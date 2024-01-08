В результате вечернего ракетного удара по Харькову ранены двое полицейских

В результате ракетных ударов по Харькову, совершенных накануне вечером, получили ранения двое полицейских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Вечером 7 января военные россии также нанесли несколько ударов по Харькову предварительно ракетами С-300. Ранения получили два сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

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