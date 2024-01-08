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Новости Война в Украине
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энергетика (2036) Тарифы на электроэнергию (1906) Укрэнерго (440)

Сегодняшняя ракетная атака не имела критических последствий для энергосистемы, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика

Утренняя массированная ракетная атака врага не имела критических последствий для энергосистемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Также отмечается, что из-за непогоды обесточены 396 населенных пунктов в 4 областях.

"Утром из-за непогоды - сильный ветер, мокрый снег, гололед обесточено 396 населенных пунктов. В Днепропетровской области 202 населенных пункта, в Кировоградской - 79, в Николаевской - 54, в Одесской - 58, в Черкасской - 1. В Донецкой области свыше суток – 4.

Утром из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 463 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Обесточено одно угледобывающее предприятие в Донецкой области. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - говорится в сообщении.

Читайте: Дефицита электроэнергии нет. Ситуация контролируемая, - Минэнерго

Пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса. В воскресенье ремонтная бригада Укрэнерго оперативно вернула в работу высоковольтную воздушную линию 330 кВ в восточном регионе.

Также отмечается, что вчера, 7 января, суточный максимум потребления был вечером, он был на 3,7% выше соответствующего показателя в предыдущее воскресенье 31 декабря.

"Сейчас уровень потребления несколько ниже прогнозного из-за утренней воздушной тревоги и многочисленных обесточений потребителей из-за непогоды. Но к вечеру, когда будет возобновлено энергоснабжение обесточенных потребителей и усилится похолодание, ситуация может усложниться из-за резкого роста потребления. Просим потребителей особо внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в час максимального потребления с 16:00 до 19:00", - отмечают в компании.

Читайте также: Призываем к экономному потреблению электроэнергии, - Укрэнерго

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.
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Зате з підмосков'я чується вереск-"Памагітє. Замєрзаєм"
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08.01.2024 10:28 Ответить
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08.01.2024 10:53 Ответить
Це доклад у кремль?
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08.01.2024 10:32 Ответить
Наші міста і села ніколи не залищаться неушкодженими, поки ці язикаті тварюки не замовкнуть!
Ну хто цей "пресцентр" за язика тягне???
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08.01.2024 10:37 Ответить
Бо били не по енергетиці.
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08.01.2024 10:35 Ответить
Інколи все ж краще мовчати
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08.01.2024 11:07 Ответить
дивно сьогодні Ігнат ракети не порахував ,мабудь через сніг ,погана видимість
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08.01.2024 11:11 Ответить
Взагалі не розумію, навіщо вихвалятись про критичні наслідки, здається краще мовчати...
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08.01.2024 11:17 Ответить
Писали, що русня змінила тактику. Тепер вони намагаються вразити оборонні підприємства та військові аеродроми (з огляду на те, що e yfc незабаром мають з'явитися F-16).
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08.01.2024 13:17 Ответить
 
 