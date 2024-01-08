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Новости Война в Украине Борьба с коррупцией
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аудит (349) Минобороны (8238) закупки (542) Умеров Рустем (136)

Внутренний аудит Минобороны за последние 4 месяца выявил нарушений на 10 млрд, - Умеров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб,умєров

Внутренний аудит Министерства обороны за последние 4 месяца выявил нарушений более чем на 10 миллиардов гривен.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Один из приоритетов команды Министерства обороны — очистка системы от неблагополучных участников - внутри учреждения и снаружи. Активно работаем над этим — в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы ее преодолеем.

Вполне смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений — за последние 4 месяца более чем на 10 миллиардов нарушений, совершенных ранее. Жестко реагируем на все случаи", - написал Умеров в фейсбуке.

Читайте также: Минобороны создало двухуровневую систему закупок по стандартам НАТО, - Умеров
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Топ комментарии
+26
Очкастый, на яйца падущий, экс-министр где???
Уже стал на лыжи или спокойно пирожинки скупает ???
А может ему дать ТТ с одним патроном ???
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08.01.2024 22:33
+25
А винуватий хто?
Зінка?
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08.01.2024 22:28
+23
Это ж сколько наёмников можно было нанять, вместо того чтоб отлавливать инвалидов по улицам, и проталкивать дебильные законы под это дело.
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08.01.2024 22:32
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А винуватий хто?
Зінка?
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08.01.2024 22:28 Ответить
мыши!
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08.01.2024 22:31 Ответить
Точіш "Велики миші"! Зелені такі,і одна маленька - зелененька,яка їх привела!
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08.01.2024 22:37 Ответить
і голуби
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08.01.2024 22:40 Ответить
Зе-мишка. та ОПаЄрмакриска...
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08.01.2024 22:36 Ответить
Нетряпка дружбана "відправляв у відставку" (на яхту) під оплески "слуг народу" у ВР
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08.01.2024 22:59 Ответить
А може підготувати "точку", куди може здриснути яневтік нетряпкович?
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09.01.2024 05:44 Ответить
Як завжди - попередники . Потім наступні прийдуть і скажуть що ці вкрали на 20 млрд, курс підвищився і вілли дорожчають.
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08.01.2024 23:54 Ответить
І Херпіду тут ні при чому...
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08.01.2024 22:28 Ответить
Корупція за останні п'ять років дуже сильно еволюціонувала.
Якщо раніше президент мусив стояти за кожним корупціонером і заставляв красти, то тепер воно якось само по собі крадеться а президент не в курсі...
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08.01.2024 22:41 Ответить
сама велика перемога в тому, що ВНУТРІШНІЙ !!! аудит кожного місяця веде облік мільярдів намародереного ?
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09.01.2024 03:54 Ответить
Это ж сколько наёмников можно было нанять, вместо того чтоб отлавливать инвалидов по улицам, и проталкивать дебильные законы под это дело.
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08.01.2024 22:32 Ответить
Go away Russian pig. Путін *****!
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08.01.2024 22:37 Ответить
Воистину *****. А рашен пига в зеркале увидишь.
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08.01.2024 22:41 Ответить
Танковый завод можно было построить, под землёй. И в придачу, ракетный.
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08.01.2024 22:37 Ответить
Тут зразу двох зайців вбито. І гроші в карман і безкоштовний тракторист Остап в окоп.
Вуаля!
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08.01.2024 22:43 Ответить
Причем этот тракторист себе с зарплаты и снарягу купит, и в общак на дроны и бенз скинется. Бинго.
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08.01.2024 22:45 Ответить
Так і я про те. Не такі вони дурні в кварталі95 як про них кажуть.
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08.01.2024 22:47 Ответить
бизнесмены от бога
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08.01.2024 22:52 Ответить
І пуйло не лаятиме за порушення оманських договорняків, щей похвалить за таку справу - третій заєць...
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08.01.2024 22:54 Ответить
и врятли это все что было выведено))скорее всего дали команду "найти" для отчета))крайних как всегда не будет))
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08.01.2024 22:32 Ответить
Все намного проще,это просто пустой ******,как и от херпойду
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08.01.2024 22:35 Ответить
крайні в сербії готельні комплекси купувати будуть як та хвойда глиняна.
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08.01.2024 22:48 Ответить
В Хорватії.
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08.01.2024 23:26 Ответить
Очкастый, на яйца падущий, экс-министр где???
Уже стал на лыжи или спокойно пирожинки скупает ???
А может ему дать ТТ с одним патроном ???
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08.01.2024 22:33 Ответить
Йому й йух хрустальний дай й той розіб"є.
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08.01.2024 23:43 Ответить
Це лише за 4 місяці! А де за інші 20 місяців? Скільки там буде? А якщо з 2019?
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08.01.2024 22:34 Ответить
Ви не зрозуміли - за останні 4 місяці роботи аудиту було виявлено порушеннь на 10 млрд, які були за ПОПЕРЕДНІ місяці.
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08.01.2024 23:19 Ответить
То 36+ мільярдів за ПОПЕРЕДНІ місяці не помітили?! 😀
То ви не зрозуміли! Перевірялось остані 4 місяця ПОТОЧНІ,а не попередні закупівлі!
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09.01.2024 10:53 Ответить
Головне , що корупцію ЗЕ на обє лопаткі і забули де її надгробний камінь.
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08.01.2024 22:35 Ответить
Це тільки ВИЯВЛЕНО, і тільки ПОРУШЕНЬ. А скільки тупо ********?? А ми сьогодні знову скидувались Юсуповій на дрони й допомогу пораненим
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08.01.2024 22:37 Ответить
Підараси.
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08.01.2024 22:38 Ответить
Внутрішній аудит? Це віддають якихось "крайніх", щоб прикрити основних керівників.
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08.01.2024 22:41 Ответить
Олексій Резніков - це перший міністр за дев'яте скликання парламенту, якого після відставки "проводжали оплесками".
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08.01.2024 22:43 Ответить
По спині мали б ляскати і по мармизі.
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09.01.2024 09:46 Ответить
Бо розуміли,хто крав гроші на їхні "доплати" у 20.000-30.000-50.000$ на місяць!
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09.01.2024 10:56 Ответить
Прізвище "Рєзніков" ніде не промовлялося, хоча б у зв'язку з яйцями по 17? Чи то невістка знов?
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08.01.2024 22:43 Ответить
А теперь фокус покус, никто не назовет фамилию Резникова, дружбана Зе.
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08.01.2024 22:45 Ответить
Ги! Він(Резников) був одним з 3х кандидатів на посла в UK! І першем,кого взад послали англійці,бо таку неповагу до себе вони не сприймають,бо це не Словенія чи Болгарія!
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09.01.2024 11:01 Ответить
Всього 10?...
Рахункова палата на середину 2023 року: прострочена дебіторська заборгованість постащиків МО 33 млрд грн (це гроші заплачено і нічогог не отримано);

За 1 півріччя "Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в середньому на 30 відс. перевищували ринкові."..
Тобто тільки на харчах для ВСУ і тільки за півроку вкрадено близько 5 млрд грн...
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08.01.2024 22:45 Ответить
А де знайти список тих кого вже посадили?
Дуже цікаво, на які строки та скільки повернули в наш спільний гаманець?
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08.01.2024 22:46 Ответить
Дуже довгий список на мільярд дерев.
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09.01.2024 09:48 Ответить
Зелений тільки мародьрити може! Спробуй щось з його 2+ лярдів $ у офшорах щось повернути,чи з 600+ мільйонів € нерухомості від Англії до Єгипту!
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09.01.2024 11:05 Ответить
Это называется создать видимость работы нового министра и многие дебилы на это ведуться,грабли они такие,надежные.На этом сотрясении воздуха все и закончится,потому,что ничего никто и не искал по факту.******* не мешки ворочать
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08.01.2024 22:47 Ответить
И кто отвечать будет? Ты, подставная чурка ?
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08.01.2024 22:51 Ответить
Подивимся що буде в сухому залишку і дійде до суду і увязнення.
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08.01.2024 22:59 Ответить
Жорстко реагуємо на всі випадки", невже резніка спіймали і "хазяйку "яєчних готелів" відправили за грати???плять .звірюги з МО. аудиту....
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08.01.2024 23:00 Ответить
це 625 000 FPV дронів
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08.01.2024 23:01 Ответить
Усі чекають що означає - " Жорстко реагуємо на всі випадки", так само казали і папередники
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08.01.2024 23:07 Ответить
Ото і єпіть...
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08.01.2024 23:11 Ответить
Так останні 4 місяці міністром оборони є ця сволота, він похизувався сумою типу? Тобто воно не зробило абсолютно нічого щоб покращити ситуацію, якщо навіть свій же аудит знаходить такі суми. Знов не на часі?
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08.01.2024 23:18 Ответить
Папереднiкi були i будуть завжди. Це одвiчнi вороги
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08.01.2024 23:22 Ответить
Жорстко реагуємо на всі випадки" - вимагаємо свою долю...
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08.01.2024 23:24 Ответить
А вы удивляетесь -
Почему президент ВОЛОДЯ так за власть держится- не оттащищь
Где и когда еще будет такая ХАЛЯВА?
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08.01.2024 23:31 Ответить
Ото і вся реакція на порушення, та в період війни? Констатував факт і усе? Та що крадуть і без нього знаємо ...весь сенс його повідомлення - крадіть і далі а я буду повідомляти скільки було вкрадено ...
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08.01.2024 23:31 Ответить
Комбриг Ме.Не.Кавун:
От вам безвіз, вільні поїздки за кордон, самоврядування, ТОМОС, субсидіі, сильна армія, ріст економікі, перспективи в житті та бізнесі...
- Ах ти ж барига, сива матня, мародер!
От вам по-три труни вашіх дітей в день, безробіття, руїни міст,12 млн біженців/переселенців, ТЦК виламує двері...
- Наше сонечко, ти луччій, красень, обожнюєм тебе!!!
Як, курва, це працює, з цим ск@том?
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08.01.2024 23:38 Ответить
Шо, всього 10 лярдів і не долларів? Дайте я проведу аудит.
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08.01.2024 23:38 Ответить
Очень странная формулировка.
Что она означает? Не выдали чеки на 10 млрд, или не на тот счёт перевели?
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08.01.2024 23:53 Ответить
І хто сяде - Резніков чи Умєров?
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08.01.2024 23:54 Ответить
ДБР повинно відкрити справу за статтею держзрата та провести аудит від часів кучмо,
та зясувати чому наша армія виявилася без зброї, гола й боса, куди все поділося?
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09.01.2024 00:01 Ответить
І це тільки за 4 місяці! - Який жах!
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09.01.2024 00:02 Ответить
То хто там сяде? Тема не розкрита.
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09.01.2024 00:43 Ответить
Верищучка-" а що мав на увазі Байден, ми зовсім не розуміємо. Яка корупція?"
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09.01.2024 01:27 Ответить
"резко реагируем на бывшие и теперешние нарушение " . Это не нарушение а кража ! . В военое время накзание растрел . А Резников разгуливает на наварованном и что ?.
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09.01.2024 02:00 Ответить
Скільки це по курсу в дронах?
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09.01.2024 02:59 Ответить
Ми всі виявили, що виявляти вже нічого.
Тепер от сіли, і думаєм.
Як вже куплені готелі в Хорватії націналізувати якщо це в іншій країні?
Це виклик, бо там свої "умерови"!
Зробимо хаб? Будемо оздоровлювати начпродов, логістичних штабників...
А те, що ми це так пізно робимо?!.
То пусте, ми всіх насдоженем - і заберем те, що ви забрали у інших.
В назвем це правосуддям.
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09.01.2024 05:41 Ответить
Це все з-за того, що не виконується обов*язкове правило військового часу- " УКРАВ- ДО СТІНКИ".
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09.01.2024 06:37 Ответить
..хочу знать цифры,сколько украдено..и фамилии воров...
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09.01.2024 07:17 Ответить
І це тільки внутрішній аудит. Цікаво чому аудит не проводить Рахункова Палата.? Чи не здається панові Президентові, що команда 5-6 чоловік оточення дуже коштовно обходиться державі та країні...в умовах, коли стоїть питання про існування України як такої?
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09.01.2024 09:36 Ответить
Дякую Дана Ярова і її команда, що розворушиили і дотесле це кодло!
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09.01.2024 09:51 Ответить
Обявіть весь список злодіїв і їх взяття під стражу з вироками,тоді я повірю,а зараз це все брехня по селі.
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09.01.2024 11:45 Ответить
нема ніякої "системи". Є явище, яке набуло системного характеру. Це різні речі. Умеров цього нерозуміє.
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10.01.2024 13:31 Ответить
 
 