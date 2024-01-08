Вопрос о помощи Украине может сдвинуться на этой неделе, - сенатор-республиканец Ленкфорд

Текст соглашения по вопросам границы и иммиграции, который может разблокировать десятки миллиардов долларов помощи для Украины, могут обнародовать на этой неделе.

Об этом заявил главный переговорщик от республиканцев, сенатор Джеймс Ленкфорд, пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы выйти из этой ситуации. У всех будет время, чтобы прочитать и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса", – сказал Ленкфорд.

Он добавил, что если документ будет принят Сенатом в ближайшее время, его смогут передать в Палату представителей, которая "может поработать над его усовершенствованием".

"Или Палата представителей может серьезно рассмотреть его и сказать: "Это реальный прогресс на границе, давайте возьмем это, сохраним это, и продолжим двигаться к большему", - сказал он.

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