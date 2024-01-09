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Подготовка персонала по обслуживанию F-16 в Украине продолжается, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f16

В настоящее время идет подготовка летного персонала, инженеров и авиатехников.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"По подготовке нашего персонала к полноценной работе и обслуживанию F-16. В конце декабря первая группа пилотов завершила базовую подготовку в рамках работы международной Коалиции военно-воздушных сил. Такая подготовка, в том числе языковая, продолжалась с августа 2023 для опытных пилотов. После этого пилоты отправились в Данию на обучение напрямую управлять боевыми самолетами F-16", - говорится в сообщении.

По словам Павлюка, в настоящее время другие группы пилотов в рамках языковой и базовой летной подготовки продолжают обучение в Великобритании.

"Одновременно с этим, благодаря усилиям партнеров, идет подготовка летного персонала, инженеров и авиатехников. Любые вопросы готовности наших специалистов и инфраструктуры к работе с многоцелевыми самолетами F-16 мы решаем в приоритетном порядке. Работа продолжается!" - подытожил заместитель министра обороны.

Читайте также: Работа по интеграции F-16 в общую систему Сил обороны продолжается как в Украине, так и за рубежом. Все будет! – Павлюк
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Ех, не дожив Джус (Андрій Пільщиков) до цього... Вічна пам'ять...

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09.01.2024 14:29 Ответить
Про дані речі не потрібно говорити.У нас дебіли в МО,або просто пусті слова.Обидва варіанти погані
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09.01.2024 14:41 Ответить
Поки Україна дочекається тих півсотні бвушніх Ф16, корейці кацапам тисячу балістичних ракет підкинуть,
поки Україна дочекається 1млн снарядів корейці кацапам мільйонів 5 снарядів зроблять.
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09.01.2024 14:50 Ответить
тисяча балістичних ракет за рік скінчиться, а півсотні бвушних Ф16 залишаться в господарстві. Розуміти треба.
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09.01.2024 16:23 Ответить
а що F16 не горять? тим паче під керуванням стажерів з 6 місяцями нальотів?
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09.01.2024 17:06 Ответить
На московії, з нетерпінням чекають продовження викладання «невинної інфрмації» від держСтруктур стефанчука+зеленського+шмигаля, щоб потім нанести вчергове удар по засвіченим об'єктам !!
Безкарність, за фото Арахамія з території Яворівського центру, призвела до повторних злочинів з більш кривавим та руйнівними наслідками в Україні, зокрема, і у кінці грудні 2023 року та січня 2024 року!
А Костін з Малюком, та іншими, так і відмовчуються, замість виконання особистих функціональних обов'язків!!
Західні Партнери, знають про цю ситуаціє ще більше ніж вони, але ж це пряма робота Уряду України та відповідних держУстанов України!!!
Оманщина, робить їх закладниками, цих злочинів проти України….
Шило у мішку, не сховаєш, у 21 столітті інформації..
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09.01.2024 15:01 Ответить
Мовчки робить своб справу піарщики
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09.01.2024 15:07 Ответить
Это касается и оппозиции?
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09.01.2024 15:46 Ответить
То усіх
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10.01.2024 15:17 Ответить
 
 