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Новости Политика Украины
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Зеленский (16555) Костенко Роман (133)

Зеленский "политически уже умер", - нардеп "Голоса", воин Костенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

костенко

Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" Роман Костенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен не беспокоиться о поддержке собственного рейтинга, а сохранить государство, поскольку на второй президентский срок он не переизберется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Роман Костенко в интервью радио NV.

"Я считаю, что сейчас президент Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически он уже умер. И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство", - заявил Костенко.

Читайте также: Нормы закона о мобилизации будут казаться диктаторскими, если Зеленский, Шмыгаль или Умеров не объяснят их, - нардеп "Голоса", воин Костенко. ВИДЕО
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Топ комментарии
+103
Це аж ніяк не перешкоджає Єрмаку добивати Україну
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08.01.2024 17:43
+95
Не треба нам рождєствєнську звізду
Бо світе нам величний

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08.01.2024 17:55
+78
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08.01.2024 17:46
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Страница 4 из 4
а також пише статті у чи не найстарішу газету Тімes, де як секретар комітету оборони і розвідки розповів, що нам перемога найближчим часом не світить, переходимо у глибоку оборону. Швець став на вуха і присвятив випуск описавши, як повний абсурд і провокацію. Ось, що означає відсутність ідеогології у політсили. Йому і на думку не спало, яку шкоду він чинить справі.
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09.01.2024 13:31 Ответить
Зеленський буде довічним президентом
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08.01.2024 22:01 Ответить
Може, він і хтів би, та хій там.
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08.01.2024 22:05 Ответить
тільки вік ЗЄлі буде коротенький
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08.01.2024 22:43 Ответить
+++
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09.01.2024 06:18 Ответить
Ага, клубу «вечірній квартал» або «асоціацї дворових друзів і улюбленців каломийського».
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08.01.2024 22:50 Ответить
буде президентом на довічному по ст.111 ККУ. за державну зраду
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08.01.2024 23:26 Ответить
С такими космическими советами, возникают сомрения в адекватности Костенко на кукловодов у власти. У Зе не было власти в начале срока и столько же будет в конце...
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08.01.2024 22:04 Ответить
Шо шо, а влади у зеленського не було зовсім як не було і абсолютної монобільшості зеленої в ВР 🤣
А у кого влада, у совєтов.
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08.01.2024 22:27 Ответить
Пипл хавает
и сглатывает
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10.01.2024 12:41 Ответить
😆
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08.01.2024 22:24 Ответить
.
"Алтайська принцеса" може дуже образитися на таке порівняння. І якщо на кацапах відіграється, то це нічого. А якщо візьметься за нас?..
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08.01.2024 23:59 Ответить
Прпосто мумія дохла і все. Нічого зайвого.
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09.01.2024 13:39 Ответить
Може й так.
Та алтайці впевнені, що їхні біди почалися рівно після того, коли кацапи потривожили вічний сон Принцеси Укоки. І, щоб ці нещастя припинити, добиваються можливості знову похоронити її там, звідки її витягли кацапи.
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09.01.2024 18:20 Ответить
Але цей труп нам ще насмердить і життя попортить.
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08.01.2024 22:25 Ответить
щас вилізе вонять
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08.01.2024 22:45 Ответить
Та це вже якась прикладна некромантія виходить - коли трупи вилазять із трун, щоб посмердіти...
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08.01.2024 23:34 Ответить
Амінь.
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08.01.2024 23:00 Ответить
ВОЛОДЯ в политическом смысле
Живой труп
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08.01.2024 23:48 Ответить
Маю підозру, що якщо почитати його медичну карту, то можна говорити не тільки про політичний смисл...
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09.01.2024 03:31 Ответить
Quizás Mr. Zelensky este muerto políticamente, pero ahora mismo es el menos malo representante que tenéis en la Unión Europea, EEUU y resto de países que apoyan Ucrania.
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08.01.2024 23:51 Ответить
У меня сложилось впечетление, что украинцы выбирают президента по принципу от плохого к худшему. Последующий президент хуже предыдущего. Если я не прав - поправте.
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09.01.2024 01:34 Ответить
Ну це вам з США відніше..не можу пригадати а ні до , а ні після Порошенко,хто з президентів зробив більше для України ніж він...друге питання , шо і для українців Порошенко зробив так багато доброго ,шо їм здалося , шо так буде завжди ,і просто зрадили самі себе ...зробили тепер фсьо ... кров ...жахи війни ... 🤡зеленський
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09.01.2024 02:19 Ответить
Порошенко я застал, но против него вылили столько гг. что я думал что это самый плохой президент. Собственно войну он не начинал, он ее не закончил, но ему в этом помогли "истинные" украинцы.
Мои родственники (киевляне) хвалили Януковича.
Остались Кучма и Кравчук, но их обсуждать сейчас бесполезно
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09.01.2024 04:53 Ответить
там ще якби Ющенко був!
єдиний президент за останні 20 років, при якому мосКАЛі не нападали на Україну.
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09.01.2024 06:48 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48348011
Пять президентов Украины: чем они запомнились
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09.01.2024 05:59 Ответить
Президента обирають в Україні не українці, а олігархи. Важливо щоб нарід повірив, що вони вибирають !
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09.01.2024 09:12 Ответить
А шо, Трамп же, США не загнав у могилу і то добре.
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10.01.2024 12:22 Ответить
Америку даже Обама не смог загнать.
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10.01.2024 20:54 Ответить
Обама на другий строк переобрався без глобальних скандалів.
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10.01.2024 22:09 Ответить
Дело не в том что он переобрався или нет, а в том какую пакость он сделал Америке.
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11.01.2024 01:50 Ответить
Якщо рудого фріка попри все посадять, передачі йому носитимеш?
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11.01.2024 04:01 Ответить
У нас немного смешнее, даже если его посадят, то он все равно может быть президентом. Правда он пообещал Бидону, что тот будет сидеть в соседней камере.
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11.01.2024 11:43 Ответить
Обама провів медичну реформу. Керував урядом 2 каденції. Перебування на посаді Президента це процес - 2 рази по 4 роки.

Ми ж не думаємо, що життя зупинялось ?
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11.01.2024 19:14 Ответить
Нет, я думаю что выдержим и второй срок Бидона,
но жизнь станет гораздо говняней,
правда пока толстый сохнет худой сдохнет.
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13.01.2024 06:25 Ответить
Чому такі "апокаліптичні" висновки ?? Бензин подорожчає на 20 центів ?
Медична реформа Обами працює ? Її вплив поширили на менш захищені верстви населення.
Це так ? Позитив у цьому є ?
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13.01.2024 13:40 Ответить
Позитив у правления Обамы есть, лично я обменял свой "кланкер" на новую Тойоту.
Не нравится что они с Байденом обменяли полусоюзника Россию, на нищюю Украину, которую теперь необходимо защищать и кормить. Прекрасный подарок Китаю.
Я понимаю Боинги стали получать больше прибыли, но это за мой счет
А главное это толпы нищих., живущих под мостами эмигрантов.
30 лет назад я сам спал на ссаных матрасах, но я устроился на работу через месяц.
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13.01.2024 20:33 Ответить
Радий за Вас. Але Ви на питання про реформу медицини нічого не просвітили нас.

"полусозник Росія" - доволі складна ситуація як наслідок розвалу Союзу і концентрації ЯЗ в *********. Плюс, мабуть невірна оцінка процесів у ********* амерських еліт.

"злиденна Україна" - ну, такоє. Корупцій і бардака вистачає. Насправді вона не бідна - 30-40% у тіні.
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14.01.2024 16:45 Ответить
С медициной для меня почти ничего не изменилось, ну а для работающих Обамакера подняла стоимость медицины процентов на 30, сынуля у меня летал в Гондурас делать зубы. Но больше разговоры идут насчет иммиграции и криминализации.
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14.01.2024 21:24 Ответить
До стоматолога можете і сюди приїздити. Тут явно дешевше. Але до Гондурасу вам ближче, мабуть. Дорога може з*їсти різницю. Ну хоч на екскурсії походите.
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15.01.2024 10:58 Ответить
Да войны так и далали.
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16.01.2024 07:34 Ответить
а сьогодні по лівацькому радіо NPR сказали що секретар оборони Остін після нового року ліг в госпіталь і не сказав нікому, навіть байдену

його зам відпочивала в Пуерто-Ріко і навіть не прилетіла його заміщати

ну, короче, жодних проблем, business as usual, ніхто ні за що не переживає
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09.01.2024 03:06 Ответить
То так треба ...політика тонка справа , вони вже на Богемському сходняку , все порішали ...
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09.01.2024 03:51 Ответить
Дякую Костенку за те, що він сказав правду вслух!

Дякую за те, що воює за Україну!
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09.01.2024 06:09 Ответить
Ту правду вслух можна було казати ще в 2020 році.
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09.01.2024 08:24 Ответить
Ти сказав?
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09.01.2024 10:06 Ответить
"зберегти державу"? він взагалі про що?
зеленського зі самого старту ще в 2019-ому москалі просували, щоб "сАйтісь пАсєрєдінє".
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09.01.2024 06:49 Ответить
"Він повинен зрозуміти, що політично він уже помер. Джерело: https://censor.net/ua/n3466357"

Ні, він повинен зрозуміти, що він народився політичним трупом.
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09.01.2024 07:41 Ответить
На рахунок зеленського він правий. Але кого на його місце хоче представник голосу? Притулу?
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09.01.2024 07:43 Ответить
Зеленський ніколи політиком і не був. Тільки прикидався, бо артист. Навіть єрмак не політик. Вони йшли до влади заради дерибану. Оно хто вони, а не політики. Тільки в результаті війни приходится відволікатись від головного.
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09.01.2024 07:52 Ответить
Костенко майже усі останні 2 роки підтримував Зелю. Не бажав бачити очевидні речі. І так багато хто по країні.
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09.01.2024 08:22 Ответить
Коли і як підтримував?
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09.01.2024 10:08 Ответить
якщо йому не бути президентом,нащо йому тоді рятувати Україну? Горів сарай-гори і хата! Да не достанься ж ти,крісло президентське нікому!
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09.01.2024 08:24 Ответить
Знову стався політичний викидень. Таке буває... Але ж у нас це вже шостий поспіль!
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09.01.2024 10:50 Ответить
Нам необхідно перейти до виборів кожен рік. Щоб шість викіднів відбувались за 6 років. А то 30 років щоб країна їх терпіла дуже дуже забагато.
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09.01.2024 11:33 Ответить
Політично померла ВР! А Зеленського ховати не спішить!!
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12.01.2024 11:39 Ответить
"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи."


- Томас Карлейль
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13.01.2024 06:28 Ответить
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