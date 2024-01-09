У Грузии на протяжении веков один враг - Россия. Многие не осознают этого до сих пор, - президент Зурабишвили
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия была врагом ее страны на протяжении веков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Грузия онлайн".
По словам Зурабишвили, в Грузии на протяжении веков один враг - Россия, но некоторые этого не осознают и сегодня.
"Возможно, некоторые не осознают этого, некоторые - не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт, которого и сам враг не скрывает. Во всем прослеживается этот факт. Возможно, в какие-то периоды после независимости (Грузии. - Ред.). ) кто-то мог подумать, что могло быть другое отношение со стороны России.
Может быть, я не знаю, в России кто-то думает о том, что могут быть другие отношения с соседом. Но сегодня этого нет, не существует - нет никакого знака оттуда, который бы указывал на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями", - отметила глава государства.
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Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино»!
Дело в том, что попадая в систему КВН, команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора, поэтому Зеленский врет, что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым.
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился!
Важно: за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины, через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром!
Без шума и пыли, бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России).
За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности, символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране, и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского!
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты! Вспомним слова его папаньки: «Да он плевать хотел на это президентство!»,
не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит?
Москва, путем шантажа, угрожая оставить его голым и босым без бизнеса, + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе.
По плану Кремля, президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко. Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!
Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его никто не готовил на эту должность!
И то, что Ермак его прямой куратор, это и так очевидно !
Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране, успеха его пропаганды и дезинформации, в которую, были вброшены миллиарды $!
Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб, как одна из самых успешных операций ФСБ". ©Nataliya Shevchuk. https://theins.ru/politika/151817
The Insider (https://theins.ru/politika/151817)
Взломанная переписка указывает на финансирование Зеленского людьми Малофеева и Суркова
Вчера Служба безопасности Украины
Російське командування не дозволяло лікувати хворих сербських найманців, а також не забезпечувало їх зброєю. Про це розповів найманець Деян Берич, який воював на Донбасі ще з 2014 року, в зверненні, опублікованому в соцмережах, передає «Російська служба Бі-бі-сі».
Завербовані серби воюють у підрозділі «Вовк», що входить до складу рязанського 119 полку ВДВ. За словами Берича, командування полку ставиться до сербських найманців «як до худоби», називає їх «циганами» і питає, навіщо ті приїхали воювати в Україну.
Найманець каже, що командування не дозволяло лікувати хворих сербів, а також не забезпечувало їх військовою технікою та зброєю. Так, наприкінці грудня 2023 року командування 119-го полку наказало найманцям штурмувати позиції ЗСУ, видавши їм по два-три ріжки до автоматів. У відповідь на вимоги надати більше зброї командир заявив, що решту зброї серби захоплять у бою.
Тоді, за словами Деяна Берича, сербські найманці відмовилися воювати у складі полку, вимагаючи перевести їх до іншого підрозділу. Після цього сербів, зокрема хворих, оголосили військовими злочинцями, вигнали із землянок на мороз, кілька днів тримали на вулиці без їжі та води. За словами Берича, найманців також намагалися змусити піти на штурм погрозами побиття, розстрілу та позбавлення волі.
Вранці 8 січня до сербів приїхали представники військової поліції та запропонували їм підписати папери про те, що ті визнають себе шпигунами.
«Сьогодні вранці до них приїхала військова поліція, зайшла у землянку, стріляли у повітря, били бійців, деяким розбили голови. Я боюся за життя цих людей», - розповів Берич.
Він заявив, що звертався до військової прокуратури Донецька та адміністрації голови Чечні, щоб сербів перевели до загону «Ахмат», але «комусь зі 119-го полку не хочеться, щоб це закінчилося по-доброму».
Сербський вербувальник сподівається, що інформація про становище найманців стане відома Путіну та міністру оборони країни Сергію Шойгу. Він також припустив, що після публікації цих відео його можуть переслідувати за статтею про дискредитацію армії.
Наказ "згори" має силу вищу, ніж закон.
Закон там тільки для того, щоб один одного внизу не позагризали.
В той час як демократії зв'язані законом, порушувати його можуть тільки найвищі в ієрархії, та і то тишком, щоб не сильно кидатись в очі. Бо буде народне обурення, що матиме наслідки. В диктатурах ніякого обурення не виникає: всі все чудово розуміють і тому мовчать. Нікому ж на підвал не хочеться.
СРСР різними способами змусили розвалитись.
Але русня зачаїла злобу, довго виношувала план помсти, таки знайшла його і тепер бере реванш.
всього кілька десятиліть знадобилося щоб розвіялися галюцінації.
щодо реваншу вони хотіли павтаріть і павтарілі я про співвідношення втрат але вони вже програли як тоді так і зараз.
Можете почитати ось цього дядьку. Безпосередній учасник подій.
Реванш вони беруть іншим чином. Втрати зс рф в Україні тут мало що визначають.
Вони змогли підкопати фундамент Заходу, і зараз всю будівлю небезпечно нахиляє.
2. втрати рф мають дуже велике значення.баби вже не нарожают країна вже не та.
3 Що стосується Заходу .«Капиталисты не просто продадут нам веревку, на которой мы их же и повесим, они дадут нам ее в кредит» Владимир Ильич Ленин
добре що дехто цього ще не забув.
1. Не треба несамовито знищувати правду. Нехай пищить тоненьким голоском десь з-під шконки (вже скоро чотири роки працює анонімний ТГ-канал "Генерал СВР" з [нібито] інсайдами, і досі живий Рєзун/Суворов, хоча мертвий Литвиненко і ледь не загинули Скрипалі). Бо раптова правда шокує (Чорнобиль, Афган), викликає повну компрометацію держави в очах народу, бажання "узнать правду". А так компрометувати немає чого: врут - і чо, власть всєгда врьот, а хочєшь правду слушать - іді на "Дождь" ілі анонімниє ТГ-канали.
2. Не треба обмежувати свободу пересування "залізною завісою", викликаючи бажання втекти. Нє нравітся россія - садісь на трактор і валі, нікто нє дєржіт. І народ спокійно живе з впевненістю, що єслі что нє так - стану на лижі.
3. Не треба душити приватну ініціативу. Ринкова економіка, хоч і дика, більш гнучка та життєздатна, ніж планова.
4. Не треба брехати про ідеали. Я только в одном глубоко убежден - не надо иметь убеждений. Ніякий комунізм ми не будуємо. Ми просто хочемо зіжрати отих ситих бюргерів та втоптати решки в лайно, тому що це вигідно і приємно. А от ваші ідеали (демократію, вільний ринок, права людини) ми пошатаєм конкрєтно (інформаційна кампанія проти операції Ізраїлю в секторі Гази зроблена руснею. Коли ХАМАС почали бити, почались масові акції "протів гєноціда мірних палєстінцєв", хоча на початку БД ті самі канали обіцяли "скінуть Ізраіль в морє").
правда шокує коли є відповідні умови в суспільстві а коли за правду відразу може прилетіти стаття за екстремізм та дискредитацію з реальним штрафом та строком,останнє шокує набагато більше.
так що реванш кацапи беруть як завжди над здоровим глуздом та своїми громадянами.
2-3.З 9 січня 2023року сосія обмежила (по факту закрила) кордони для військовозобов'язаних ось вам і невіїздне рабство. право власності на сосії теж давно немає про яку економіку може бути мова? набір кріпосницько-феодальних відносин.
4. що стосується "ідеалів". "руський мір" така ж галюцінація як і "комунізм" ідеологія ненависті- самознищення.
Тому і рішень простих у протистоянні з нею не може бути.
Багато хто думав, що на Україну вона не полізе, бо "пекельні санкції" вб'ють її економіку.
Що ж ми бачимо натомість? Вони мобілізували внутрішні резерви, заручились підтримкою інших диктаторів, налагодили механізми обходу.
Так само і з ідеологічної точки зору.
На росії немає чіткої ідеології, система цінностей - купа гною. Неможливо знищити те, чого немає, або те, що не має форми. Це, правда, у майбутньому потужно зіграє проти них, але точно зараз нам не допоможе.
в орбіті впливу якої є союзники,країни-сателіти,боржники,тощо.знову маємо боротьбу всесвітніх систем східної-деспотичної та західної демократичної.ситауцію ускладнює наявність великої кількості корисних ідіотів та агентів зла на Заході.умовно ці табори можна назвати країни волі та країни неволі.
2.Що стосується перспектив нашої боротьби можна звичайно вірити в те що країни Заходу подарують нам кількасот літаків та достатню кількість боєзапасу щоб роз'їбати армію рф у хлам. але я віруючий та реаліст і тому вірю в те що Господь нам допоможе і на сосії почнеться внутрішній конфлікт або перерозподіл влади (як це часто було в історії) і це криваве жахіття нарешті скінчиться нашою перемогою.
Пепсі виберуть її
Логічно
АЛЕ якби на місці Саломе був Міхо, то він би зараз як мінімум влупив би по Пд. Осетії (як максимум - ще й по Абхазії), бо кацапських військ там зараз майже нема - всі тут. Чим би дуже нам поміг!
Я не фанат Саакашвілі, але це треба визнати - він би скористався моментом і атакував би кацапам в тил.
Ющенко - Тимошенко!
класичний приклад стокгольмського синдрому.
Алегорія Цивілізації в образі Афіни Паллади (мудра воїтелька) відмиває в тазику Світ:
- Яка огидна пляма [ганьба]! Не можу нічого з нею вдіяти!
- А, це ж Росія!
Але картвели зробили гігантську помилку повіривши обіцянкам газпромівця Іванішвілі! Як і хахли (не українці!) у 2019 повелися на відосики генітального піаніста!
То ж сьогодні Сакартвело - суцільне кубло прокацапських холуїв!
Мені боляче на це дивитися!