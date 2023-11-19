Підприємець намагався підкупити командувача ОСУВ "Одеса", - НАБУ. ФОТО
НАБУ і САП спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили підприємця, який намагався дати хабар командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національного антикорупційного бюро України та допис Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у фейсбуці.
Як зазначають у НАБУ, кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.
"Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви командувача ОСУВ "Одеса", який у подальшому сприяв викриттю злочину. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії", - зазначається у повідомленні.
САП, яка здійснювала процесуальне керівництво, уточнює, що сума хабаря становила 200 тис. гривень.
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людина підійшла, запитала...
їй мали або дозволити, або дозволити за хабар або послати нах....й
вони ж пообіцяли, назвали суму чи погодились на суму
домовились про зустріч і здали накуй мужика
це ***** заробляння балів через підставу, і ніяк по другому
як що чесний то міг би записати і здати мусарам пропозицію хабаря чим відбивби інтерес риболова....
короче, хто калядує на лям баксів а хто дає хабар щоб просто працювати
Это значит договаривались с командующим.
На востоке Украины, при Януковиче. У начальника гор. отдела милиции была такса 10 тысяч грн. За эту сумму вас примут и выслушают вашу просьбу.
Потом вам дадут ответ, но это будет уже совсем другая история.
Это конечно не касалось личных связей, там дверь ногой открывали, или приглашали к себе.