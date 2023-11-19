Предприниматель пытался подкупить командующего ОСГВ "Одесса", - НАБУ. ФОТО
НАБУ и САП совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили предпринимателя, пытавшегося дать взятку командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национального антикоррупционного бюро Украины и сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке.
Как отмечают в НАБУ, средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.
"Уголовное производство начато на основании заявления командующего ОСГВ "Одесса", который в дальнейшем способствовал разоблачению преступления. Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 369 УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия", - отмечается в сообщении.
САП, осуществлявшая процессуальное руководство, уточняет, что сумма взятки составила 200 тыс. гривен.
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людина підійшла, запитала...
їй мали або дозволити, або дозволити за хабар або послати нах....й
вони ж пообіцяли, назвали суму чи погодились на суму
домовились про зустріч і здали накуй мужика
це ***** заробляння балів через підставу, і ніяк по другому
як що чесний то міг би записати і здати мусарам пропозицію хабаря чим відбивби інтерес риболова....
короче, хто калядує на лям баксів а хто дає хабар щоб просто працювати
Это значит договаривались с командующим.
На востоке Украины, при Януковиче. У начальника гор. отдела милиции была такса 10 тысяч грн. За эту сумму вас примут и выслушают вашу просьбу.
Потом вам дадут ответ, но это будет уже совсем другая история.
Это конечно не касалось личных связей, там дверь ногой открывали, или приглашали к себе.