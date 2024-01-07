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енергетика (1649) Японія (593)

Японія придбала для України енергетичне обладнання загальною потужністю 200 МВт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

японія

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт, зокрема 5 газотурбінних установок і 7 великих трансформаторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це дуже важливе обладнання. Частина ще в дорозі, але раніше вже було встановлено два автотрансформатори, а зараз ми говоримо ще про два подібних, а також про п'ять газотурбінних установок і сім великих трансформаторів. Йдеться про децентралізацію енергосистеми і про додаткові 200 МВт потужності",- сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, надане Японією обладнання буде розосереджене по всій країні.

"Дуже важливо підтримати українців, щоб захистити їх цієї зими. Те обладнання, яке отримує Україна від нас, принесе користь близько 5 млн її громадян", - зазначила очільниця МЗС Японії Йоко Камікава.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Дякуєм Японії
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07.01.2024 20:30
+9
карма у дії:
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07.01.2024 21:10
+7
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07.01.2024 21:27
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Дякуєм Японії
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07.01.2024 20:30 Відповісти
Напишіть ще, де саме буде воно стояти
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07.01.2024 20:48 Відповісти
Конча Запспа - вже вирішено!!!! і точка
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07.01.2024 21:16 Відповісти
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07.01.2024 21:02 Відповісти
Дякую! 😘
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07.01.2024 21:09 Відповісти
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07.01.2024 21:10 Відповісти
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07.01.2024 21:27 Відповісти
Ну, наконец-то замерзающая Европа!!!
Ой нет! Подмосковье....
Подъезд многоквартирного жилого дома в Подольске на улице Западная, 8, фото 6 января
Байден! що ти робиш??
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07.01.2024 21:40 Відповісти
Це ще нічого! Справжній треш почнеться, коли в ті під'їзди я-а-а-ак завітає Обама... та я-а-а-ак потирить жарівки... та я-а-а-ак понакладає купок...
...Мені вже лячно.
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07.01.2024 22:10 Відповісти
скоро традиційно ще з'являться фото гівняних сталактитів.
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07.01.2024 22:14 Відповісти

Вєсна пакажет, кто гдє срал...
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07.01.2024 22:17 Відповісти
це Подольск:
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08.01.2024 01:23 Відповісти
Аригато годзаимас !!!
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07.01.2024 21:39 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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07.01.2024 22:37 Відповісти
 
 