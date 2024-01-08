Сегодняшняя ракетная атака не имела критических последствий для энергосистемы, - "Укрэнерго"

Утренняя массированная ракетная атака врага не имела критических последствий для энергосистемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Также отмечается, что из-за непогоды обесточены 396 населенных пунктов в 4 областях.

"Утром из-за непогоды - сильный ветер, мокрый снег, гололед обесточено 396 населенных пунктов. В Днепропетровской области 202 населенных пункта, в Кировоградской - 79, в Николаевской - 54, в Одесской - 58, в Черкасской - 1. В Донецкой области свыше суток – 4.

Утром из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 463 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Обесточено одно угледобывающее предприятие в Донецкой области. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - говорится в сообщении.

Читайте: Дефицита электроэнергии нет. Ситуация контролируемая, - Минэнерго

Пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса. В воскресенье ремонтная бригада Укрэнерго оперативно вернула в работу высоковольтную воздушную линию 330 кВ в восточном регионе.

Также отмечается, что вчера, 7 января, суточный максимум потребления был вечером, он был на 3,7% выше соответствующего показателя в предыдущее воскресенье 31 декабря.

"Сейчас уровень потребления несколько ниже прогнозного из-за утренней воздушной тревоги и многочисленных обесточений потребителей из-за непогоды. Но к вечеру, когда будет возобновлено энергоснабжение обесточенных потребителей и усилится похолодание, ситуация может усложниться из-за резкого роста потребления. Просим потребителей особо внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в час максимального потребления с 16:00 до 19:00", - отмечают в компании.

Читайте также: Призываем к экономному потреблению электроэнергии, - Укрэнерго

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.