Подготовка персонала по обслуживанию F-16 в Украине продолжается, - Минобороны
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В настоящее время идет подготовка летного персонала, инженеров и авиатехников.
Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
"По подготовке нашего персонала к полноценной работе и обслуживанию F-16. В конце декабря первая группа пилотов завершила базовую подготовку в рамках работы международной Коалиции военно-воздушных сил. Такая подготовка, в том числе языковая, продолжалась с августа 2023 для опытных пилотов. После этого пилоты отправились в Данию на обучение напрямую управлять боевыми самолетами F-16", - говорится в сообщении.
По словам Павлюка, в настоящее время другие группы пилотов в рамках языковой и базовой летной подготовки продолжают обучение в Великобритании.
"Одновременно с этим, благодаря усилиям партнеров, идет подготовка летного персонала, инженеров и авиатехников. Любые вопросы готовности наших специалистов и инфраструктуры к работе с многоцелевыми самолетами F-16 мы решаем в приоритетном порядке. Работа продолжается!" - подытожил заместитель министра обороны.
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