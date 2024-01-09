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Украина получит от Испании две медицинские бронемашины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іспанія

Испания отправит Украине два бронированных автомобиля для оказания медицинской помощи и эвакуации пациентов. Машины адаптировали под медицинские нужды перед отправкой в Украину.

Об этом сообщает Испанское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (AECID), передает Цензор.НЕТ.

"Гуманитарная помощь Испании для Украины за последние два года превысила 466 млн евро, что является самой большой мерой реагирования на чрезвычайную ситуацию для одной страны", - говорится в сообщении.

По словам главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, бронемашины адаптировали под медицинские нужды перед отправкой в Украину.

Он лично осмотрел медицинские бронеавтомобили скорой помощи.

"Испания будет продолжать поддерживать Украину в ее защите мира и свободы столько, сколько потребуется", - подчеркнул глава МИД Испании.

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Топ комментарии
+2
Ого! Потужно
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09.01.2024 13:44
+2
Ну а кацапня від Ірану та КНДР отримає ракети. Все логічно.
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09.01.2024 13:50
+1
В іспанії ліві думають що в мордорі комунізм,а праві що ху@ло великий лідер як Франко
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09.01.2024 13:51
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Ого! Потужно
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09.01.2024 13:44 Ответить
Просто на передовой есть и у нас потери в технике. рф кроет всем, что у них есть. Плюс любая техника ломается. Так быстро не восполнить все, а так с мира по нитке и что-то уже есть.Спасибо большое за любую помощь. Некоторые и такого не делают. Например, Грузия, Казахстан.А ведь они потерпели от Советской оккупации больше чем Испания.
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09.01.2024 14:20 Ответить
Іди цілуй дупу свойому Пуйлу, рашик, що ти тут забув?
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09.01.2024 14:22 Ответить
Чому машини дає Іспанія, а соромно мені?
Це є іспанський сором, чи це є український nuZgeць?
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09.01.2024 13:49 Ответить
Тому що Федоров ще не створив "армію мед.бронемашин".
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09.01.2024 13:53 Ответить
Ну а кацапня від Ірану та КНДР отримає ракети. Все логічно.
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09.01.2024 13:50 Ответить
В іспанії ліві думають що в мордорі комунізм,а праві що ху@ло великий лідер як Франко
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09.01.2024 13:51 Ответить
Wow....potuzhno !!!!
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09.01.2024 15:11 Ответить
 
 