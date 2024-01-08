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Вопрос о помощи Украине может сдвинуться на этой неделе, - сенатор-республиканец Ленкфорд

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша,сенат

Текст соглашения по вопросам границы и иммиграции, который может разблокировать десятки миллиардов долларов помощи для Украины, могут обнародовать на этой неделе.

Об этом заявил главный переговорщик от республиканцев, сенатор Джеймс Ленкфорд, пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы выйти из этой ситуации. У всех будет время, чтобы прочитать и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса", – сказал Ленкфорд.

Он добавил, что если документ будет принят Сенатом в ближайшее время, его смогут передать в Палату представителей, которая "может поработать над его усовершенствованием".

"Или Палата представителей может серьезно рассмотреть его и сказать: "Это реальный прогресс на границе, давайте возьмем это, сохраним это, и продолжим двигаться к большему", - сказал он.

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Топ комментарии
+7
Воно то так, але коли тиснули на Україну в питанні ядерного роззброєння, то демократи та республіканці були солідарні як ніколи і виступали єдиним фронтом.
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08.01.2024 11:15
+6
Нинішні республіканці дуже нагадують "польських блокувальників", які шантажують своїх опонентів, використовуючи скрутне становище України для досягнення своїх цілей.
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08.01.2024 10:57
+5
Вони не поспішають!Угода може буде може ні!!Нагадує двох баранів над прірвою на мостику!!А в цей час гинуть наші воіни-цвіт націі!!
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08.01.2024 11:01
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і шо?
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08.01.2024 10:52 Ответить
...а може й ні
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08.01.2024 10:55 Ответить
скоріш за все так
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08.01.2024 12:35 Ответить
Нинішні республіканці дуже нагадують "польських блокувальників", які шантажують своїх опонентів, використовуючи скрутне становище України для досягнення своїх цілей.
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08.01.2024 10:57 Ответить
У них так ведется вся политика,и демократы в следующий раз будут поступать так же.Украина,к сожалению,стала заложником ситуации.Но если республиканцев устроит текст соглашения,то помощь будет разблокирована сразу.
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08.01.2024 11:04 Ответить
Воно то так, але коли тиснули на Україну в питанні ядерного роззброєння, то демократи та республіканці були солідарні як ніколи і виступали єдиним фронтом.
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08.01.2024 11:15 Ответить
Трампісти, а не республіканці
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08.01.2024 11:39 Ответить
Вони не поспішають!Угода може буде може ні!!Нагадує двох баранів над прірвою на мостику!!А в цей час гинуть наші воіни-цвіт націі!!
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08.01.2024 11:01 Ответить
Все одно на майбутній рік передбачено лише 13 млрд. чисто на озброєння. Це не врятує від смерті воїнів, ні приблизить перемогу.
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08.01.2024 11:28 Ответить
Поспішають рашисти захопити Авдівку, щоб дати великий козир трампістам заблокувати допомогу
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08.01.2024 11:36 Ответить
Щось ця демократія нагадує торгові ряди на базарі. Тільки розрахунок іде кров"ю наших героїв.
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08.01.2024 11:13 Ответить
Розрахунок іде кров'ю цивільних. А наші герої своїм життям рятують їх від вбивць, які прийшли на нашу землю знищити наш народ
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08.01.2024 11:37 Ответить
Тайные поставки металлолома на мавзолейную помойку из Китая Ирана и С.Кореи и т.д. Мавзолейное стадо баранов не рекламируют...,почему Украина рекламирует поставки бабла Джавелинов Стингеров и даже Patriot и т
д....не совсем понятно...
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08.01.2024 11:39 Ответить
Тайные поставки металлолома на мавзолейную помойку из Китая, Ирана и С.Кореи и т.д. Мавзолейное стадо🦍👹🐒👺 баранов не рекламируют...,почему Украина рекламирует поставки бабла Джавелинов Стингеров и даже Patriot и т.
д....не совсем понятно...
Слава ЗСУ ✊💪🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
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08.01.2024 11:41 Ответить
Те саме казали перед Різдвом
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08.01.2024 14:35 Ответить
 
 