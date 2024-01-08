Зеленский "политически уже умер", - нардеп "Голоса", воин Костенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" Роман Костенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен не беспокоиться о поддержке собственного рейтинга, а сохранить государство, поскольку на второй президентский срок он не переизберется.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Роман Костенко в интервью радио NV.
"Я считаю, что сейчас президент Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически он уже умер. И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство", - заявил Костенко.
Пожалуйста, подождите...
А у кого влада, у совєтов.
и сглатывает
"Алтайська принцеса" може дуже образитися на таке порівняння. І якщо на кацапах відіграється, то це нічого. А якщо візьметься за нас?..
Та алтайці впевнені, що їхні біди почалися рівно після того, коли кацапи потривожили вічний сон Принцеси Укоки. І, щоб ці нещастя припинити, добиваються можливості знову похоронити її там, звідки її витягли кацапи.
Живой труп
Мои родственники (киевляне) хвалили Януковича.
Остались Кучма и Кравчук, но их обсуждать сейчас бесполезно
єдиний президент за останні 20 років, при якому мосКАЛі не нападали на Україну.
Пять президентов Украины: чем они запомнились
Ми ж не думаємо, що життя зупинялось ?
но жизнь станет гораздо говняней,
правда пока толстый сохнет худой сдохнет.
Медична реформа Обами працює ? Її вплив поширили на менш захищені верстви населення.
Це так ? Позитив у цьому є ?
Не нравится что они с Байденом обменяли полусоюзника Россию, на нищюю Украину, которую теперь необходимо защищать и кормить. Прекрасный подарок Китаю.
Я понимаю Боинги стали получать больше прибыли, но это за мой счет
А главное это толпы нищих., живущих под мостами эмигрантов.
30 лет назад я сам спал на ссаных матрасах, но я устроился на работу через месяц.
"полусозник Росія" - доволі складна ситуація як наслідок розвалу Союзу і концентрації ЯЗ в *********. Плюс, мабуть невірна оцінка процесів у ********* амерських еліт.
"злиденна Україна" - ну, такоє. Корупцій і бардака вистачає. Насправді вона не бідна - 30-40% у тіні.
його зам відпочивала в Пуерто-Ріко і навіть не прилетіла його заміщати
ну, короче, жодних проблем, business as usual, ніхто ні за що не переживає
Дякую за те, що воює за Україну!
зеленського зі самого старту ще в 2019-ому москалі просували, щоб "сАйтісь пАсєрєдінє".
Ні, він повинен зрозуміти, що він народився політичним трупом.
- Томас Карлейль