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Новости Война в Украине
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Германия (6046) ремонт (1152) Украина (44291) техника (1547) Leopard (91)

Германская оборонная компания FFG строит ремонтный центр бронетехники в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

німеччина

Германская оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft приступила к строительству сервисного центра бронетехники в Украине. В частности, там будут ремонтировать танки Leopard.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат немецкого Бундестага Маркус Фабер в соцсети Х.

"На западе Украины Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит ремонтный центр для бронетехники, нуждающейся в ремонте, например, Leopard 1, которые она поставляла", - отметил он.

Фабер отметил, что развертывание ремонтных мощностей в Украине позволит значительно повысить эффективность и снизить сроки восстановления техники, поскольку ремонт бронетехники внутри страны значительно сэкономит время и деньги, а Вооруженные силы смогут обучать своих механиков непосредственно на месте.

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"Визит на место также показывает, что немецкие налоговые деньги используются разумно и стоимость нашей военной помощи сохраняется", - добавил немецкий депутат.

Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft станет второй немецкой оборонной компанией после Rheinmetall, развернувшей свои мощности на территории Украины.

FFG является одним из крупнейших поставщиков бронетехники в Украине. Компания специализируется на ремонте военной техники и создании специализированных машин. В частности, речь идет о танках Leopard 1A5, инженерных машинах WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs, а также пусковых установках зенитных комплексов IRIS-T SLS.
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Топ комментарии
+25
Скоро аудитори прийдуть
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09.01.2024 14:03
+17
Такі "новини" просто фантастика, на фоні практично безперешкодних прильотів по всій території країни...
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09.01.2024 14:08
+15
Геодані повідомте.
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09.01.2024 14:04
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Скоро аудитори прийдуть
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09.01.2024 14:03 Ответить
Як руйнували українську армію
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09.01.2024 14:24 Ответить
🆘Союзники , ви маєте бути обережними ! ермака -басалаіху ще не схопила СБУ!
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09.01.2024 14:44 Ответить
Геодані повідомте.
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09.01.2024 14:04 Ответить
Вже усьо "чикі-пикі" - ОПа працює.
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09.01.2024 14:06 Ответить
ОПа (ж попереду) працює цілодобово........
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09.01.2024 14:08 Ответить
Головне, що Єрмак знає. А тоді якийсь аудіт підставлять, щоб на Єрмака не подумали.
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09.01.2024 14:16 Ответить
Такі "новини" просто фантастика, на фоні практично безперешкодних прильотів по всій території країни...
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09.01.2024 14:08 Ответить
Координаты, пжлста.
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09.01.2024 14:10 Ответить
Козирь вже все передав
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09.01.2024 14:17 Ответить
Афігіваю від реакції громадян України в дописах під статтею. Оце держава, оце довіра до влади.
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09.01.2024 14:20 Ответить
А ти як реагуєш? Не соромся, розповідай, ботяра
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09.01.2024 14:25 Ответить
Афігіваю
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09.01.2024 14:27 Ответить
Він наголосував і з*їбався.
Любить владу здалеку
Класичний зебіл
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09.01.2024 14:29 Ответить
Ми афігіваєм від наслідків твоїх дії у 2019
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09.01.2024 14:34 Ответить
***** аи хвалитесь. безугла взнає ***
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09.01.2024 14:38 Ответить
Ну і нахіба про то писати?! Ідіоти... Ви ще геолокацію вкажіть.
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09.01.2024 14:40 Ответить
Аудітори з ДАБі викладуть з адресами навіть підрядників, треба трохи почекати
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09.01.2024 15:37 Ответить
Ну ще координати відкрито виставте. Відберіть козир в ОПівського ''козиря''.
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09.01.2024 14:44 Ответить
Навіщо ви про це пишите що б прилетіла ворожа ракета ? ну невже не зрозуміло що ворог за всім слідкує.
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09.01.2024 14:45 Ответить
ешо не забудте указать координаты, имена подрядчиков, явки и пароли часовых )))
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09.01.2024 14:58 Ответить
они ПВО выпускают и защитить себя смогут. Это как реклама. Если прилетит, то кому их продукция нужна.
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09.01.2024 15:09 Ответить
В прикордонних областях вздовж трас тисячі таких ангарів- відбілюють контрабас, шаманять євробляхи
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09.01.2024 15:17 Ответить
Зачем? Чтобы басалаева их адреса в инете вылржила и их ракетами обстреляли?
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09.01.2024 15:36 Ответить
Це ідіотизм, злочинна недбалість, чи диверсія?
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09.01.2024 15:48 Ответить
прошу німців пам'ятати, що в дєрьмачні однією басалаєвою "арсенал" не вичерпується!!
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09.01.2024 16:00 Ответить
если ермак знает,то можно координаты не давать.
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09.01.2024 17:15 Ответить
 
 