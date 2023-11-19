Підприємець намагався підкупити командувача ОСУВ "Одеса", - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили підприємця, який намагався дати хабар командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національного антикорупційного бюро України та допис Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у фейсбуці.

Як зазначають у НАБУ, кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.





"Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви командувача ОСУВ "Одеса", який у подальшому сприяв викриттю злочину. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії", - зазначається у повідомленні.

САП, яка здійснювала процесуальне керівництво, уточнює, що сума хабаря становила 200 тис. гривень.

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