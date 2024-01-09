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Завершено следствие по делу о попытке подкупа командующего ОСГВ "Одеса"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

хабар,набу,сап,затримання

5 января 2023 года НАБУ и САП завершили расследование в отношении лица, подозреваемого в попытке предоставить командующему оперативно-стратегической группировки войск "Одеса" неправомерную выгоду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

По данным следствия, средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Как сообщалось, 19 ноября 2023 года НАБУ и САП совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ поймали лицо "на горячем", а 20 ноября сообщили ему о подозрении.

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Уголовное производство начали на основании заявления командующего ОСГВ "Одеса", способствовавшего разоблачению преступления.

Действия лица квалифицированы по ч. 1 ст. 369 УК Украины.
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