Украина получит от Испании две медицинские бронемашины

Испания отправит Украине два бронированных автомобиля для оказания медицинской помощи и эвакуации пациентов. Машины адаптировали под медицинские нужды перед отправкой в Украину.

Об этом сообщает Испанское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (AECID), передает Цензор.НЕТ.

"Гуманитарная помощь Испании для Украины за последние два года превысила 466 млн евро, что является самой большой мерой реагирования на чрезвычайную ситуацию для одной страны", - говорится в сообщении.

По словам главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, бронемашины адаптировали под медицинские нужды перед отправкой в Украину.

Он лично осмотрел медицинские бронеавтомобили скорой помощи.

"Испания будет продолжать поддерживать Украину в ее защите мира и свободы столько, сколько потребуется", - подчеркнул глава МИД Испании.

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