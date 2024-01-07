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энергетика (2034) Япония (1240)

Япония приобрела для Украины энергетическое оборудование общей мощностью 200 МВт

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

японія

Япония приобрела для Украины в рамках поддержки энергосектора крупногабаритное оборудование общей мощностью около 200 МВт, в том числе 5 газотурбинных установок и 7 крупных трансформаторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это очень важное оборудование. Часть еще в дороге, но ранее уже были установлены два автотрансформатора, а сейчас мы говорим еще о двух подобных, а также о пяти газотурбинных установках и семи больших трансформаторах. Речь идет о децентрализации энергосистемы и о дополнительных 200 МВт мощности",- сказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, предоставленное Японией оборудование будет рассредоточено по всей стране.

"Очень важно поддержать украинцев, чтобы защитить их этой зимой. То оборудование, которое получает Украина от нас, принесет пользу около 5 млн ее граждан", - отметила глава МИД Японии Йоко Камикава.

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Топ комментарии
+17
Дякуєм Японії
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07.01.2024 20:30
+9
карма у дії:
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07.01.2024 21:10
+7
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07.01.2024 21:27
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Дякуєм Японії
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07.01.2024 20:30 Ответить
Напишіть ще, де саме буде воно стояти
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07.01.2024 20:48 Ответить
Конча Запспа - вже вирішено!!!! і точка
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07.01.2024 21:16 Ответить
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07.01.2024 21:02 Ответить
Дякую! 😘
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07.01.2024 21:09 Ответить
карма у дії:
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07.01.2024 21:10 Ответить
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07.01.2024 21:27 Ответить
Ну, наконец-то замерзающая Европа!!!
Ой нет! Подмосковье....
Подъезд многоквартирного жилого дома в Подольске на улице Западная, 8, фото 6 января
Байден! що ти робиш??
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07.01.2024 21:40 Ответить
Це ще нічого! Справжній треш почнеться, коли в ті під'їзди я-а-а-ак завітає Обама... та я-а-а-ак потирить жарівки... та я-а-а-ак понакладає купок...
...Мені вже лячно.
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07.01.2024 22:10 Ответить
скоро традиційно ще з'являться фото гівняних сталактитів.
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07.01.2024 22:14 Ответить

Вєсна пакажет, кто гдє срал...
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07.01.2024 22:17 Ответить
це Подольск:
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08.01.2024 01:23 Ответить
Аригато годзаимас !!!
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07.01.2024 21:39 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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07.01.2024 22:37 Ответить
 
 