В России заявили о возобновлении подразделения "СМЕРШ", - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В конце 2023 года некоторые российские политики заявили о необходимости возобновить в России советское контрразведывательное подразделение "СМЕРШ".
Об этом пишет британская разведка, информирует Цензор.НЕТ.
А уже в начале января 2024 года в открытых источниках появилось изображение оперативников, очевидно, носивших нашивки "СМЕРШ". Отмечается, что название подразделения – это аббревиатура от российской фразы "смерть шпионам". Подразделение, которое основал диктатор СССР Иосиф Сталин, существовало в 1941–1946 годах.
Однако аналитики добавляют, что пока неясно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки или просто изменение названия.
"Впрочем, это еще один пример того, как российские власти сознательно "обивают пороги" российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ", – добавляют в британской разведке.
Пожалуйста, подождите...
шпион в росии - называеться официально "иноагент"
к примеру - макаревич, галкин, пугачева...
Что бы это значило?
- при НКО (Абакумов)
- при НКВС (Смірнов)
-при ВМФ (Гладков)
Між собою сралися аж гай шумів.
Польові співобітники ненавиділи об"єктовиків. НКВС ненавиділо всіх гуртом.
Параша впевнено крокуе у сталінську єпозу.
Зараз вона десь у 1937 році.
Бо « влада» у нас не така…
Вже десь 800 років кацвпи воюють проти України тому що вона « не така».
Махровий рашизм розквітає по усій Параші. Тупе населення це любить.
« И побольше цинизма. Народу это нравиться» Остап Бендер.
майстерна робота
Класні гебісти з прописаними уникальними характерами, всі звісно чистокровні москалі,
зрадники українці, тупі та скотоподібні поляки
але стильненько написано, як для совєцької прози
майстерно написано, з додаванням документів
дуже захопливо, рекомендую
я разів 6 читав
СМЕРШ був створений у квітні 1943 року ! Передано до МГБ у травні 1946. Полтім стало 3 ГУ КДБ (війскова контррозвідка або ОО КДБ при совміні)
Посто сам служив у ВКР.
Смерть кацапам Алілуя !
Вони ось-ось повернуть кріпаків, холопів і "барщину"...)))