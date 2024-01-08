Внутренний аудит Минобороны за последние 4 месяца выявил нарушений на 10 млрд, - Умеров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Внутренний аудит Министерства обороны за последние 4 месяца выявил нарушений более чем на 10 миллиардов гривен.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
"Один из приоритетов команды Министерства обороны — очистка системы от неблагополучных участников - внутри учреждения и снаружи. Активно работаем над этим — в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы ее преодолеем.
Вполне смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений — за последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее. Жестко реагируем на все случаи", - написал Умеров в фейсбуке.
Пожалуйста, подождите...
Зінка?
Якщо раніше президент мусив стояти за кожним корупціонером і заставляв красти, то тепер воно якось само по собі крадеться а президент не в курсі...
Вуаля!
Уже стал на лыжи или спокойно пирожинки скупает ???
А может ему дать ТТ с одним патроном ???
То ви не зрозуміли! Перевірялось остані 4 місяця ПОТОЧНІ,а не попередні закупівлі!
Рахункова палата на середину 2023 року: прострочена дебіторська заборгованість постащиків МО 33 млрд грн (це гроші заплачено і нічогог не отримано);
За 1 півріччя "Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в середньому на 30 відс. перевищували ринкові."..
Тобто тільки на харчах для ВСУ і тільки за півроку вкрадено близько 5 млрд грн...
Дуже цікаво, на які строки та скільки повернули в наш спільний гаманець?
Почему президент ВОЛОДЯ так за власть держится- не оттащищь
Где и когда еще будет такая ХАЛЯВА?
От вам безвіз, вільні поїздки за кордон, самоврядування, ТОМОС, субсидіі, сильна армія, ріст економікі, перспективи в житті та бізнесі...
- Ах ти ж барига, сива матня, мародер!
От вам по-три труни вашіх дітей в день, безробіття, руїни міст,12 млн біженців/переселенців, ТЦК виламує двері...
- Наше сонечко, ти луччій, красень, обожнюєм тебе!!!
Як, курва, це працює, з цим ск@том?
Что она означает? Не выдали чеки на 10 млрд, или не на тот счёт перевели?
та зясувати чому наша армія виявилася без зброї, гола й боса, куди все поділося?
Тепер от сіли, і думаєм.
Як вже куплені готелі в Хорватії націналізувати якщо це в іншій країні?
Це виклик, бо там свої "умерови"!
Зробимо хаб? Будемо оздоровлювати начпродов, логістичних штабників...
А те, що ми це так пізно робимо?!.
То пусте, ми всіх насдоженем - і заберем те, що ви забрали у інших.
В назвем це правосуддям.