по Су-30 над Чорним морем - досліджуються результати об’єктивного контролю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Повітряні Сили. із посиланням на командувача ПС ЗСУ Миколу Олещука.
У інформації зазначається: "Відбиваємо чергову атаку "шахедів". Залишайтесь в укритті!
На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі – вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні.
Але... підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся. "Вечного полета, братья!""
Будь ласка, зачекайте...
Але пілот із тремором по всьому тілу погано виконує завдання.
Не несіть маячні - Повітряними Силами ЗСУ командують люди, які 2 роки повномасшабної війни впевнено "тримають" небо України. І завдяки їх досвіду та кваліфікації - на українську залізницю, українські електростанції тощо - не скидають сотні тисяч тон звичайних бомб, як це було в другу світову війну і як, ймовіно, сподівались робити засрашинці. Але - ЗАСЬ.
Тут - не знаю, де брехня, де вологі мрії касапів, а де правда
Але якщо наявність F-16 це правда... В будь-якому випадку вони в Одеській області не базуватимуться
Вони тепер ніх#я не знають, як їм авіацію перестроювати. Думаю ні для кого вже не секрет яким чином ці сучки всі лягли. І для підорів зараз це піздєц яка проблема під новий рік. А що буде з вертольотною авіацією! Вона ж теж рано чи пізно почне падати.
"Истину Вам говорю, ..... числа Земля налетит на небесную твердь !"
В даному випадку для Сушки це було 24 грудня
Казахстан и Узбекистан увеличили поставки целлюлозного хлопка на мавзолейную помойку в 2 л лишним раза....без него производство пороха невозможно,а без пороха нет ни снарядов,ни прочих вещей...
він зник з радарів
від радості руки тремтять