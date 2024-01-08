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Семь мужчин призывного возраста на границе со Словакией задержали работники ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

ухилянт

В эти выходные военнослужащие Чопского отряда задержали семерых мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Шесть граждан Украины призывного возраста следовали в направлении Словакии, седьмой попытался вне пунктов пропуска пробраться в Украину.

Как отмечается, о движении неизвестного, который шел к границе по лесу, правоохранителей известил сигнализационный комплекс. Другого зафиксировала фотоловушка. Еще двоих удалось остановить на полпути к госгранице благодаря упреждающей информации сотрудников оперативно-розыскного подразделения. Остальных остановили пограничные патрули.

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"Последний из тех, кого задержали в эти выходные, направлялся из Словакии в Украину. Его остановили у границы в районе населенного пункта Большой Березный. Мужчина оказался местным жителем. Он признался, что некоторое время находился за границей и решил вернуться в Украину в связи с семейными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

Задержанных доставили в пограничные подразделения с целью выяснения всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Их дела будет рассматривать суд.
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Топ комментарии
+23
як воно, з Австрії, прикольно жартувати над хлопцями, що хочуть вижити?
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08.01.2024 18:37
+17
кожен робить свій вибір. я не відповідаю за ваш вибір, а ви не вказуйте мені, що робити.
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08.01.2024 18:58
+13
а те что сейчас в окопах не хотят жить ? а те что лежат от меня за 800 метров на Берковецком кладбище на Алее Героев не хотели жить ? или они погибли что бы такие как эти шестеро ползли как тараканы от войны ?
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08.01.2024 18:56
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А можно таких сигнальных комплексов и фотоловушек побольше поставить на границах черниговской и сумской областей, а то что-то слишком часто новости о ДРГ приходят. И дроны с тепловизорами. Или там это не очень нужно?
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08.01.2024 21:22 Ответить
там свои фотоловушки

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08.01.2024 23:46 Ответить
«Плати или служи». Новая мобилизационная инициатива Киева способна расколоть украинское общество Это новыий цирк или выдержкa из выступление ".95 квартала "
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09.01.2024 03:38 Ответить
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