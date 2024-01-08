1 752 0
В результате вечернего ракетного удара по Харькову ранены двое полицейских
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ракетных ударов по Харькову, совершенных накануне вечером, получили ранения двое полицейских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"Вечером 7 января военные россии также нанесли несколько ударов по Харькову предварительно ракетами С-300. Ранения получили два сотрудника полиции", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...