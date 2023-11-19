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Предприниматель пытался подкупить командующего ОСГВ "Одесса", - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили предпринимателя, пытавшегося дать взятку командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национального антикоррупционного бюро Украины и сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке.

Как отмечают в НАБУ, средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Предприниматель пытался подкупить командующего ОСГВ Одесса, - НАБУ 01
Предприниматель пытался подкупить командующего ОСГВ Одесса, - НАБУ 02

"Уголовное производство начато на основании заявления командующего ОСГВ "Одесса", который в дальнейшем способствовал разоблачению преступления. Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 369 УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия", - отмечается в сообщении.

САП, осуществлявшая процессуальное руководство, уточняет, что сумма взятки составила 200 тыс. гривен.

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Автор: 

НАБУ (4221) коррупция (8560) Одесса (7885) САП (2065)


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Топ комментарии
+10
Він би ще тарілку супа запропонував....
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19.11.2023 17:36
+7
Безпрецедентний випадок - бабло не спрацювало !!!!! Героя командувачу.
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19.11.2023 17:31
+4
це при наймні по свински...
людина підійшла, запитала...
їй мали або дозволити, або дозволити за хабар або послати нах....й
вони ж пообіцяли, назвали суму чи погодились на суму
домовились про зустріч і здали накуй мужика
це ***** заробляння балів через підставу, і ніяк по другому
як що чесний то міг би записати і здати мусарам пропозицію хабаря чим відбивби інтерес риболова....
короче, хто калядує на лям баксів а хто дає хабар щоб просто працювати
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19.11.2023 18:06
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Правила форума Совет форумчан
Безпрецедентний випадок - бабло не спрацювало !!!!! Героя командувачу.
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19.11.2023 17:31 Ответить
це при наймні по свински...
людина підійшла, запитала...
їй мали або дозволити, або дозволити за хабар або послати нах....й
вони ж пообіцяли, назвали суму чи погодились на суму
домовились про зустріч і здали накуй мужика
це ***** заробляння балів через підставу, і ніяк по другому
як що чесний то міг би записати і здати мусарам пропозицію хабаря чим відбивби інтерес риболова....
короче, хто калядує на лям баксів а хто дає хабар щоб просто працювати
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19.11.2023 18:06 Ответить
Великі у мене сумніви в тому що то правда написана Бо може буть що "командувач" відчув "підвох" та запідозрив провокацію хабара "НАБУшниками" От і вирішив "перестрахуваться" та не ризикувать Або НАБУшники прийшли та "поставили перед фактом" - що все знають І "командувачу" нікуди було діться От і "здав як склотару" хабародавця
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19.11.2023 18:08 Ответить
А запропонував би 2 млн замість 200т, то героя б дали риболову
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19.11.2023 21:42 Ответить
Він би ще тарілку супа запропонував....
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19.11.2023 17:36 Ответить
Думаете мало предложил?
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19.11.2023 18:11 Ответить
То ж скільки треба виловити отого біоресурсу щоб відбити отой хабар та ще й при цьому заробити? А ми ще дивуємся чого риби у водоймах меншає.
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19.11.2023 17:37 Ответить
А ти знаєш скільки пелінгасу відгодувалося в лиманах під Одесою за два роки заборони рибалки? Та й крім пелінгасу там повно іншої риби Лимани ж напівпрісні! Там і судак є і тарань Та й "краснюка" багато А бичок з камбалою? Він взяв-би вп"ятеро більше навіть при усіх рибальських та транспортно-торгівельних затратах
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19.11.2023 18:13 Ответить
Дорослий пелінгас пропав з продажу років 6-8 тому...одних мальків возили...з початком повномасштабної війни, звісно, пропали й вони. Проте з'явилась кефаль з Одеси.
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19.11.2023 19:21 Ответить
По суті, "пелінгас" - один з видів "кефалі" Їх - чотири види водилося в СРСР : "сингіль" , "лобан", "гостронос і "пелінгас" Останнфй - далекосхідний вид З-за того, що росте найбільшим та найшвидше - був акліматизований в чорноморському басейні
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19.11.2023 21:35 Ответить
Так, але пелінгас набагато крупнійший за чорноморську кефаль...якщо йому давати виростати...а таке враження, що десь з 2016 рибалки почали діяти за принципом життя одним днем, бо виловлювали весь молодняк пелінгасу з 150 гр, у той час, як технічна його вага десь з 1,5 кг...
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19.11.2023 23:25 Ответить
Заядлий рибак навєрна-нє может бєз рибалкі...
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19.11.2023 17:37 Ответить
стовідсоткова підстава
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19.11.2023 18:00 Ответить
...тупой подавач хабара, ему нужно было подмазать и погранцам и санэпидстанции. А ваапше-та не дергаться, бо какой дурак возьмет на себя ответственность с выдачей разрешения, после подрыва ГЭС, да и возможного подрыва на оторвавшейся донной мине, а хотя бы и жилонки со ставным неводом. А любая вспышка сальмонеллеза под одну гребенку подметет, в том числе и выдавших разрешение.
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19.11.2023 18:21 Ответить
Дурыло не в ту степь вложило деньги.
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19.11.2023 18:27 Ответить
"Уголовное производство начато на основании заявления командующего ОСГВ "Одесса", который в дальнейшем способствовал разоблачению преступления. Источник:
Это значит договаривались с командующим.
На востоке Украины, при Януковиче. У начальника гор. отдела милиции была такса 10 тысяч грн. За эту сумму вас примут и выслушают вашу просьбу.
Потом вам дадут ответ, но это будет уже совсем другая история.
Это конечно не касалось личных связей, там дверь ногой открывали, или приглашали к себе.
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19.11.2023 18:21 Ответить
предприниматели все хабарники
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19.11.2023 18:46 Ответить
Вартість переправлення одного ухилянта через кордон $3000 - 5000, той підприємець дав хабар тільки $5500. Отже, якби дав нормально грошей і не закрисив, то ніхто нікого не здав би, і зараз підприємець вивозив би втікачів у румунію через так званий "вилов біоресурсів у прикордонній зоні".
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19.11.2023 19:04 Ответить
Біоресурс - це "ухилянти"?
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19.11.2023 20:32 Ответить
 
 