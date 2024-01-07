Япония приобрела для Украины энергетическое оборудование общей мощностью 200 МВт

Япония приобрела для Украины в рамках поддержки энергосектора крупногабаритное оборудование общей мощностью около 200 МВт, в том числе 5 газотурбинных установок и 7 крупных трансформаторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это очень важное оборудование. Часть еще в дороге, но ранее уже были установлены два автотрансформатора, а сейчас мы говорим еще о двух подобных, а также о пяти газотурбинных установках и семи больших трансформаторах. Речь идет о децентрализации энергосистемы и о дополнительных 200 МВт мощности",- сказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, предоставленное Японией оборудование будет рассредоточено по всей стране.

"Очень важно поддержать украинцев, чтобы защитить их этой зимой. То оборудование, которое получает Украина от нас, принесет пользу около 5 млн ее граждан", - отметила глава МИД Японии Йоко Камикава.

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