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Підприємець намагався підкупити командувача ОСУВ "Одеса", - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили підприємця, який намагався дати хабар командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національного антикорупційного бюро України та допис Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у фейсбуці.

Як зазначають у НАБУ, кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Підприємець намагався підкупити командувача ОСУВ Одеса, - НАБУ 01
Підприємець намагався підкупити командувача ОСУВ Одеса, - НАБУ 02

"Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви командувача ОСУВ "Одеса", який у подальшому сприяв викриттю злочину. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 369 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії", - зазначається у повідомленні. 

САП, яка здійснювала процесуальне керівництво, уточнює, що сума хабаря становила 200 тис. гривень. 

Дивіться: Дружина воїна 77 ОАБ звинуватила керівництво бригади у поборах: За відпустку - 20 тис. грн, за невихід на бойове завдання - по 30-70 тис.. ВIДЕО

НАБУ (5068) корупція (4683) Одеса (5458) САП (2217)


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Топ коментарі
+10
Він би ще тарілку супа запропонував....
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19.11.2023 17:36
+7
Безпрецедентний випадок - бабло не спрацювало !!!!! Героя командувачу.
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19.11.2023 17:31
+4
це при наймні по свински...
людина підійшла, запитала...
їй мали або дозволити, або дозволити за хабар або послати нах....й
вони ж пообіцяли, назвали суму чи погодились на суму
домовились про зустріч і здали накуй мужика
це ***** заробляння балів через підставу, і ніяк по другому
як що чесний то міг би записати і здати мусарам пропозицію хабаря чим відбивби інтерес риболова....
короче, хто калядує на лям баксів а хто дає хабар щоб просто працювати
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19.11.2023 18:06
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Безпрецедентний випадок - бабло не спрацювало !!!!! Героя командувачу.
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19.11.2023 17:31 Відповісти
це при наймні по свински...
людина підійшла, запитала...
їй мали або дозволити, або дозволити за хабар або послати нах....й
вони ж пообіцяли, назвали суму чи погодились на суму
домовились про зустріч і здали накуй мужика
це ***** заробляння балів через підставу, і ніяк по другому
як що чесний то міг би записати і здати мусарам пропозицію хабаря чим відбивби інтерес риболова....
короче, хто калядує на лям баксів а хто дає хабар щоб просто працювати
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19.11.2023 18:06 Відповісти
Великі у мене сумніви в тому що то правда написана Бо може буть що "командувач" відчув "підвох" та запідозрив провокацію хабара "НАБУшниками" От і вирішив "перестрахуваться" та не ризикувать Або НАБУшники прийшли та "поставили перед фактом" - що все знають І "командувачу" нікуди було діться От і "здав як склотару" хабародавця
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19.11.2023 18:08 Відповісти
А запропонував би 2 млн замість 200т, то героя б дали риболову
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19.11.2023 21:42 Відповісти
Він би ще тарілку супа запропонував....
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19.11.2023 17:36 Відповісти
Думаете мало предложил?
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19.11.2023 18:11 Відповісти
То ж скільки треба виловити отого біоресурсу щоб відбити отой хабар та ще й при цьому заробити? А ми ще дивуємся чого риби у водоймах меншає.
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19.11.2023 17:37 Відповісти
А ти знаєш скільки пелінгасу відгодувалося в лиманах під Одесою за два роки заборони рибалки? Та й крім пелінгасу там повно іншої риби Лимани ж напівпрісні! Там і судак є і тарань Та й "краснюка" багато А бичок з камбалою? Він взяв-би вп"ятеро більше навіть при усіх рибальських та транспортно-торгівельних затратах
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19.11.2023 18:13 Відповісти
Дорослий пелінгас пропав з продажу років 6-8 тому...одних мальків возили...з початком повномасштабної війни, звісно, пропали й вони. Проте з'явилась кефаль з Одеси.
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19.11.2023 19:21 Відповісти
По суті, "пелінгас" - один з видів "кефалі" Їх - чотири види водилося в СРСР : "сингіль" , "лобан", "гостронос і "пелінгас" Останнфй - далекосхідний вид З-за того, що росте найбільшим та найшвидше - був акліматизований в чорноморському басейні
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19.11.2023 21:35 Відповісти
Так, але пелінгас набагато крупнійший за чорноморську кефаль...якщо йому давати виростати...а таке враження, що десь з 2016 рибалки почали діяти за принципом життя одним днем, бо виловлювали весь молодняк пелінгасу з 150 гр, у той час, як технічна його вага десь з 1,5 кг...
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19.11.2023 23:25 Відповісти
Заядлий рибак навєрна-нє может бєз рибалкі...
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19.11.2023 17:37 Відповісти
стовідсоткова підстава
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19.11.2023 18:00 Відповісти
...тупой подавач хабара, ему нужно было подмазать и погранцам и санэпидстанции. А ваапше-та не дергаться, бо какой дурак возьмет на себя ответственность с выдачей разрешения, после подрыва ГЭС, да и возможного подрыва на оторвавшейся донной мине, а хотя бы и жилонки со ставным неводом. А любая вспышка сальмонеллеза под одну гребенку подметет, в том числе и выдавших разрешение.
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19.11.2023 18:21 Відповісти
Дурыло не в ту степь вложило деньги.
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19.11.2023 18:27 Відповісти
"Уголовное производство начато на основании заявления командующего ОСГВ "Одесса", который в дальнейшем способствовал разоблачению преступления. Источник:
Это значит договаривались с командующим.
На востоке Украины, при Януковиче. У начальника гор. отдела милиции была такса 10 тысяч грн. За эту сумму вас примут и выслушают вашу просьбу.
Потом вам дадут ответ, но это будет уже совсем другая история.
Это конечно не касалось личных связей, там дверь ногой открывали, или приглашали к себе.
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19.11.2023 18:21 Відповісти
предприниматели все хабарники
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19.11.2023 18:46 Відповісти
Вартість переправлення одного ухилянта через кордон $3000 - 5000, той підприємець дав хабар тільки $5500. Отже, якби дав нормально грошей і не закрисив, то ніхто нікого не здав би, і зараз підприємець вивозив би втікачів у румунію через так званий "вилов біоресурсів у прикордонній зоні".
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19.11.2023 19:04 Відповісти
Біоресурс - це "ухилянти"?
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19.11.2023 20:32 Відповісти
 
 