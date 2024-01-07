Японія придбала для України енергетичне обладнання загальною потужністю 200 МВт

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт, зокрема 5 газотурбінних установок і 7 великих трансформаторів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це дуже важливе обладнання. Частина ще в дорозі, але раніше вже було встановлено два автотрансформатори, а зараз ми говоримо ще про два подібних, а також про п'ять газотурбінних установок і сім великих трансформаторів. Йдеться про децентралізацію енергосистеми і про додаткові 200 МВт потужності",- сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, надане Японією обладнання буде розосереджене по всій країні.

"Дуже важливо підтримати українців, щоб захистити їх цієї зими. Те обладнання, яке отримує Україна від нас, принесе користь близько 5 млн її громадян", - зазначила очільниця МЗС Японії Йоко Камікава.

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