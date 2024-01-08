Зеленский "политически уже умер", - нардеп "Голоса", воин Костенко

Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" Роман Костенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен не беспокоиться о поддержке собственного рейтинга, а сохранить государство, поскольку на второй президентский срок он не переизберется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Роман Костенко в интервью радио NV.

"Я считаю, что сейчас президент Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически он уже умер. И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство", - заявил Костенко.

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