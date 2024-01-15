Германская оборонная компания FFG строит ремонтный центр бронетехники в Украине

Германская оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft приступила к строительству сервисного центра бронетехники в Украине. В частности, там будут ремонтировать танки Leopard.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат немецкого Бундестага Маркус Фабер в соцсети Х.

"На западе Украины Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит ремонтный центр для бронетехники, нуждающейся в ремонте, например, Leopard 1, которые она поставляла", - отметил он.

Фабер отметил, что развертывание ремонтных мощностей в Украине позволит значительно повысить эффективность и снизить сроки восстановления техники, поскольку ремонт бронетехники внутри страны значительно сэкономит время и деньги, а Вооруженные силы смогут обучать своих механиков непосредственно на месте.

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"Визит на место также показывает, что немецкие налоговые деньги используются разумно и стоимость нашей военной помощи сохраняется", - добавил немецкий депутат.

Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft станет второй немецкой оборонной компанией после Rheinmetall, развернувшей свои мощности на территории Украины.

FFG является одним из крупнейших поставщиков бронетехники в Украине. Компания специализируется на ремонте военной техники и создании специализированных машин. В частности, речь идет о танках Leopard 1A5, инженерных машинах WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs, а также пусковых установках зенитных комплексов IRIS-T SLS.