Предприниматель пытался подкупить командующего ОСГВ "Одесса", - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили предпринимателя, пытавшегося дать взятку командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национального антикоррупционного бюро Украины и сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке.

Как отмечают в НАБУ, средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.





"Уголовное производство начато на основании заявления командующего ОСГВ "Одесса", который в дальнейшем способствовал разоблачению преступления. Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 369 УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия", - отмечается в сообщении.

САП, осуществлявшая процессуальное руководство, уточняет, что сумма взятки составила 200 тыс. гривен.

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