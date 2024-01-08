РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16001 посетитель онлайн
Новости Война в Украине
11 083 61
Великобритания (4261) ФСБ (1863) внешняя разведка (223)

В России заявили о возобновлении подразделения "СМЕРШ", - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

смерш

В конце 2023 года некоторые российские политики заявили о необходимости возобновить в России советское контрразведывательное подразделение "СМЕРШ".

Об этом пишет британская разведка, информирует Цензор.НЕТ.

А уже в начале января 2024 года в открытых источниках появилось изображение оперативников, очевидно, носивших нашивки "СМЕРШ". Отмечается, что название подразделения – это аббревиатура от российской фразы "смерть шпионам". Подразделение, которое основал диктатор СССР Иосиф Сталин, существовало в 1941–1946 годах.

Однако аналитики добавляют, что пока неясно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки или просто изменение названия.

"Впрочем, это еще один пример того, как российские власти сознательно "обивают пороги" российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ", – добавляют в британской разведке.

Также читайте: В России арестовали 16-летнего подростка из Дагестана по делу о поджоге Су-34
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
08.01.2024 12:37
+23
Кацапи роблять те, що вміють- вбивати і брехати!
показать весь комментарий
08.01.2024 12:42
+20
Чекаємо на відновлення опричнини)
показать весь комментарий
08.01.2024 12:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чекаємо на відновлення опричнини)
показать весь комментарий
08.01.2024 12:32 Ответить
И власовской армии...
показать весь комментарий
08.01.2024 12:35 Ответить
- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - продолжил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.
показать весь комментарий
08.01.2024 12:45 Ответить
Особой комиссией кацапы официально признаны идиотами. Кацапы - официальные идиоты..(с)
показать весь комментарий
08.01.2024 12:49 Ответить
СМЕРШ - "смерть шпионам"
шпион в росии - называеться официально "иноагент"
к примеру - макаревич, галкин, пугачева...
Что бы это значило?
показать весь комментарий
08.01.2024 13:38 Ответить
Судячи з відомих мені даних - "смершевці" переловили та угробили набагато більше своїх невинних людей - ніж шпигунів
показать весь комментарий
08.01.2024 13:44 Ответить
Було ти гілки СМЕРШ:
- при НКО (Абакумов)
- при НКВС (Смірнов)
-при ВМФ (Гладков)
Між собою сралися аж гай шумів.
Польові співобітники ненавиділи об"єктовиків. НКВС ненавиділо всіх гуртом.
показать весь комментарий
08.01.2024 15:07 Ответить
«Назад, в будущее!»

Параша впевнено крокуе у сталінську єпозу.

Зараз вона десь у 1937 році.
показать весь комментарий
08.01.2024 16:03 Ответить
КАньЄшнА нАдА смерш запускать! Он в Подольскьє із за ніх ***** до сіх пор АтАпьльєніє не работаетЬ!
показать весь комментарий
08.01.2024 12:34 Ответить
І виїздні тройкі в
показать весь комментарий
08.01.2024 12:35 Ответить
оце я розумію..диктатура.
показать весь комментарий
08.01.2024 12:37 Ответить
по заветам дедов
показать весь комментарий
08.01.2024 12:39 Ответить
і по законах рабства
показать весь комментарий
08.01.2024 12:48 Ответить
Дебилы фля история проявляется 1 раз как трагедия, а во 2 раз как фарс🤡 кацапы не выучили матчасть Мироздания и Круговорота во Вселенной
показать весь комментарий
08.01.2024 13:07 Ответить
и товарища сталина воскресят
показать весь комментарий
08.01.2024 12:37 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2024 12:37 Ответить
згенеровано ШІ ?
показать весь комментарий
08.01.2024 12:56 Ответить
Цей підрозділ скоріше створюють для окупованих територій так , що потрібно віднестится до цього серйозно
показать весь комментарий
08.01.2024 12:38 Ответить
Скоріше за все, це якийсь філіальчик ГРУ, чи ФСБ. Іншого там бути не може. А назву таку видумали, бо ******* сруцькі усіляку абревіатуру часів сраліна й совка.
показать весь комментарий
08.01.2024 12:51 Ответить
Кацапи роблять те, що вміють- вбивати і брехати!
показать весь комментарий
08.01.2024 12:42 Ответить
Триздець.ну як пішла така пьянка,то заберіть нашу безмозглу хай буде в ніх головною
показать весь комментарий
08.01.2024 12:42 Ответить
В 1946 підрозділ СМЕРШ не був розформований, а посто змінили назву щоб підтвердити "перемогу". Вочевидь зараз в ********** починають розвиватися "пораженчєскіє настроєнія" і потрібно тримати підданих в тонусі, а для цього нагнітання суспільної небезпеки і страху потребує "ліків" шляхом "повернення назв". Азіатчина - "перемогли тоді - переможемо і зараз" - "кого треба вб'ємо, кого треба пограбуємо - все буде так як ми любимо"...
показать весь комментарий
08.01.2024 12:42 Ответить
"пораженчєскіє настроєнія" ??? Щось ви телемарафону надивились !!!! В них настроєнія - всремося , але переможемо , хай 20 млн покладемо , але вас хохлів винищемо!!! Отакі от настрої! А свій СМЕРШ вони для нас відновлюють!Чи ви справді вважаєте , що з тактикою та стратегією нашої влади , вкрасти якнайбільше , не допустити виробництва зброї , капітальні укріплення нам не потрібні , силою заженемо мобіків на нуль без зброї , без підтримки ,без мотивації , будемо гнати в атаки на мінні поля та бетон сійськових , будемо брехати про успіхи у війні , які стались тільки завдяки найвеличнішому , при всіх цих 'успіхах' ми здатні перемогти???? Ще трохи і наша влада згубить Україну остаточно!
показать весь комментарий
08.01.2024 13:04 Ответить
Та Звістна річь! Це Украіна винувата, що ху&ло напало.
Бо « влада» у нас не така…

Вже десь 800 років кацвпи воюють проти України тому що вона « не така».
показать весь комментарий
08.01.2024 17:49 Ответить
Ти дурне , чи не зрозуміло?Я кажу , що кацапи не дурні і вони не люди!!!! І вони готові здохнути!!! А у нашій владі ті ж кацапи!Бо вони замість воювати умом і технологіями воюють м'ясом !А це тому ,що вони домовились зі своїми братами кацапами з рашки і винищують нас!!!!
показать весь комментарий
08.01.2024 17:56 Ответить
У кацапів вже суто кримінальний менталітет. Оте пресловуте "АУЄ" - "арєстанскій устав єдін". Тому девіз у них зеківський -"умрі! Ти сєгодня, а я завтра". Жити вони хочуть!!! і здихати вони не готові, але як кримінальники імітують психопатію - "ми бешєниє, нас нє трожь, всєх убью одін останусь" і прочая совкодрочерна похєрєнь.
показать весь комментарий
08.01.2024 21:36 Ответить
Побєдобєсіє в коментарях. А так війна не користується популярністю
показать весь комментарий
08.01.2024 23:46 Ответить
Кацапи геть подуріли на совку.
показать весь комментарий
08.01.2024 12:44 Ответить
это плохая новость, фашизм на рачке переходит в следующую фазу
показать весь комментарий
08.01.2024 13:48 Ответить
Для кацапів "так". Буде гірше, будуть масові репресії, а "нам своє робить".
показать весь комментарий
08.01.2024 23:08 Ответить
эти дибилы сбрендят совсем и развяжут 3 мировую
показать весь комментарий
08.01.2024 23:33 Ответить
Коли вже на червоній площі розгами холопів пороть будуть за анекдот про вовочку?
показать весь комментарий
08.01.2024 12:45 Ответить
Для чого пороть? 10 років Колими, за смішний 15
показать весь комментарий
08.01.2024 13:56 Ответить
Так вже у тюрягу садять за анекдот. Це ще гірше ніж розги.

Махровий рашизм розквітає по усій Параші. Тупе населення це любить.

« И побольше цинизма. Народу это нравиться» Остап Бендер.
показать весь комментарий
08.01.2024 17:54 Ответить
То може вже пора і Сталіна воскресити, якщо Путлер не справляється з вбивством людей?
показать весь комментарий
08.01.2024 12:54 Ответить
Гусарів пора відновлювати .
показать весь комментарий
08.01.2024 12:56 Ответить
та невже? із качанням маятника та стрільбою по макєдонськи? 😂
показать весь комментарий
08.01.2024 12:57 Ответить
Це ви мабуть пригадали "Момент істини" (В серпні 44-го")?
показать весь комментарий
08.01.2024 13:01 Ответить
одна з найулюбленіших книг !
майстерна робота
показать весь комментарий
08.01.2024 13:19 Ответить
Мабуть головним шпигуном оголосять філю кіркорова.
показать весь комментарий
08.01.2024 12:58 Ответить
СМЕРШ це не смішно.. А в Україні вже всіх шпигунів-агентів ворога викрили? Тому не варто кепкувати, а робити не гірше за ворога та ще й на випередження, а не наздоганяти
показать весь комментарий
08.01.2024 13:05 Ответить
В випадку раши це чергові ряжені ,на зразок "кізяків".
показать весь комментарий
08.01.2024 13:11 Ответить
Скільки ***** б не корчилося, намагаючись повернути Совок, молодим воно все одно не стане. Старий, больний на голову маньяк-маразматик.
показать весь комментарий
08.01.2024 13:07 Ответить
смерш - смерть рашистам! )
показать весь комментарий
08.01.2024 13:10 Ответить
дык, они и будут друг друга сдавать
показать весь комментарий
08.01.2024 13:47 Ответить
до речі "Момент істини" В серпні 44-го" дуже гарна книга хоч і про смєрДш
показать весь комментарий
08.01.2024 13:21 Ответить
Традиційна совєтчина, чи справді щось правдиве (таких книг особисто я знаю 3 шт.)?
показать весь комментарий
08.01.2024 13:26 Ответить
Традиційна радянська брехня та наративи

Класні гебісти з прописаними уникальними характерами, всі звісно чистокровні москалі,
зрадники українці, тупі та скотоподібні поляки

але стильненько написано, як для совєцької прози
показать весь комментарий
08.01.2024 13:40 Ответить
а хто там зрадник? Міщенко? так він там герой, москалів вирізав майстерно 😁
показать весь комментарий
08.01.2024 13:44 Ответить
щодо правди не нам судити як там воно було все
майстерно написано, з додаванням документів
дуже захопливо, рекомендую
показать весь комментарий
08.01.2024 13:43 Ответить
захоплююче? мабуть так правильно
я разів 6 читав
показать весь комментарий
08.01.2024 13:45 Ответить
Скажіть хтось британській розвідкі,що кацапня просто й@бнута на всю голову.
показать весь комментарий
08.01.2024 13:21 Ответить
Все як -- у дєдов, чЬто бдєдь ваєвали,,
показать весь комментарий
08.01.2024 13:32 Ответить
Якось одному дуже радітсному кацапоп@здолу казав - я тебе записав в перелік своїх контактів, та настане той день, коли ті контакти випадково потраплять в потрібні руки і будешь ти випльовуючи власні зуби пояснювати товаришу майору що означає Леха Рязань "Ненавидит путина, любит кружева, пассив, готов сотрудничать"...
показать весь комментарий
08.01.2024 13:42 Ответить
...)))!!!
показать весь комментарий
08.01.2024 14:26 Ответить
Русня бьется в оргазме - ну наконец-то!!!
показать весь комментарий
08.01.2024 13:44 Ответить
Чекаємо введення старих тортур - розгі, тортура на дибі, саджання на кіл, заливання рубєроїдної смоли у горлянку, іспанський чобот, ростягування конями і т.д. В Україні історія просувається вперед а у фашистьскій ********* взад… Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
08.01.2024 14:12 Ответить
после последних прилетов и нам такое надо. Не блогеров вылавливать после, а информаторов до.
показать весь комментарий
08.01.2024 14:21 Ответить
Бляха, триндуни..
СМЕРШ був створений у квітні 1943 року ! Передано до МГБ у травні 1946. Полтім стало 3 ГУ КДБ (війскова контррозвідка або ОО КДБ при совміні)
Посто сам служив у ВКР.
показать весь комментарий
08.01.2024 14:52 Ответить
У нас буде СМЕреКА.
Смерть кацапам Алілуя !
показать весь комментарий
08.01.2024 15:31 Ответить
А шо тут дивного?
Вони ось-ось повернуть кріпаків, холопів і "барщину"...)))
показать весь комментарий
08.01.2024 15:32 Ответить
 
 